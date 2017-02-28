На ВашГород.ру стартует проект о сексуальном образовании.

Сегодня в России обсуждают необходимость образовательной программы по половому воспитанию в школах. По статистике, две трети родителей не могут говорить о сексе со своими детьми, а 80% учителей считают, что дети должны получать эту информацию дома. В итоге за знаниями подростки идут в интернет, но этой информации не всегда можно верить. Взрослые не сильно отличаются от молодого поколения россиян — сексуальная культура на очень низком уровне. Говорить с партнёром об этом не принято, друзьям тоже не всё расскажешь, а к сексологу идти — «что я, больной, что ли?».

Поэтому ВашГород.ру вместе с сексологом Натальей Александровой в проекте «Секспросвет» расскажет о различных проблемах в сексуальной жизни молодых пар. Разобраться в этом помогут наши герои Алёна и Никита, которые собрали в себе все страхи, комплексы и желания, о которых не принято говорить в приличном обществе. Мы проследим за их отношениями от самого начала до зрелого возраста, возможно, кто-то из читателей узнает в ситуации себя.

Сегодня мы расскажем о женских страхах перед первой близостью с мужчиной.

Знакомьтесь, Алёна. В этом году она заканчивает институт и в свои 22 уже чётко знает, как должен выглядеть её идеальный парень. Сильные красивые руки, приятный голос и обязательно ироничный взгляд, с прищуром, как у Райана Гослинга. И вот несколько месяцев назад она встретила Никиту — один в один Райан Гослинг — и всё остальное тоже при нём. А вчера минуло полтора месяца с их первого поцелуя и волшебной прогулки под сентябрьским тёплым дождём. Всё шло просто идеально — раньше первые поцелуи всегда получались как-то скомканно и неуверенно, а тут они как-то одновременно потянулись друг к другу… И хотя пока дальше крепких объятий в машине у них не заходило, она была уверена — всё пройдёт безупречно. А сегодня утром точно решила — пора переходить на следующую стадию отношений.

«Сначала мы посидим в кафе, потом погуляем по городу, и он возьмётся меня проводить до дома. Родители уехали, но он ещё об этом не знает, и вот тут я приглашу его к себе на чай. По-моему, идеальный план», — подумала про себя Алёна, выбирая наряд для встречи.

Но тут она посмотрела на себя в зеркало, и вся уверенность сразу улетучилась. «А вдруг я ему не понравлюсь? А вдруг у него раньше была какая-нибудь фотомодель, а я…» И грудь не особо высокая, и целлюлит вдруг появился, ещё и бока вылезли — ещё же утром их не было! Раздеваться перед мужчинами ей давно не приходилось, и сейчас вдруг стало по-настоящему страшно. Да и прошлый сексуальный опыт нельзя назвать удачным…

Комментарий Натальи Александровой:

«Действительно, перед первой близостью с новым партнёром девушка оказывается, как витязь на распутье.

Здесь оказывает влияние политика двойных стандартов общества.

С одной стороны ей необходимо соответствовать понятию «хорошая девочка», с другой — быть привлекательной, сексуально опытной, без комплексов, уметь себя преподнести. Не пользуешься косметикой и одеваешься скромно — назовут серой мышью и будут судачить про одинокую жизнь и «сорок кошек»; красишься и заметно одеваешься — «глупая кукла, нарядилась, как на панель». Удачно балансировать в такой ситуации удаётся не каждой.

А вдруг он решит, что я легкодоступная, и не будет уважать и ценить меня? А если долго откладывать — фригидной назовет или бросит.

Многие девушки боятся раздеться перед мужчиной. Исследования разных организаций показывают, что от 75 до 90% женщин недовольны своим телом.

Пропагандируемые стандарты красоты не оставляют шансов на внешнюю индивидуальность, заставляя женщин истязать себя, примеряя прокрустово ложе фешн-индустрии.

Но не только внешность беспокоит девушку. Также перед глазами в качестве образца всплывают эротические сцены из фильмов.

Происходит соотнесение себя с неким образцом: везде ли эпиляция, красивое ли нижнее белье, красиво ли я раздеваюсь, сексуально ли изгибаюсь? Получилось ли натурально симулировать оргазм, чтобы не травмировать психику партнера? Как вести себя с ним в постели? Лежать, пусть сам всё делает? А может, самой быть активной? А вдруг он испугается, что я слишком опытная?

Сама близость может пугать, особенно если предыдущий опыт был травматичным. Секс можно сравнить с отношениями в миниатюре. То, как взаимодействуют партнёры во время близости, отражает их стиль отношений в повседневной жизни.

Думает ли только о себе или внимателен к партнерше? Нет ли у него комплекса из разряда «чем дальше за Урал, тем меньше куннилингуса»?

Важное место занимает страх перед незапланированной беременностью. Менее волнуют заболевания, передающиеся половым путём, но это больше от мнимой надежды, что именно со мной этого не произойдёт.

А если он будет настаивать, чтобы без презерватива? Или у него не будет с собой? Купить самой? Вроде неловко говорить парню, что купила заранее. Не залететь бы и не заразиться.

ВГ: И что же делать девушке в такой ситуации?

Н.А.: На каждый типаж девушки есть свой мужчина. Это касается и характера, и темперамента, и внешности, и сексуального поведения.

Возможно, я напишу избитую фразу, но самый лучший способ понравиться мужчине — быть самой собой. Никто не отменяет заботу о своей внешности, однако больше шансов у женщины, проработавшей свое внутреннее состояние, свои неврозы, травмы и страхи.

Чего не стоит делать — так это ходить на женские тренинги по типу ведических или им подобным, где из женщины делают исполнительный придаток к прихотям мужчины. Таким женщинам мужчины изменяют с завидной регулярностью.

Возможно, часть страхов снимет информация, что возбуждённый мужчина снижает свои запросы. Это обусловлено эволюцией — мужчине полагалось оплодотворить как можно большее количество самок, чтобы продлить себя во времени.

Поэтому при половом возбуждении то, за что вы переживаете, просто не попадёт в поле восприятия мужчины.

Больше всего мужчины любят женщин, получающих удовольствие от близости, знающих, чего они хотят в постели: что ей доставляет удовольствие, в каком положении приятнее всего и т. д. При этом не обязательно уметь каждый раз достигать оргазм (его достижение зависит и от половой конституции, и от навешанными строгими родителями запретов, и много от чего другого).

Если опыта ещё недостаточно, то девушке не стоит стесняться прислушиваться к своим ощущениям и подавать сигналы: приятно, неприятно, сильнее, полегче, быстрее, медленнее. Партнёр будет благодарен.

На использовании презерватива рекомендуется настоять или отложить близость. Заодно проверите серьёзность партнёра. На крайний случай у него с собой всегда есть его проверенные руки.

Опасения перед первой близостью присущи не только девушкам. Сильная половина человечества тоже страдает от мнительности и общественных клише. Об этом мы поговорим во вторник, 7 ноября.