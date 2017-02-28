Президент России Владимир Путин подписал указ о снижении стоимости жилья в России.

Цены опустится должны в начале 2018 года. Жильё эконом-класса должно подешеветь на 20%. Это будет сделано за счёт увеличения увеличения объёма ввода квартир экономического класса, сообщает портал Строительство.ru.

Эксперты отмечают, что несмотря на окончание программы «Жильё для российской семьи» в конце этого года, никакой замены её пока не планируется — правительство делает ставку, в основном, на развитие ипотеки и другие меры фрагментарного характера.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, госпрограмма «Жилье для российской семьи», направленная на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения была выполнена лишь на 3,3% от запланированного объема. В АИЖК объяснили это тем, что якобы программа оказалась невостребованной участниками рынка.