В субботу, 4 ноября, в Новокузнецке дадут старт масштабному культурному празднику «Ночь искусств».

Творческие площадки города готовят жителям развлечения. ВашГород.ру сделал для читателей карту «Ночи искусств». Цветными метками обозначены мероприятия. Нажав на них, вы увидите подробности. Карту можно двигать, приближать и отдалять.

Все указанные акции пройдут 4 ноября.