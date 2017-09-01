Продолжительность жизни человека имеет предел и не зависит от качества питания, уровня медицины и бытовых условий.

К таким выводам пришли учёные из Университета Эразма в Нидерландах, пишет «Российская газета» с ссылкой на MedicalXpress.

Исследователи получили результаты на основании 30-летнего наблюдения. Они проанализировали данные 75 тысяч человек, умерших за эти годы. Их возраст был точно зафиксирован на дату смерти.

Специалисты рассчитали, что максимальный срок жизни женщин составляет 115,7, а мужчин — 114,1 лет.

Однако есть исключения. К примеру, француженка Жанна Кальман умерла в возрасте 122 года и 164 дня. По мнению авторов исследования, подобные рекорды не укладываются в общую статистику, однако и изменить её не могут.

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