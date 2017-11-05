Мэрия Новокузнецка запретила проводить митинг против угольных разрезов в центре города у здания администрации Новокузнецкого района.
Активисты намеревались провести митинг против угольных разрезов 30 октября. Однако выбранную ими площадку не одобрили, мотивируя тем, что у сельской администрации будут проводиться работы по благоустройству площади.
Вместо этого власти предложили провести митинг на окраине города на улице 1 Мая.
Напомним, митинг против угольных разрезов прошёл на площади общественных мероприятий в центре Новокузнецка 24 сентября. Участники митинга заявили, что они будут всеми способами отстаивать свои земли, на которых живут.
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К/ф "Брат 2"
Сельчане,держитесь, всё равно победа будет за нами!
Такими темпами и обл.администрацию свергнут!!!!
Где народ - там и правда!!!!
Уведомления подали? Все...выходите на площадку и проводите...федеральный закон не может стоять выше конституции....он нарушает права....
Надо писать в оппозиционные СМИ, освятить проблему. Они это быстро подхватят
Не разрешила? А администрация читала Конституцию РФ?
Уведомления подали? Все...выходите на площадку и проводите...федеральный закон не может стоять выше конституции....он нарушает права....
Надо писать в оппозиционные СМИ, освятить проблему. Они это быстро подхватят
Не разрешила? А администрация читала Конституцию РФ?
Уведомления подали? Все...выходите на площадку и проводите...федеральный закон не может стоять выше конституции....он нарушает права....
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Ветер,не обращайте на на таких "комментаторов" внимания...это же вата...и в головах у них вата...что им в зомбоящике скажут то они и несут в мир...промытые одним словом...
Эта статья не предусматривает никаких ограничений законами. Действия полиции, ограничивающие данное конституцией право, следует рассматривать как экстремизм, то есть насильственное изменение основ конституционного строя.
-Вы нам тут жизнь невыносимую устроили-можно мы против вас немного помитингуем?
-Нет
-Ну,ладно...как скажете....
Не разрешила? А администрация читала Конституцию РФ?
Уведомления подали? Все...выходите на площадку и проводите...федеральный закон не может стоять выше конституции....он нарушает права....
Эта статья не предусматривает никаких ограничений законами. Действия полиции, ограничивающие данное конституцией право, следует рассматривать как экстремизм, то есть насильственное изменение основ конституционного строя.
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
Ветер,не обращайте на на таких "комментаторов" внимания...это же вата...и в головах у них вата...что им в зомбоящике скажут то они и несут в мир...промытые одним словом...
"Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления".
То есть, непосредственно - первично, а выборные органы -вторичны.
Можно на Радио Свобода написать
По поводу Навального,смотрел его выступление в одном из регионов России,так ему жители стали рассказывать о своих проблемах,так он им сразу заявил типа вы сами о своих проблемах лучше меня знаете зачем я буду в это вникать,и опять тут же завел старую песню про Димона с Вовой.
Местных шестерок навального типа Хренары думаете волнует ситуация с разрезами....конечно нет,но подстрекать народ они с удовольствием будут,что неоднократно доказывали.
Да еще бы они разрешили... по шапке то быстро брякнут!!!
Такими темпами и обл.администрацию свергнут!!!!
Где народ - там и правда!!!!
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Не,нам памятник поставят за городом,он же будет огромный!
так... все пустыри в порядок приведут)))
По поводу Навального,смотрел его выступление в одном из регионов России,так ему жители стали рассказывать о своих проблемах,так он им сразу заявил типа вы сами о своих проблемах лучше меня знаете зачем я буду в это вникать,и опять тут же завел старую песню про Димона с Вовой.
Местных шестерок навального типа Хренары думаете волнует ситуация с разрезами....конечно нет,но подстрекать народ они с удовольствием будут,что неоднократно доказывали.
Семья за бугром...деньги возможно там же...?
Его жалеть нужно...ни семьи ни денех...вот и сходит с ума... по тихой грусти....
А деревенским" госдеповцам"...чего нехватает?
Родной землёй(пылью)душут... семьи ...,и деньги при них....))).........
Можно на Радио Свобода написать
А почему мэр, "борец за экологию" Новокузнецка не на стороне организаторов подобного митинга, где его язык, куды он ево спрятал? А то по местному ТВ одно балоболит, а на деле? Сцену разбирает, чёб не выступали?