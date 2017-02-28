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Узнай Новокузнецк: старый дом и одинокие крыши

30 октября 18:15
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Читатели ВашГород.ру снова потестируют себя на зрительную память.

Каждый понедельник мы выпускаем рубрику «Узнай Новокузнецк» с тремя снимками города. Читатели в комментариях угадывают, что на фото. Затем подводим результаты. Итак,

Фото № 1

Фото № 2

Фото № 3

Участвуйте в наших фотозагадках!

Комментарии 10
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Вера
2 0
Первая - на Покрышкина, вторая - это у моста рядом с баней, третья - вообще не Новокузнецк, а Зенковский парк
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Катя
0 0
В Зенковском парке нет таких фонарей. Это парк Гагарина на 3-ем фото.
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Анонимный пользователь
0 0
Мне тоже кажется, что последнее фото не из Кузни...
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Дон Хенаро 49315
7 2
Еще одна "полезная" рубрика ВГ...узнай город по обоссаному углу дома....
Да таких углов и домов полное Абашево !
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Анонимный пользователь
0 0
Первое это байдаевка какая нибудь!
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Вильям
2 5
Дон Хенаро:
Еще одна "полезная" рубрика ВГ...узнай город по обоссаному углу дома....
Да таких углов и домов полное Абашево !
Хенара - тебе опять жена не дала? злой сегодня
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Вильям
0 0
На первой фотке Куйбышево
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Ольга
0 0
1- На ул.Лазо похоже
2- остановка Баня(крыша общественной бани)
3- сквер Металлургов рядом с парком Гагарина
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Конь людоед
0 0
1) хз.
2) хз, но думаю это где-то в кузнецке.
3) это не парк гагарина точно, в парке гагарина нет сосен, чота мне кажется что это сад металлургов на запсибе или где-то рядом с черной речкой запсиб.
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Конь людоед
0 0
Блеать сложно чота в этот раз :-)
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