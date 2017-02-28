Президент России Владимир Путин подписал указ о снижении стоимости жилья в России.
Цены опустится должны в начале 2018 года. Жильё эконом-класса должно подешеветь на 20%. Это будет сделано за счёт увеличения увеличения объёма ввода квартир экономического класса, сообщает портал Строительство.ru.
Эксперты отмечают, что несмотря на окончание программы «Жильё для российской семьи» в конце этого года, никакой замены её пока не планируется — правительство делает ставку, в основном, на развитие ипотеки и другие меры фрагментарного характера.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, госпрограмма «Жилье для российской семьи», направленная на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения была выполнена лишь на 3,3% от запланированного объема. В АИЖК объяснили это тем, что якобы программа оказалась невостребованной участниками рынка.
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когда старый генерал, вертухай направив на свой член пистолет,
ему дает команду, встать, а то пристрелю.
17 лет балагана пополнились еще одной репризой.
Вот китайцы-те да.Уже печатают дома.Быстро,качественно,экологично.
Проблема пока в ограничении этажности,но для китайской науки,уже сейчас проводящей сеансы квантовой телепортации,это вполне решаемо.
Я ничего не ищу, не вижу смысла. А Вы продолжайте, как попугай, долдонить одно и то же. Только от этого ничего не изменится. К тому же, это не та аудитория до которой можно что-то донести ...
Печально, но ПОЧТИ все неглупые люди, умеющие мыслить и рассуждать, уходят отсюда. Судя по комментариям, были такие, но им здесь не место. Здесь место хамам, с полоборота оскорбляющим тех, кто имеет другое мнение, тем, кто собачится по любому поводу, оскорб л я ет всех направо и налево, переходит на личности, и ещё подстрекателям и провокаторам, пытающимся использовать глупцов или простаков в своих целях.
Я ничего не ищу, не вижу смысла. А Вы продолжайте, как попугай, долдонить одно и то же. Только от этого ничего не изменится. К тому же, это не та аудитория до которой можно что-то донести ...
Печально, но ПОЧТИ все неглупые люди, умеющие мыслить и рассуждать, уходят отсюда. Судя по комментариям, были такие, но им здесь не место. Здесь место хамам, с полоборота оскорбляющим тех, кто имеет другое мнение, тем, кто собачится по любому поводу, оскорб л я ет всех направо и налево, переходит на личности, и ещё подстрекателям и провокаторам, пытающимся использовать глупцов или простаков в своих целях.
"... не понимают даже значения русских слов, не могут ориентироваться в пространстве и времени ..." - это Вы о чём? Вас, по-моему, понесло куда-то не туда.
А что касается " представления как устроена эта власть", то если об этом неизвестно для чего твердить, как попугай, ежеминутно, то для чего это и зачем?
В чём сила и в чём слабость? Ну Вы-то уж точно это понимаете, надо полагать ... И что из того? Что дальше-то?
"... не понимают даже значения русских слов, не могут ориентироваться в пространстве и времени ..." - это Вы о чём? Вас, по-моему, понесло куда-то не туда.
А что касается " представления как устроена эта власть", то если об этом неизвестно для чего твердить, как попугай, ежеминутно, то для чего это и зачем?
В чём сила и в чём слабость? Ну Вы-то уж точно это понимаете, надо полагать ... И что из того? Что дальше-то?
Животная cyчья суть человеков всегда неизменна. Лекарства от этого нет и не будет, не одна формация общества и строй не изменяло и не изменит человечий "каннибализм". И коммунистам этого не удалось ( в СССР народ держали в одинаковых бедных условиях, свои руководящие, шикарные по тем временам по сравнению с народными, условия жизни не афишировали, хватало ума, поначалу). И с какой легкостью руководящие коммунисты, "кузнецы человека нового типа, формации", мимикрировали в господ-олигархов разного калибра подтверждает выше сказаное. И во что коммунизм-социализм за 70 лет своего "кования" "отковал" народы страны СССР мы сегодня воочию видим - в безвольное человечье стадо.
и на яхты с вилами в Испаниях и прочих Монако
Животная cyчья суть человеков всегда неизменна. Лекарства от этого нет и не будет, не одна формация общества и строй не изменяло и не изменит человечий "каннибализм". И коммунистам этого не удалось ( в СССР народ держали в одинаковых бедных условиях, свои руководящие, шикарные по тем временам по сравнению с народными, условия жизни не афишировали, хватало ума, поначалу). И с какой легкостью руководящие коммунисты, "кузнецы человека нового типа, формации", мимикрировали в господ-олигархов разного калибра подтверждает выше сказаное. И во что коммунизм-социализм за 70 лет своего "кования" "отковал" народы страны СССР мы сегодня воочию видим - в безвольное человечье стадо.
__________________________
Не в курсе что ли как четверть века назад эти коммунисты в миг превратились в господ и даже графьев, в миг избавились от обхсс, от потения по ночам за свои шкуры и честно наворованное, которым нельзя было открыто пользоваться и хвастаться друг от друга? Сейчас эти постаревшие коммунисты-господа уже передают весла галеры в надежные безразмерные ручонки своих ненаглядных сыночков и доченек.
В СССР все верхушки очень жаждали иметь в собственности и дворцы и предприятия и заводы. И они стали собственниками. Первыми хозяевами заводов-пароходов стали красные директора. Напомнить вам схему становления на крыло этих коммуняк-директоров? Как работникам того же КМК почти год не платили зарплату чтобы рабочие быстрее стали сговорчивее и быстрее сдавали за гроши свои акции КМК в скупки, организованные коммунистическим директоратом КМК.
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Не в курсе что ли как четверть века назад эти коммунисты в миг превратились в господ и даже графьев, в миг избавились от обхсс, от потения по ночам за свои шкуры и честно наворованное, которым нельзя было открыто пользоваться и хвастаться друг от друга? Сейчас эти постаревшие коммунисты-господа уже передают весла галеры в надежные безразмерные ручонки своих ненаглядных сыночков и доченек.
вокруг все враги. Народ или пройдёт заново весь путь к социализму, либо подвергнется эвтаназии со стороны капитала. Ему досталось даром наследие СССР, этот народ не строил, не защищал, не восстанавливал дарёную предками собственность, и бездарно прос...л. Может Вы сформулируете - что сейчас надо народу? Ведь все его мечты 90-х сбылись?
вокруг все враги. Народ или пройдёт заново весь путь к социализму, либо подвергнется эвтаназии со стороны капитала. Ему досталось даром наследие СССР, этот народ не строил, не защищал, не восстанавливал дарёную предками собственность, и бездарно прос...л. Может Вы сформулируете - что сейчас надо народу? Ведь все его мечты 90-х сбылись?
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А советский народ много знал о западных финансовых пирамидах, махинациях? Народ жил в информационной изоляции, читал только советские газеты и видел только советское ТВ. А вот коммунистические руководители поболее знали и видели. Как то не красиво обвинять ребенка что он повелся на уловки педофила, а вы сейчас это сделали, обвиняя наивный советский народ, каковым кстати его сделали коммуняки, что народ повелся на закинутую народу морковку.
2) Не в состоянии даже рабочие профсоюзы организовать, каждый сам за себя
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Это кстати тоже наследие коммунистического 70-летнего воспитания населения, сопи в тряпочку иначе на 10 - 25 лет поедешь без права переписки. Покорных рабов холопов себе коммуняки сформировали за 70 лет правления, теперь ежедневно их имеют и имеют плоды труда своих холопов и рабов.
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А советский народ много знал о западных финансовых пирамидах, махинациях? Народ жил в информационной изоляции, читал только советские газеты и видел только советское ТВ. А вот коммунистические руководители поболее знали и видели. Как то не красиво обвинять ребенка что он повелся на уловки педофила, а вы сейчас это сделали, обвиняя наивный советский народ, каковым кстати его сделали коммуняки, что народ повелся на закинутую народу морковку.
2) Не в состоянии даже рабочие профсоюзы организовать, каждый сам за себя
---------------------------------
Это кстати тоже наследие коммунистического 70-летнего воспитания населения, сопи в тряпочку иначе на 10 - 25 лет поедешь без права переписки. Покорных рабов холопов себе коммуняки сформировали за 70 лет правления, теперь ежедневно их имеют и имеют плоды труда своих холопов и рабов.