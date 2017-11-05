Мэрия Новокузнецка запретила проводить митинг против угольных разрезов в центре города у здания администрации Новокузнецкого района.

Активисты намеревались провести митинг против угольных разрезов 30 октября. Однако выбранную ими площадку не одобрили, мотивируя тем, что у сельской администрации будут проводиться работы по благоустройству площади.

Вместо этого власти предложили провести митинг на окраине города на улице 1 Мая.

Напомним, митинг против угольных разрезов прошёл на площади общественных мероприятий в центре Новокузнецка 24 сентября. Участники митинга заявили, что они будут всеми способами отстаивать свои земли, на которых живут.