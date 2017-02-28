Читатели ВашГород.ру снова потестируют себя на зрительную память.

Каждый понедельник мы выпускаем рубрику «Узнай Новокузнецк» с тремя снимками города. Читатели в комментариях угадывают, что на фото. Затем подводим результаты. Итак,

Фото № 1

Фото № 2

Фото № 3

Участвуйте в наших фотозагадках!