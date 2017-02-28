Узнай Новокузнецк: старый дом и одинокие крыши
30 октября 18:15
Читатели ВашГород.ру снова потестируют себя на зрительную память.
Каждый понедельник мы выпускаем рубрику «Узнай Новокузнецк» с тремя снимками города. Читатели в комментариях угадывают, что на фото. Затем подводим результаты. Итак,
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Да таких углов и домов полное Абашево !
Еще одна "полезная" рубрика ВГ...узнай город по обоссаному углу дома....
Да таких углов и домов полное Абашево !
2- остановка Баня(крыша общественной бани)
3- сквер Металлургов рядом с парком Гагарина
2) хз, но думаю это где-то в кузнецке.
3) это не парк гагарина точно, в парке гагарина нет сосен, чота мне кажется что это сад металлургов на запсибе или где-то рядом с черной речкой запсиб.