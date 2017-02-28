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Миллионы россиян ждёт безработица

30 октября 18:10
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
thehz.ru

Около трёх миллионов россиян могут остаться без работы в ближайшее время.

Причина — отсутствие у них необходимых навыков в связи с развитием новых информационных технологий. Такие прогнозы дал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, сообщает novokuznetsk.su.

По его словам, в зоне риска, прежде всего, бухгалтеры, юристы, административные сотрудники, работники системы управления и учёта кадров. Речь идёт в основном о женщинах в возрасте 45−55 лет.

По мнению Михаила Абызова, эта категория граждан «очень тяжела с точки зрения новых навыков образования, новых моделей». Переучить их и дать им новую профессию труднее, чем сделать это по отношению к молодым людям. У государства нет инструментов и механизмов, которые бы решили эту проблему. Поэтому здесь нужно действовать вместе с крупными компаниями, уверен министр.

Эксперты дают ещё более пессимистичные прогнозы. Как ранее сообщал ВашГород.ру, к 2025 году около 10 миллионов россиян могут оказаться невостребованными на российском рынке труда.

Комментарии 16
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я
11 0
всё баста карапузики,кина не будет.
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Василий
21 2
Не понятно , в чем причина, никакой конкретики, но будет что-то плохое ?
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Прохожий
31 0
Помнится намедни окурок трепался о 25 000 000 новых рабочих мест?Наврал как всегда?
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@
5 0
Если в консерватории нет инструментов и механизмов, то ... ?
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Прынц на сером " козле "
23 0
Помнится намедни окурок трепался о 25 000 000 новых рабочих мест?Наврал как всегда?
Это называется " предвыборная программа "
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гарантированно
31 0
Из кремля и госдумы сокращать конкретных людей не будут, а значит спустят на места.
Ну а тут уж постараются убрать неугодных, не компанейских, слишком умных, которые могут составить конкуренцию, несговорчивых, а оставят ж о п о л и з о в, лакеев, любовников, любовниц, родных и близких.
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#
65 0
Не понятно , в чем причина, никакой конкретики, но будет что-то плохое ?
Это плохое идёт более 20- ти лет, а вы этого упорно не замечаете. По России уже давно идёт безработица для местного населения.
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Читатель
22 31
Почему это их сложно переучить? Учить надо нормально и все переучатся. Сейчас молодежь, выходящая из школы, с вордовскими документами вообще не умеют работать. Как их так учат? Натаскивают на определенные действия для сдачи ЕГЭ и все.
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натасканой на вордовские документы
18 11
Почему это их сложно переучить? Учить надо нормально и все переучатся. Сейчас молодежь, выходящая из школы, с вордовскими документами вообще не умеют работать. Как их так учат? Натаскивают на определенные действия для сдачи ЕГЭ и все.
Эт что еще за вордовские докУменты?
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другая страна
9 3
благосостояние российских граждан постоянно повышается.
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Андрос
4 0
Помнится намедни окурок трепался о 25 000 000 новых рабочих мест?Наврал как всегда?
А ты от них ждал чего то другого.?
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а?
6 2
Почему это их сложно переучить? Учить надо нормально и все переучатся. Сейчас молодежь, выходящая из школы, с вордовскими документами вообще не умеют работать. Как их так учат? Натаскивают на определенные действия для сдачи ЕГЭ и все.
с каких пор все выпускники школ обязаны владеть навыками пользования офисными прогами мелкомягких?!
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А
11 0
Помнится намедни окурок трепался о 25 000 000 новых рабочих мест?Наврал как всегда?
Разве он когда-то говорил правду???
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Dbrnjh
4 0
Какие "новые информационные технологии", все идет к фуфаечке и ботам "прощай молодость"
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Дон Хренара
0 1
Прально, бабки пусть дома сидят, щи варят и внучат нянчат
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Светлана
3 0
Прально, бабки пусть дома сидят, щи варят и внучат нянчат
Пойдёшь на пенсию и будешь сидеть дома лапу сосать
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