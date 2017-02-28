Около трёх миллионов россиян могут остаться без работы в ближайшее время.

Причина — отсутствие у них необходимых навыков в связи с развитием новых информационных технологий. Такие прогнозы дал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, сообщает novokuznetsk.su.

По его словам, в зоне риска, прежде всего, бухгалтеры, юристы, административные сотрудники, работники системы управления и учёта кадров. Речь идёт в основном о женщинах в возрасте 45−55 лет.

По мнению Михаила Абызова, эта категория граждан «очень тяжела с точки зрения новых навыков образования, новых моделей». Переучить их и дать им новую профессию труднее, чем сделать это по отношению к молодым людям. У государства нет инструментов и механизмов, которые бы решили эту проблему. Поэтому здесь нужно действовать вместе с крупными компаниями, уверен министр.

Эксперты дают ещё более пессимистичные прогнозы. Как ранее сообщал ВашГород.ру, к 2025 году около 10 миллионов россиян могут оказаться невостребованными на российском рынке труда.