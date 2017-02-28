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Здоровый город

Проект «Секспросвет» на ВашГород.ру: Чего боится женщина

30 октября 18:20
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

На ВашГород.ру стартует проект о сексуальном образовании.

Сегодня в России обсуждают необходимость образовательной программы по половому воспитанию в школах. По статистике, две трети родителей не могут говорить о сексе со своими детьми, а 80% учителей считают, что дети должны получать эту информацию дома. В итоге за знаниями подростки идут в интернет, но этой информации не всегда можно верить. Взрослые не сильно отличаются от молодого поколения россиян — сексуальная культура на очень низком уровне. Говорить с партнёром об этом не принято, друзьям тоже не всё расскажешь, а к сексологу идти — «что я, больной, что ли?».

Поэтому ВашГород.ру вместе с сексологом Натальей Александровой в проекте «Секспросвет» расскажет о различных проблемах в сексуальной жизни молодых пар. Разобраться в этом помогут наши герои Алёна и Никита, которые собрали в себе все страхи, комплексы и желания, о которых не принято говорить в приличном обществе. Мы проследим за их отношениями от самого начала до зрелого возраста, возможно, кто-то из читателей узнает в ситуации себя.

Сегодня мы расскажем о женских страхах перед первой близостью с мужчиной.

Знакомьтесь, Алёна. В этом году она заканчивает институт и в свои 22 уже чётко знает, как должен выглядеть её идеальный парень. Сильные красивые руки, приятный голос и обязательно ироничный взгляд, с прищуром, как у Райана Гослинга. И вот несколько месяцев назад она встретила Никиту — один в один Райан Гослинг — и всё остальное тоже при нём. А вчера минуло полтора месяца с их первого поцелуя и волшебной прогулки под сентябрьским тёплым дождём. Всё шло просто идеально — раньше первые поцелуи всегда получались как-то скомканно и неуверенно, а тут они как-то одновременно потянулись друг к другу… И хотя пока дальше крепких объятий в машине у них не заходило, она была уверена — всё пройдёт безупречно. А сегодня утром точно решила — пора переходить на следующую стадию отношений.

«Сначала мы посидим в кафе, потом погуляем по городу, и он возьмётся меня проводить до дома. Родители уехали, но он ещё об этом не знает, и вот тут я приглашу его к себе на чай. По-моему, идеальный план», — подумала про себя Алёна, выбирая наряд для встречи.

Но тут она посмотрела на себя в зеркало, и вся уверенность сразу улетучилась. «А вдруг я ему не понравлюсь? А вдруг у него раньше была какая-нибудь фотомодель, а я…» И грудь не особо высокая, и целлюлит вдруг появился, ещё и бока вылезли — ещё же утром их не было! Раздеваться перед мужчинами ей давно не приходилось, и сейчас вдруг стало по-настоящему страшно. Да и прошлый сексуальный опыт нельзя назвать удачным…

Комментарий Натальи Александровой:

«Действительно, перед первой близостью с новым партнёром девушка оказывается, как витязь на распутье.

Здесь оказывает влияние политика двойных стандартов общества.

С одной стороны ей необходимо соответствовать понятию «хорошая девочка», с другой — быть привлекательной, сексуально опытной, без комплексов, уметь себя преподнести. Не пользуешься косметикой и одеваешься скромно — назовут серой мышью и будут судачить про одинокую жизнь и «сорок кошек»; красишься и заметно одеваешься — «глупая кукла, нарядилась, как на панель». Удачно балансировать в такой ситуации удаётся не каждой.

А вдруг он решит, что я легкодоступная, и не будет уважать и ценить меня? А если долго откладывать — фригидной назовет или бросит.

Многие девушки боятся раздеться перед мужчиной. Исследования разных организаций показывают, что от 75 до 90% женщин недовольны своим телом.

Пропагандируемые стандарты красоты не оставляют шансов на внешнюю индивидуальность, заставляя женщин истязать себя, примеряя прокрустово ложе фешн-индустрии.

Но не только внешность беспокоит девушку. Также перед глазами в качестве образца всплывают эротические сцены из фильмов.

Происходит соотнесение себя с неким образцом: везде ли эпиляция, красивое ли нижнее белье, красиво ли я раздеваюсь, сексуально ли изгибаюсь? Получилось ли натурально симулировать оргазм, чтобы не травмировать психику партнера? Как вести себя с ним в постели? Лежать, пусть сам всё делает? А может, самой быть активной? А вдруг он испугается, что я слишком опытная?

Сама близость может пугать, особенно если предыдущий опыт был травматичным. Секс можно сравнить с отношениями в миниатюре. То, как взаимодействуют партнёры во время близости, отражает их стиль отношений в повседневной жизни.

Думает ли только о себе или внимателен к партнерше? Нет ли у него комплекса из разряда «чем дальше за Урал, тем меньше куннилингуса»?

Важное место занимает страх перед незапланированной беременностью. Менее волнуют заболевания, передающиеся половым путём, но это больше от мнимой надежды, что именно со мной этого не произойдёт.

А если он будет настаивать, чтобы без презерватива? Или у него не будет с собой? Купить самой? Вроде неловко говорить парню, что купила заранее. Не залететь бы и не заразиться.

ВГ: И что же делать девушке в такой ситуации?

Н.А.: На каждый типаж девушки есть свой мужчина. Это касается и характера, и темперамента, и внешности, и сексуального поведения.

Возможно, я напишу избитую фразу, но самый лучший способ понравиться мужчине — быть самой собой. Никто не отменяет заботу о своей внешности, однако больше шансов у женщины, проработавшей свое внутреннее состояние, свои неврозы, травмы и страхи.

Чего не стоит делать — так это ходить на женские тренинги по типу ведических или им подобным, где из женщины делают исполнительный придаток к прихотям мужчины. Таким женщинам мужчины изменяют с завидной регулярностью.

Возможно, часть страхов снимет информация, что возбуждённый мужчина снижает свои запросы. Это обусловлено эволюцией — мужчине полагалось оплодотворить как можно большее количество самок, чтобы продлить себя во времени.

Поэтому при половом возбуждении то, за что вы переживаете, просто не попадёт в поле восприятия мужчины.

Больше всего мужчины любят женщин, получающих удовольствие от близости, знающих, чего они хотят в постели: что ей доставляет удовольствие, в каком положении приятнее всего и т. д. При этом не обязательно уметь каждый раз достигать оргазм (его достижение зависит и от половой конституции, и от навешанными строгими родителями запретов, и много от чего другого).

Если опыта ещё недостаточно, то девушке не стоит стесняться прислушиваться к своим ощущениям и подавать сигналы: приятно, неприятно, сильнее, полегче, быстрее, медленнее. Партнёр будет благодарен.

На использовании презерватива рекомендуется настоять или отложить близость. Заодно проверите серьёзность партнёра. На крайний случай у него с собой всегда есть его проверенные руки.

Опасения перед первой близостью присущи не только девушкам. Сильная половина человечества тоже страдает от мнительности и общественных клише. Об этом мы поговорим во вторник, 7 ноября.

Комментарии 24
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Дон Хенаро 49315
16 26
РЖУ НИМАГУ.....ВГ...
а что новости про апокалипсис и инопланетян кончились?)))))
Секс просвет....порнохаб в помощь) Там и просветят и научат...бугагагаг))
У нас новостей больше нет?
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Вера
21 43
Дон Хенаро:
РЖУ НИМАГУ.....ВГ...
а что новости про апокалипсис и инопланетян кончились?)))))
Секс просвет....порнохаб в помощь) Там и просветят и научат...бугагагаг))
У нас новостей больше нет?
а обязательно новости нужны? здесь, если вы заметили, не только их публикуют. здесь много своего уникального контента. и мне это нравится. у других такого нет
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Повезло нам:
4 13
Бог создал женщину - слабое и нежное создание - и ребра не жалко !
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Уффь
30 29
Ну точно. Бояться они. Вокруг одни шкуры за айфон сосущие. Порядочных девчонок не осталось. Им бы скорее залететь, а потом мозг твой сосать. Разведется - она рада и алименты тресет
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Ветер перемен...
18 2
По моему сейчас интернет всему и научит и всё покажет. По статистике девушки и женщины также как и мужчины любят посмотреть "клубничку" в интернете. Некоторые особы порой себя так раскрепощённо ведут,что мужчина в шоке,а уж как кричат,что забывают что они женщины и всё стеснение и смущение куда-то пропадает.
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Вольдемар
6 0
По моему сейчас интернет всему и научит и всё покажет. По статистике девушки и женщины также как и мужчины любят посмотреть "клубничку" в интернете. Некоторые особы порой себя так раскрепощённо ведут,что мужчина в шоке,а уж как кричат,что забывают что они женщины и всё стеснение и смущение куда-то пропадает.
написано ж в статье - в интернете всякий шлак написан. а тут эксперт вроде как рассказывает. ей виднее.
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321
15 6
Ну точно. Бояться они. Вокруг одни шкуры за айфон сосущие. Порядочных девчонок не осталось. Им бы скорее залететь, а потом мозг твой сосать. Разведется - она рада и алименты тресет
значит, вокруг и айфонодателей достаточно
а все жалуемся, что плохо живем
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хрен с горы
10 42
Ну если в 22 года уже целлюлит и бока, то лучше уж заниматься не сексом, а спортом...
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Игорь
26 22
Страшно за мужиков становится, потому что судя по комментаторам кроме Айфонов с вас взять то больше и нечего. В статье написано ж что это история о реальных отношениях и о чувствах. Хотя кому я это объясняю) Неудивительно потом что нормальные девочки не могут найти себе нормальных адекватных парней, потому что измельчали нынче мужики то))) Только бла бла бла... Причем наверняка голодранцы больше всех кричат про айфоны))))))
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Имя есть
31 2
По моему сейчас интернет всему и научит и всё покажет. По статистике девушки и женщины также как и мужчины любят посмотреть "клубничку" в интернете. Некоторые особы порой себя так раскрепощённо ведут,что мужчина в шоке,а уж как кричат,что забывают что они женщины и всё стеснение и смущение куда-то пропадает.
"Не так я вас любил, как вы стонали" (В. Вишневский)
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ALTERA
6 10
Какая интересная и остроумная статья. Побольше бы таких тем)
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Сергей
10 1
Статья понравилась,прочитал с удовольствием.За чувство юмора эксперту-респект!
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Василиса
18 8
Грамотно рассказано и очень интересно)надеюсь с помощью таких статей повысится сексуальная культура
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Эх,
16 6
Сложно сейчас мужчинам. Пришел на географию - одноклассницы с учительницами наперебой кинулись айфоны отрабатывать, перемена началась - директриса за тем же самым бежит, а у уффя уже и айфоны на сегодня закончились...
хорошо - мамка вовремя разбудила, леща, и - в школу.
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MF
13 8
Не часто встретишь, что тема сексуального воспитания описывается просто, понятно, и без стеснения. Информация будет очень полезной как для родителей которые хотят научиться разговаривать без стеснения со своими детьми о сексе и сексуальном воспитании. Думаю как правило для родителей эта тема очень не проста в разговорах с детьми. Так же эта статья и другие в этой серии будут полезны и для юного поколения, которые не могут получить объективную информацию из уст родителей. Кроме этого мне очень жаль тех кто оставил здесь не лестные отзывы об этой статье. Мне кажется у такие люди в первую очередь бояться поговорить со своими детьми о сексе и сексуальном воспитании и скрывают свои комплексы за нелестными комментариями в адрес тех кто готов просто, ясно и без стеснения объяснять интимные темы.
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Забавно
18 1
Страшно за мужиков становится, потому что судя по комментаторам кроме Айфонов с вас взять то больше и нечего. В статье написано ж что это история о реальных отношениях и о чувствах. Хотя кому я это объясняю) Неудивительно потом что нормальные девочки не могут найти себе нормальных адекватных парней, потому что измельчали нынче мужики то))) Только бла бла бла... Причем наверняка голодранцы больше всех кричат про айфоны))))))
когда бабы подписываются "Игорь")))
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Имя есть
0 2
Не часто встретишь, что тема сексуального воспитания описывается просто, понятно, и без стеснения. Информация будет очень полезной как для родителей которые хотят научиться разговаривать без стеснения со своими детьми о сексе и сексуальном воспитании. Думаю как правило для родителей эта тема очень не проста в разговорах с детьми. Так же эта статья и другие в этой серии будут полезны и для юного поколения, которые не могут получить объективную информацию из уст родителей. Кроме этого мне очень жаль тех кто оставил здесь не лестные отзывы об этой статье. Мне кажется у такие люди в первую очередь бояться поговорить со своими детьми о сексе и сексуальном воспитании и скрывают свои комплексы за нелестными комментариями в адрес тех кто готов просто, ясно и без стеснения объяснять интимные темы.
Все правильно, только вот с грамотностью............жвах полный.............Когда в голове кабардак, чему умному можно научить?
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Анонимный пользователь
7 0
Крутая статья) Врач тоже, адекватная очень! Понравилось, как про ведические практики и всю эту ересь сказанула.
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Оксана
3 0
Все правильно, только вот с грамотностью............жвах полный.............Когда в голове кабардак, чему умному можно научить?
Это вы что имели в виду?
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321
2 0
Все правильно, только вот с грамотностью............жвах полный.............Когда в голове кабардак, чему умному можно научить?
не знаю, что такое "жвах" и "кабардак", но по-моему, чтобы научить чему-то, не всегда обязательно уметь грамотно писать
если, конечно, речь идет не об обучении русскому языку
но мы вроде тут о сексе говорим
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Ксюша
6 0
На самом деле - это реальная проблема. Ведический тренинги я имею в виду. У меня многие знакомые, как зомбирования. Об них мужья ноги вытирают, а они свечки жгут и поклоны «роду» отдают. Нужно больше статей про женское достоинство и освобождение от роли Золушки. Это только в сказке счастливый конец. Так, что, психолог Наталья, надеюсь вы чаще будете просвещать нас )))
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КоляYeti 16000
0 3
а обязательно новости нужны? здесь, если вы заметили, не только их публикуют. здесь много своего уникального контента. и мне это нравится. у других такого нет
Что, так и не поняла, что это НОВОСТНОЙ сайт, а сообщества по интересам?!
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КоляYeti 16000
0 2
КоляYeti:
Что, так и не поняла, что это НОВОСТНОЙ сайт, а сообщества по интересам?!
Поправлю Т9 : "а НЕ сообщества..."
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Павел
1 0
Хорошая статья, и для нас будет полезна как взгляд с другой стороны. Полезна тем из нас, кто не считает своё Эго центром Вселенной )
Будет любопытно почитать и про их взгляд на нас... ))
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