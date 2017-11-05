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Мэрия Новокузнецка запретила митинг против угольных разрезов

30 октября 18:05
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ob-zor.ru

Мэрия Новокузнецка запретила проводить митинг против угольных разрезов в центре города у здания администрации Новокузнецкого района.

Активисты намеревались провести митинг против угольных разрезов 30 октября. Однако выбранную ими площадку не одобрили, мотивируя тем, что у сельской администрации будут проводиться работы по благоустройству площади.

Вместо этого власти предложили провести митинг на окраине города на улице 1 Мая.

Напомним, митинг против угольных разрезов прошёл на площади общественных мероприятий в центре Новокузнецка 24 сентября. Участники митинга заявили, что они будут всеми способами отстаивать свои земли, на которых живут.

Комментарии 69
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Кузня родная 4457
77 0
Да еще бы они разрешили... по шапке то быстро брякнут!!!
ответить
аватар
бортовой самописец
72 3
администрация, а вы кто такие, разрешать не разрешать, граждане Новокузнецка не ваша собственность.
ответить
аватар
Макс
0 11
Ну так то хоть не врут, там правда работы идут. Плиты поснимали и там огородили территорию.
ответить
аватар
Екарный бабай
71 2
У Новокузнецка нет администрации,есть недомерок и его шайка.
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аватар
Алена
7 0
Улица 1 мая?) Это где ваще?)
В дальнем Куйбышева,как на горбатый заезжаешь,прямо по не главной100 метров.
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аватар
Серый
30 0
Берется любой бортовой грузовик - вот вам и трибуна для выступлений! Место, конечно надо брать в центре. Выходы есть всегда! ))
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аватар
Ветер перемен...
54 2
Ну а что вы хотели? Путинская опг ЕР заправляет страной. Нет у нас никаких прав при их правлении.
Сельчане,держитесь, всё равно победа будет за нами!
ответить
аватар
ААА
57 2
Эх, допрыгается скоро администрация, так и до "МАЙДАНА" не далеко!!!!
Такими темпами и обл.администрацию свергнут!!!!
Где народ - там и правда!!!!
ответить
аватар
Дон Хенаро 49315
49 2
Не разрешила? А администрация читала Конституцию РФ?
Уведомления подали? Все...выходите на площадку и проводите...федеральный закон не может стоять выше конституции....он нарушает права....
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аватар
Кстати:
35 3
Как услышал, что и Кузнецов поёт про Госдеп, перестал его уважать абсолютно.
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Ольга
4 30
Зачем митинг?В чем его суть? Соцсети не помогают уже? Вся активная молодежь через соцсети общается. Можно создать группу, общаться. Считаю, что митинг- не конструктивно. Молодежь на него не пойдет, так как работает или учиться. Соберутся люди пенсионного возраста . Только нервы себе помотают. Скоро выборы президента. Не дадут проводить митинги, так как это провоцирует психоз в среде людей пенсионного возраста. А они ходят на выборы . Через митинги проблему разрезов не победить.
ответить
аватар
хрен с горы
61 1
Отдали 1,8 млн гектаров и теперь запретили изъявлять позицию, что людям это не нравится?
Надо писать в оппозиционные СМИ, освятить проблему. Они это быстро подхватят
ответить
аватар
13
13 1
Дон Хенаро:
Не разрешила? А администрация читала Конституцию РФ?
Уведомления подали? Все...выходите на площадку и проводите...федеральный закон не может стоять выше конституции....он нарушает права....
На конституцию(именно с маленькой буквы) уже давно забили. Она есть, но ее нет
ответить
аватар
конь с яйцами
53 2
На конституцию(именно с маленькой буквы) уже давно забили. Она есть, но ее нет
Напиши своему другу Навальному про разрезы. Пусть ему расследование сделают, куда оттуда деньги утекают и какое отношение к ним имеет А.Г.Т.?
ответить
аватар
Сан Саныч 6695
13 0
Напиши своему другу Навальному про разрезы. Пусть ему расследование сделают, куда оттуда деньги утекают и какое отношение к ним имеет А.Г.Т.?
Беспредел...
ответить
аватар
??
5 0
Отдали 1,8 млн гектаров и теперь запретили изъявлять позицию, что людям это не нравится?
Надо писать в оппозиционные СМИ, освятить проблему. Они это быстро подхватят
180 гектаров или 1,8 миллионов квадратных метров. так писали.
ответить
аватар
234
2 12
Хренаркина тема, да его единомышленника тупого - этого, который ветер... Что-то мало написали. Выдохлись что ли?
ответить
аватар
13
3 2
Напиши своему другу Навальному про разрезы. Пусть ему расследование сделают, куда оттуда деньги утекают и какое отношение к ним имеет А.Г.Т.?
Я хз кто такой Навальный и почему я должен ему писать. Твой ответ никак не согласуется с моим коментом. Твой мозг деградировал в яйца, однако.
ответить
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Дуся
28 0
Рузвельт бандит и все его ставленники естественно тоже бандиты. Недомерок ставленник Рузвельта, а значит тоже бандит. Бандиты никогда не дадут митинговать, потому как на митингах народ объединяется, а это угроза их благосостоянию. Данная новость показывает всем, что бандиты и народ страшно далеки друг от друга.
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Миша
19 0
На конституцию(именно с маленькой буквы) уже давно забили. Она есть, но ее нет
Чиновники, которые руководствуются антиконституционными законами, совершают уголовное преступление - захват власти и присвоение власти (гл.1, ст.3, п.4). Ст.76, п.3 отменяет антиконституционные законы: Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам. Конституция регулирует отношения между властью и народом, отказ власти и чиновников соблюдать конституцию - освобождает народ от обязанности её соблюдать.
ответить
аватар
Ксю
14 1
Ну так то хоть не врут, там правда работы идут. Плиты поснимали и там огородили территорию.
Плиты для этого и убрали, вроде ремонт...Представляете как бояться.... Есть чего бояться! Сцену на площади тоже разобрали , прикрывая противодействие митингу 24.00.17 . Лучше бы силы на ремонт теплосетей направили, люди мёрзнут !
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Ксю
12 1
Дон Хенаро:
Не разрешила? А администрация читала Конституцию РФ?
Уведомления подали? Все...выходите на площадку и проводите...федеральный закон не может стоять выше конституции....он нарушает права....
Они ещё и нацгвардию притащили для охраны от мирных людей......
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Ксю
10 1
Зачем митинг?В чем его суть? Соцсети не помогают уже? Вся активная молодежь через соцсети общается. Можно создать группу, общаться. Считаю, что митинг- не конструктивно. Молодежь на него не пойдет, так как работает или учиться. Соберутся люди пенсионного возраста . Только нервы себе помотают. Скоро выборы президента. Не дадут проводить митинги, так как это провоцирует психоз в среде людей пенсионного возраста. А они ходят на выборы . Через митинги проблему разрезов не победить.
Предложите конкретные действия пожалуйста...!
ответить
аватар
конь с яйцами
0 0
Я хз кто такой Навальный и почему я должен ему писать. Твой ответ никак не согласуется с моим коментом. Твой мозг деградировал в яйца, однако.
Я думал это комментарий Дона
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Ветер перемен...
5 3

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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Дон Хенаро 49315
15 41

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Ветер,не обращайте на на таких "комментаторов" внимания...это же вата...и в головах у них вата...что им в зомбоящике скажут то они и несут в мир...промытые одним словом...
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аватар
Миша
14 0
Предложите конкретные действия пожалуйста...!
Митинг - конструктивно, он не противоречит ст.31 конституции: "Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование."
Эта статья не предусматривает никаких ограничений законами. Действия полиции, ограничивающие данное конституцией право, следует рассматривать как экстремизм, то есть насильственное изменение основ конституционного строя.
ответить
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Седой 14233
21 1
Театр абсурда:
-Вы нам тут жизнь невыносимую устроили-можно мы против вас немного помитингуем?
-Нет
-Ну,ладно...как скажете....
ответить
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ника
7 2
Дон Хенаро:
Не разрешила? А администрация читала Конституцию РФ?
Уведомления подали? Все...выходите на площадку и проводите...федеральный закон не может стоять выше конституции....он нарушает права....
они забыли что носителем суверенитета и единственным источником власти р .ф. является ее многонанациональный народ
ответить
аватар
Седой 14233
13 1
Митинг - конструктивно, он не противоречит ст.31 конституции: "Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование."
Эта статья не предусматривает никаких ограничений законами. Действия полиции, ограничивающие данное конституцией право, следует рассматривать как экстремизм, то есть насильственное изменение основ конституционного строя.
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
ответить
аватар
Ветер перемен...
5 17
Дон Хенаро:
Ветер,не обращайте на на таких "комментаторов" внимания...это же вата...и в головах у них вата...что им в зомбоящике скажут то они и несут в мир...промытые одним словом...
Все они 3,14doRги из одной обоймы.
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Миша
6 0
они забыли что носителем суверенитета и единственным источником власти р .ф. является ее многонанациональный народ
Если точно цитировать конституцию, то:
"Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления".
То есть, непосредственно - первично, а выборные органы -вторичны.
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Читатель
13 2
Напиши своему другу Навальному про разрезы. Пусть ему расследование сделают, куда оттуда деньги утекают и какое отношение к ним имеет А.Г.Т.?
Кстати, это реально хорошая идея! Может, действительно что-то разнюхает такое, о чём ещё не знают жители Кузбасса!
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сергей
1 0
Предложите конкретные действия пожалуйста...!
флэшмоб можно..
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сергей
5 0
Дочка , которая ведёт работы, вроде в стадии банкротства, и в это время покупает другую дочку, вопрос кто дал деньги? если банк, то надо на банк писать письмо в ЦБ , что бы лишили лицензии кредиторов, а дочку привлекли к суду как махинаторов, с отзывом лицензии и закрытием её..
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Вот-вот
5 1
Зачем митинг?В чем его суть? Соцсети не помогают уже? Вся активная молодежь через соцсети общается. Можно создать группу, общаться. Считаю, что митинг- не конструктивно. Молодежь на него не пойдет, так как работает или учиться. Соберутся люди пенсионного возраста . Только нервы себе помотают. Скоро выборы президента. Не дадут проводить митинги, так как это провоцирует психоз в среде людей пенсионного возраста. А они ходят на выборы . Через митинги проблему разрезов не победить.
Конечно, главное - пообщаться в сети. О-о-очень конструктивное предложение! :-)
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Гость
11 0
Скоро не только Кузня,но и весь Кузбасс поднимется против беспредела властей вместе с ханчиком.
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Диверсант
14 0
Предложите конкретные действия пожалуйста...!
Для начала сжечь пару Белазов или экскаватор...
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ника
9 0
Конечно, главное - пообщаться в сети. О-о-очень конструктивное предложение! :-)
а шум поднять в сми или кроме украины их нечего не интересует?
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Диверсант
5 0
а шум поднять в сми или кроме украины их нечего не интересует?
СМИ разные бывают
Можно на Радио Свобода написать
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РэЛе
7 0
Если администрация не защищает интересы местного населения, то необходимо её поменять или вообще упразднить. В городе говорят, что недомерок две недели месяца находится в Кузне, а две недели в Италии в своём владении, не знаю правда это или нет. Хотя есть поговорка нет дыма без огня
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Миша
5 0
Если администрация не защищает интересы местного населения, то необходимо её поменять или вообще упразднить. В городе говорят, что недомерок две недели месяца находится в Кузне, а две недели в Италии в своём владении, не знаю правда это или нет. Хотя есть поговорка нет дыма без огня
А что, слабо создать местные советы?
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Кет
30 0
Я вообще думаю,что лет через 50-80 поставят памятник жителям Кузбасса(кто от онкологии помрёт,кто от стресса за своё жильё).И будут нас вспоминать и цветы возлагать,как сейчас жертвам репрессий.И вообще нас кто то слышит?Читают хоть кто то наши крики отчаяния?
ответить
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бортовой самописец
4 0
А что, слабо создать местные советы?
на начальном этапе можно создать комитеты .
ответить
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Блашик
53 61
Кстати, это реально хорошая идея! Может, действительно что-то разнюхает такое, о чём ещё не знают жители Кузбасса!
Да все уже давно разнюхано и опубликовано в открытых источниках.
По поводу Навального,смотрел его выступление в одном из регионов России,так ему жители стали рассказывать о своих проблемах,так он им сразу заявил типа вы сами о своих проблемах лучше меня знаете зачем я буду в это вникать,и опять тут же завел старую песню про Димона с Вовой.
Местных шестерок навального типа Хренары думаете волнует ситуация с разрезами....конечно нет,но подстрекать народ они с удовольствием будут,что неоднократно доказывали.
ответить
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Роман
4 1
Кузня родная :
Да еще бы они разрешили... по шапке то быстро брякнут!!!
Нужно снять фильм и показать по федеральному каналу.ау,всякие НТВ ,и прочие
ответить
аватар
Денисович
1 0
Я вообще думаю,что лет через 50-80 поставят памятник жителям Кузбасса(кто от онкологии помрёт,кто от стресса за своё жильё).И будут нас вспоминать и цветы возлагать,как сейчас жертвам репрессий.И вообще нас кто то слышит?Читают хоть кто то наши крики отчаяния?
Кстати ,памятник жертвам репрессий есть в сквере металлургов (39
ответить
аватар
Таня
2 2
Эх, допрыгается скоро администрация, так и до "МАЙДАНА" не далеко!!!!
Такими темпами и обл.администрацию свергнут!!!!
Где народ - там и правда!!!!
В Америке 1929/30 гг великой депрессии власти поняли:кто такой народ!и повернулись к нему лицом.наши не знают истории ,поэтому столько бед .
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аватар
123
5 6
Ребята, они скоро начнут жрать друг друга. Не рвите свои сердечные струны - скоро театр начнет приносить удовольствие и нам
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аватар
Кет
5 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Не,нам памятник поставят за городом,он же будет огромный!
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Dbrnjh
4 36
С "крымнашем" дебилы, на своей шкуре прочувствовали как земелька отбирается, не забудьте на следующий год за лакея проголосовать и его воровскую свору
ответить
аватар
Кет
47 2
В Крыму все живы и здоровы и даже счастливы (хотя допускаю и не все),а у нас с точностью наоборот!
ответить
аватар
Акрихин
1 0
Ну так то хоть не врут, там правда работы идут. Плиты поснимали и там огородили территорию.
Стараются...
так... все пустыри в порядок приведут)))
ответить
аватар
+100
0 1
Да все уже давно разнюхано и опубликовано в открытых источниках.
По поводу Навального,смотрел его выступление в одном из регионов России,так ему жители стали рассказывать о своих проблемах,так он им сразу заявил типа вы сами о своих проблемах лучше меня знаете зачем я буду в это вникать,и опять тут же завел старую песню про Димона с Вовой.
Местных шестерок навального типа Хренары думаете волнует ситуация с разрезами....конечно нет,но подстрекать народ они с удовольствием будут,что неоднократно доказывали.
+100.
ответить
аватар
Сова
3 20
Задрали своими митингами, уроды, лишь бы не работать
ответить
аватар
Акрихин
2 0
Как услышал, что и Кузнецов поёт про Госдеп, перестал его уважать абсолютно.
С чего ему петь?У него фсё х,плохо.....
Семья за бугром...деньги возможно там же...?
Его жалеть нужно...ни семьи ни денех...вот и сходит с ума... по тихой грусти....
А деревенским" госдеповцам"...чего нехватает?
Родной землёй(пылью)душут... семьи ...,и деньги при них....))).........
ответить
аватар
042
10 2
Задрали своими митингами, уроды, лишь бы не работать
Недомерок, это опять ты?
ответить
аватар
ника
1 0
СМИ разные бывают
Можно на Радио Свобода написать
новая газета, эхо москвы, канал дождь, сноб, открытая россия
ответить
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ника
11 2
Задрали своими митингами, уроды, лишь бы не работать
тролль появился где вас таких тупых находят
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аватар
Андрос
0 0
администрация, а вы кто такие, разрешать не разрешать, граждане Новокузнецка не ваша собственность.
А не пошли бы вы чин уши лесом,
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Житель
0 0
Так был митинг или нет? Где инфа о митинге? Удалось людям собраться и высказать свое мнение на мирном собрании?
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КоляYeti 16000
1 0
Зачем митинг?В чем его суть? Соцсети не помогают уже? Вся активная молодежь через соцсети общается. Можно создать группу, общаться. Считаю, что митинг- не конструктивно. Молодежь на него не пойдет, так как работает или учиться. Соберутся люди пенсионного возраста . Только нервы себе помотают. Скоро выборы президента. Не дадут проводить митинги, так как это провоцирует психоз в среде людей пенсионного возраста. А они ходят на выборы . Через митинги проблему разрезов не победить.
Не "волнуйся" за пенсионеров, за себя отвечай и не надо насущные проблемы уводить в дебри сообществ и блогов.Митинг он нагляднее, поэтому и нежелателен для "угольных генералов" и Власти, которую варвары-углекопы прикармливают.
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КоляYeti 16000
2 0
А почему мэр, "борец за экологию" Новокузнецка не на стороне организаторов подобного митинга, где его язык, куды он ево спрятал? А то по местному ТВ одно балоболит, а на деле? Сцену разбирает, чёб не выступали?
ответить
аватар
5.11.17
1 0
КоляYeti:
А почему мэр, "борец за экологию" Новокузнецка не на стороне организаторов подобного митинга, где его язык, куды он ево спрятал? А то по местному ТВ одно балоболит, а на деле? Сцену разбирает, чёб не выступали?
Патамушта он - БАЛАБОЛ, к тому же, он из партии жуликовиворов.
ответить
аватар
13
1 0
Чиновники, которые руководствуются антиконституционными законами, совершают уголовное преступление - захват власти и присвоение власти (гл.1, ст.3, п.4). Ст.76, п.3 отменяет антиконституционные законы: Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам. Конституция регулирует отношения между властью и народом, отказ власти и чиновников соблюдать конституцию - освобождает народ от обязанности её соблюдать.
Все правильно, но... Они не только руководствуются антиконституционными законами, они их сами и принимают. И управы на них не наблюдается.
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Николай
0 0
Вот и проводили бы свои так называемые "работы по благоустройству" на ул. 1 Мая, козлы!
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аватар
Апанас
0 0
Зачем митинг?В чем его суть? Соцсети не помогают уже? Вся активная молодежь через соцсети общается. Можно создать группу, общаться. Считаю, что митинг- не конструктивно. Молодежь на него не пойдет, так как работает или учиться. Соберутся люди пенсионного возраста . Только нервы себе помотают. Скоро выборы президента. Не дадут проводить митинги, так как это провоцирует психоз в среде людей пенсионного возраста. А они ходят на выборы . Через митинги проблему разрезов не победить.
Это ты своему деду скажи - чё бы он в окопах за Отчизну бился? - тогда уже телефоны были - в чате бы и решили как войну закончить - чтобы без психоза и главное - без жертв! Бл... этож надо какой понос в мозгах у людей!?
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