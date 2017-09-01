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Назван предел жизни человека

Сегодня 18:06
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
archstone.org

Продолжительность жизни человека имеет предел и не зависит от качества питания, уровня медицины и бытовых условий.

К таким выводам пришли учёные из Университета Эразма в Нидерландах, пишет «Российская газета» с ссылкой на MedicalXpress.

Исследователи получили результаты на основании 30-летнего наблюдения. Они проанализировали данные 75 тысяч человек, умерших за эти годы. Их возраст был точно зафиксирован на дату смерти.

Специалисты рассчитали, что максимальный срок жизни женщин составляет 115,7, а мужчин — 114,1 лет.

Однако есть исключения. К примеру, француженка Жанна Кальман умерла в возрасте 122 года и 164 дня. По мнению авторов исследования, подобные рекорды не укладываются в общую статистику, однако и изменить её не могут.

Ранее ВашГород.ру сообщал об увеличении средней продолжительности жизни в России.

Комментарии 3
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я
1 0
Дело ни в том сколько я проживу лет.Дело в том,что за этот короткий срок Я успею сделать.Я,считаю это самое важное в жизни.
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Shuten
1 0
Дело ни в том сколько я проживу лет.Дело в том,что за этот короткий срок Я успею сделать.Я,считаю это самое важное в жизни.
Это точно, у меня бабушка соседка уже лет тридцать стонет о том что боится умирать. Хотя непонятно что она потеряет, пенсию хранит на книжке, ходит в одной кофте лет двадцать, даже на палочку жалко денег :) , нашла на помойке лыжную палку и с ней шастает по двору. Постоянно рассказывает как обьелась мороженого в 1949 и с тех пор терпеть его не может.
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