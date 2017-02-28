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Недвижимость и строительство

Путин подписал указ о снижении стоимости жилья в России

30 октября 19:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novosti-bankov.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о снижении стоимости жилья в России.

Цены опустится должны в начале 2018 года. Жильё эконом-класса должно подешеветь на 20%. Это будет сделано за счёт увеличения увеличения объёма ввода квартир экономического класса, сообщает портал Строительство.ru.

Эксперты отмечают, что несмотря на окончание программы «Жильё для российской семьи» в конце этого года, никакой замены её пока не планируется — правительство делает ставку, в основном, на развитие ипотеки и другие меры фрагментарного характера.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, госпрограмма «Жилье для российской семьи», направленная на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения была выполнена лишь на 3,3% от запланированного объема. В АИЖК объяснили это тем, что якобы программа оказалась невостребованной участниками рынка.

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Комментарии 39
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бродяга
35 3
все это напоминает старый анекдот.
когда старый генерал, вертухай направив на свой член пистолет,
ему дает команду, встать, а то пристрелю.
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Димон
43 3
Берите ипотеки на 30 лет, жрите капусту смотрите ТВ и держитесь там! ))
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Екарный бабай
60 2
Предвыборная лапша полетела.
ответить
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Жора
25 1
На нефтедолары Брежнева построили центр Новокузнецка, Запсиб, Илинку, БАМ, Автоваз, луноход....
ответить
аватар
Седой 14233
25 4
Смешно.
17 лет балагана пополнились еще одной репризой.
ответить
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магас
39 1
этому старому гэбешнику известно, что в рынчной экономике, цену формирует рынок а не указы?
ответить
аватар
Миша
16 8
этому старому гэбешнику известно, что в рынчной экономике, цену формирует рынок а не указы?
Надо уточнить, что рынок формирует Центробанк РФ, и он не подчиняется органам гос.власти РФ. Центробанком управляет МВФ, а МВФ управляет Всемирный банк, а Всемирным банком управляет ФРС США.
ответить
аватар
Василий
18 1
На нефтедолары Брежнева построили центр Новокузнецка, Запсиб, Илинку, БАМ, Автоваз, луноход....
И это при том, что тогда, даже с учетом инфляции, доходы от нефти были в разы меньше сегодняшних.
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ААА
11 1
В стране-МОСКВА может царский указ и будет действовать!!!
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Андрей
16 0
У нас все хрущевки эконом класса.Обидно я взял ипотеку по себестоимости,а сейчас даже продать за такую сумму не смогу
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Седой 14233
14 2
этому старому гэбешнику известно, что в рынчной экономике, цену формирует рынок а не указы?
Конечно известно.Спроси его про цены на бензин.
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Сергей
4 0
3Д принтер напечатает и будет Нам дешевле на 20%. Реально ЧО?
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Миша
12 0
У нас все хрущевки эконом класса.Обидно я взял ипотеку по себестоимости,а сейчас даже продать за такую сумму не смогу
Ипотека делает любую квартиру в несколько раз дороже реальной стоимости.
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Всё наоборот
11 0
В стране-МОСКВА может царский указ и будет действовать!!!
Москвичи - это ЛЮДИ и им построят нормальные квартиры, а россиянам и блошиные помещения сгодятся.
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Зла уже не хватает
31 2
Вот так все просто - указ - и сразу подешевело на 20%. А чего на жрачку цены чуть не по два раза в месяц прут в гору? Вчера зашли в Магнит - цены опять на некоторые виды их жратвы, обычной ходовой, не Ылитной, скаканули на 6-20%, потом будут на 5% скидывать типа Якции, налетай голыдьба, раскупай "живопись"
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Седой 14233
4 1
3Д принтер напечатает и будет Нам дешевле на 20%. Реально ЧО?
У наших задница не по тому циркулю,чтобы освоить подобную технологию.Им бы что попроще и пораспилистее,да подороже втюхать.
Вот китайцы-те да.Уже печатают дома.Быстро,качественно,экологично.
Проблема пока в ограничении этажности,но для китайской науки,уже сейчас проводящей сеансы квантовой телепортации,это вполне решаемо.
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Седой 14233
11 0
Вот так все просто - указ - и сразу подешевело на 20%. А чего на жрачку цены чуть не по два раза в месяц прут в гору? Вчера зашли в Магнит - цены опять на некоторые виды их жратвы, обычной ходовой, не Ылитной, скаканули на 6-20%, потом будут на 5% скидывать типа Якции, налетай голыдьба, раскупай "живопись"
У Галича была песня,там есть хорошие строки,объясняющие вопрос:"...Это,рыжий,все на публику..."
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123
13 1
"Жилье должно подешеветь"... это оно ему само пообещало? Али он жилью своим указом царским велел? И море высечь, заодно...
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234
4 7
Надо уточнить, что рынок формирует Центробанк РФ, и он не подчиняется органам гос.власти РФ. Центробанком управляет МВФ, а МВФ управляет Всемирный банк, а Всемирным банком управляет ФРС США.
Одна и та же песня ... И так уже, и эдак ... и всё про одно, да потому. Вы до кого хотите донести свой бред? Это аудитория дважды два не поймёт, а Вы такие выкрутасы пытаетесь им вдолбить. Самому-то не надоело одно и то же?
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аватар
Миша
5 1
Одна и та же песня ... И так уже, и эдак ... и всё про одно, да потому. Вы до кого хотите донести свой бред? Это аудитория дважды два не поймёт, а Вы такие выкрутасы пытаетесь им вдолбить. Самому-то не надоело одно и то же?
Если Вы поленились прочитать "Соглашение с МВФ" и берётесь называть это бредом, то Вы тоже из той же аудитории. Продолжайте искать и дальше чёрную кошку в тёмной комнате, когда она никуда не пряталась и со смеху давится.
ответить
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Миша
4 1
Где можно найти указанный закон - название, номер, дата? По ссылке не нашёл, в поисковиках тоже не нашёл. Был ли закон?
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234
0 2
Если Вы поленились прочитать "Соглашение с МВФ" и берётесь называть это бредом, то Вы тоже из той же аудитории. Продолжайте искать и дальше чёрную кошку в тёмной комнате, когда она никуда не пряталась и со смеху давится.
Я не из той же аудитории. Я не поленилась прочитать, мне это просто не нужно. Зачем? Зачем мне читать всё это? Вот Вы прочитали что-то там (где-то там) и что? Что из этого?
Я ничего не ищу, не вижу смысла. А Вы продолжайте, как попугай, долдонить одно и то же. Только от этого ничего не изменится. К тому же, это не та аудитория до которой можно что-то донести ...
Печально, но ПОЧТИ все неглупые люди, умеющие мыслить и рассуждать, уходят отсюда. Судя по комментариям, были такие, но им здесь не место. Здесь место хамам, с полоборота оскорбляющим тех, кто имеет другое мнение, тем, кто собачится по любому поводу, оскорб л я ет всех направо и налево, переходит на личности, и ещё подстрекателям и провокаторам, пытающимся использовать глупцов или простаков в своих целях.

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Вася
2 2
Не понимаю, зачем вате дешевое жилье? Вата может прожить хоть в землянке, хоть в выгребной яме. Кому строите, господин президент?
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Виктор
0 0
за счёт увеличения увеличения — исправьте
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Миша
0 2
Я не из той же аудитории. Я не поленилась прочитать, мне это просто не нужно. Зачем? Зачем мне читать всё это? Вот Вы прочитали что-то там (где-то там) и что? Что из этого?
Я ничего не ищу, не вижу смысла. А Вы продолжайте, как попугай, долдонить одно и то же. Только от этого ничего не изменится. К тому же, это не та аудитория до которой можно что-то донести ...
Печально, но ПОЧТИ все неглупые люди, умеющие мыслить и рассуждать, уходят отсюда. Судя по комментариям, были такие, но им здесь не место. Здесь место хамам, с полоборота оскорбляющим тех, кто имеет другое мнение, тем, кто собачится по любому поводу, оскорб л я ет всех направо и налево, переходит на личности, и ещё подстрекателям и провокаторам, пытающимся использовать глупцов или простаков в своих целях.

Если люди, которые ничего не читают, ничем не интересуются, не понимают даже значения русских слов, не могут ориентироваться в пространстве и времени, не имеют представления как устроена эта власть, где её сила и в чём слабость, то передача власти таким людям чрезвычайно опасна.
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Миша
0 2
Так есть ли такой указ, который здесь обсуждается? Где найти его текст?
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234
0 1
Если люди, которые ничего не читают, ничем не интересуются, не понимают даже значения русских слов, не могут ориентироваться в пространстве и времени, не имеют представления как устроена эта власть, где её сила и в чём слабость, то передача власти таким людям чрезвычайно опасна.
По-Вашему, если не читать про МВФ, это равносильно тому, что НИЧЕГО не читать. А если не интересоваться всё тем же МВФ, то это значит, что НИЧЕМ не интересоваться? Ну и ну!
"... не понимают даже значения русских слов, не могут ориентироваться в пространстве и времени ..." - это Вы о чём? Вас, по-моему, понесло куда-то не туда.
А что касается " представления как устроена эта власть", то если об этом неизвестно для чего твердить, как попугай, ежеминутно, то для чего это и зачем?
В чём сила и в чём слабость? Ну Вы-то уж точно это понимаете, надо полагать ... И что из того? Что дальше-то?
ответить
аватар
Миша
1 0
По-Вашему, если не читать про МВФ, это равносильно тому, что НИЧЕГО не читать. А если не интересоваться всё тем же МВФ, то это значит, что НИЧЕМ не интересоваться? Ну и ну!
"... не понимают даже значения русских слов, не могут ориентироваться в пространстве и времени ..." - это Вы о чём? Вас, по-моему, понесло куда-то не туда.
А что касается " представления как устроена эта власть", то если об этом неизвестно для чего твердить, как попугай, ежеминутно, то для чего это и зачем?
В чём сила и в чём слабость? Ну Вы-то уж точно это понимаете, надо полагать ... И что из того? Что дальше-то?
Пытаюсь понять, и прихожу к выводу, что чем больше противоречий среди людей, если нет общего понимания об устройстве и функциях власти, нет общей цели - то народ, даже получив власть, не сможет распорядиться ей конструктивно. Этим воспользуются проходимцы и мошенники в корыстных целях и обязательно приведут к гражданской войне. Для них это будет бизнесом и процветанием, а для остальных бедой, разорением, войной друг с другом.
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бортовой самописец
1 0
зато медведев подтвердил увеличение тарифов ЖКХ для Кемеровской области на 5,9% , для Москвы на 5,5% !
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!!
0 0
Пытаюсь понять, и прихожу к выводу, что чем больше противоречий среди людей, если нет общего понимания об устройстве и функциях власти, нет общей цели - то народ, даже получив власть, не сможет распорядиться ей конструктивно. Этим воспользуются проходимцы и мошенники в корыстных целях и обязательно приведут к гражданской войне. Для них это будет бизнесом и процветанием, а для остальных бедой, разорением, войной друг с другом.
В истории человечества никогда справедливости не было и не будет. Человеки всегда сбиваются в стаи-кланы по признаку родства и интересов, чей клан будет сильней и хитрей чтобы сидеть на шее других человеков и паразитировать.
Животная cyчья суть человеков всегда неизменна. Лекарства от этого нет и не будет, не одна формация общества и строй не изменяло и не изменит человечий "каннибализм". И коммунистам этого не удалось ( в СССР народ держали в одинаковых бедных условиях, свои руководящие, шикарные по тем временам по сравнению с народными, условия жизни не афишировали, хватало ума, поначалу). И с какой легкостью руководящие коммунисты, "кузнецы человека нового типа, формации", мимикрировали в господ-олигархов разного калибра подтверждает выше сказаное. И во что коммунизм-социализм за 70 лет своего "кования" "отковал" народы страны СССР мы сегодня воочию видим - в безвольное человечье стадо.
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коньфуций
0 0
На нефтедолары Брежнева построили центр Новокузнецка, Запсиб, Илинку, БАМ, Автоваз, луноход....
а нынешние все в офшор, копеечку к копеечке
и на яхты с вилами в Испаниях и прочих Монако
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Миша
0 0
В истории человечества никогда справедливости не было и не будет. Человеки всегда сбиваются в стаи-кланы по признаку родства и интересов, чей клан будет сильней и хитрей чтобы сидеть на шее других человеков и паразитировать.
Животная cyчья суть человеков всегда неизменна. Лекарства от этого нет и не будет, не одна формация общества и строй не изменяло и не изменит человечий "каннибализм". И коммунистам этого не удалось ( в СССР народ держали в одинаковых бедных условиях, свои руководящие, шикарные по тем временам по сравнению с народными, условия жизни не афишировали, хватало ума, поначалу). И с какой легкостью руководящие коммунисты, "кузнецы человека нового типа, формации", мимикрировали в господ-олигархов разного калибра подтверждает выше сказаное. И во что коммунизм-социализм за 70 лет своего "кования" "отковал" народы страны СССР мы сегодня воочию видим - в безвольное человечье стадо.
Что такое жили бедно? Долги коллекторы выколачивали? Квартиры, данные государством даром, отнимали? Основой благосостояния был труд, что наработали, то и имели. Кадры коммунистам поставляли рабочие, но "животная cyчья суть человеков", превратила рабочих в маргиналов. Они в 90-х вдруг решили, что разбогатеть можно и без труда. В СССР даже у верхушки, не было в собственности, ни дворцов, ни предприятий, ни заводов. Никто народ не держал в "бедных условиях" - захотели отказаться от коммунистов - пожалуйста, наслаждайтесь. Что же не разбогатели? Ума не хватило? Руки-ноги есть, а богатства нет. Добровольно ведь сам народ, по своей воле, превратился "в безвольное человечье стадо." Социализм опирался на умных, честных, образованных, интеллектуально развитых граждан. Было бы стадо, а пастух всегда найдётся. Разве коммунисты не предупреждали, что капитализм не для всех, а не олигархам сулит лишь беды, нищету, отсутствие соц.гарантий и гос.поддержки? И где теперь некогда единый народ? Четверть века коммунисты рабочим не мешают богатеть, а счастья у народа так и нет?
ответить
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*
0 0
Что такое жили бедно? Долги коллекторы выколачивали? Квартиры, данные государством даром, отнимали? Основой благосостояния был труд, что наработали, то и имели. Кадры коммунистам поставляли рабочие, но "животная cyчья суть человеков", превратила рабочих в маргиналов. Они в 90-х вдруг решили, что разбогатеть можно и без труда. В СССР даже у верхушки, не было в собственности, ни дворцов, ни предприятий, ни заводов. Никто народ не держал в "бедных условиях" - захотели отказаться от коммунистов - пожалуйста, наслаждайтесь. Что же не разбогатели? Ума не хватило? Руки-ноги есть, а богатства нет. Добровольно ведь сам народ, по своей воле, превратился "в безвольное человечье стадо." Социализм опирался на умных, честных, образованных, интеллектуально развитых граждан. Было бы стадо, а пастух всегда найдётся. Разве коммунисты не предупреждали, что капитализм не для всех, а не олигархам сулит лишь беды, нищету, отсутствие соц.гарантий и гос.поддержки? И где теперь некогда единый народ? Четверть века коммунисты рабочим не мешают богатеть, а счастья у народа так и нет?
Четверть века коммунисты рабочим не мешают богатеть, а счастья у народа так и нет?
__________________________

Не в курсе что ли как четверть века назад эти коммунисты в миг превратились в господ и даже графьев, в миг избавились от обхсс, от потения по ночам за свои шкуры и честно наворованное, которым нельзя было открыто пользоваться и хвастаться друг от друга? Сейчас эти постаревшие коммунисты-господа уже передают весла галеры в надежные безразмерные ручонки своих ненаглядных сыночков и доченек.
ответить
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*
0 0
Что такое жили бедно? Долги коллекторы выколачивали? Квартиры, данные государством даром, отнимали? Основой благосостояния был труд, что наработали, то и имели. Кадры коммунистам поставляли рабочие, но "животная cyчья суть человеков", превратила рабочих в маргиналов. Они в 90-х вдруг решили, что разбогатеть можно и без труда. В СССР даже у верхушки, не было в собственности, ни дворцов, ни предприятий, ни заводов. Никто народ не держал в "бедных условиях" - захотели отказаться от коммунистов - пожалуйста, наслаждайтесь. Что же не разбогатели? Ума не хватило? Руки-ноги есть, а богатства нет. Добровольно ведь сам народ, по своей воле, превратился "в безвольное человечье стадо." Социализм опирался на умных, честных, образованных, интеллектуально развитых граждан. Было бы стадо, а пастух всегда найдётся. Разве коммунисты не предупреждали, что капитализм не для всех, а не олигархам сулит лишь беды, нищету, отсутствие соц.гарантий и гос.поддержки? И где теперь некогда единый народ? Четверть века коммунисты рабочим не мешают богатеть, а счастья у народа так и нет?
В догонку. А потом эти коммунисты решили народ в банковскую кабалу и коллекторам народ сдать, квартиры народу продавать, а не авансом давать, компенсируя с лихвой стоимость квартиры грошовой пожизненой зарплатой.
В СССР все верхушки очень жаждали иметь в собственности и дворцы и предприятия и заводы. И они стали собственниками. Первыми хозяевами заводов-пароходов стали красные директора. Напомнить вам схему становления на крыло этих коммуняк-директоров? Как работникам того же КМК почти год не платили зарплату чтобы рабочие быстрее стали сговорчивее и быстрее сдавали за гроши свои акции КМК в скупки, организованные коммунистическим директоратом КМК.
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Миша
0 0
Четверть века коммунисты рабочим не мешают богатеть, а счастья у народа так и нет?
__________________________

Не в курсе что ли как четверть века назад эти коммунисты в миг превратились в господ и даже графьев, в миг избавились от обхсс, от потения по ночам за свои шкуры и честно наворованное, которым нельзя было открыто пользоваться и хвастаться друг от друга? Сейчас эти постаревшие коммунисты-господа уже передают весла галеры в надежные безразмерные ручонки своих ненаглядных сыночков и доченек.
Ещё раз: коммунисты появились из народа - взрослого, ответственного. Народ решил, что может жить и без коммунистов, что он умней коммунистов, осудил их "за колоски и репрессии". Коммунистам надо было силой "осчастливить" народ? Народ бы этого счастья не оценил. А если народ сам себя превратил в неорганизованное стадо, готовое работать бесплатно, решил что капитализм его выбор, а бизнес основа личного обогащения, почему бы и не воспользоваться таким народом, организовав свой бизнес? Сейчас этот народ под диктовку СМИ считает виновниками Ленина, Сталина - но только не себя. А Ленин убеждал: учиться, учиться и учиться, а этого уже четверть века не наблюдается. Не в состоянии даже рабочие профсоюзы организовать, каждый сам за себя -
вокруг все враги. Народ или пройдёт заново весь путь к социализму, либо подвергнется эвтаназии со стороны капитала. Ему досталось даром наследие СССР, этот народ не строил, не защищал, не восстанавливал дарёную предками собственность, и бездарно прос...л. Может Вы сформулируете - что сейчас надо народу? Ведь все его мечты 90-х сбылись?
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*
0 0
Ещё раз: коммунисты появились из народа - взрослого, ответственного. Народ решил, что может жить и без коммунистов, что он умней коммунистов, осудил их "за колоски и репрессии". Коммунистам надо было силой "осчастливить" народ? Народ бы этого счастья не оценил. А если народ сам себя превратил в неорганизованное стадо, готовое работать бесплатно, решил что капитализм его выбор, а бизнес основа личного обогащения, почему бы и не воспользоваться таким народом, организовав свой бизнес? Сейчас этот народ под диктовку СМИ считает виновниками Ленина, Сталина - но только не себя. А Ленин убеждал: учиться, учиться и учиться, а этого уже четверть века не наблюдается. Не в состоянии даже рабочие профсоюзы организовать, каждый сам за себя -
вокруг все враги. Народ или пройдёт заново весь путь к социализму, либо подвергнется эвтаназии со стороны капитала. Ему досталось даром наследие СССР, этот народ не строил, не защищал, не восстанавливал дарёную предками собственность, и бездарно прос...л. Может Вы сформулируете - что сейчас надо народу? Ведь все его мечты 90-х сбылись?
1) Ещё раз: коммунисты появились из народа - взрослого, ответственного. Народ решил, что может жить и без коммунистов, что он умней коммунистов, осудил их "за колоски и репрессии". Коммунистам надо было силой "осчастливить" народ? Народ бы этого счастья не оценил. А если народ сам себя превратил в неорганизованное стадо, готовое работать бесплатно, решил что капитализм его выбор, а бизнес основа личного обогащения, почему бы и не воспользоваться таким народом, организовав свой бизнес?
---------------------------------------
А советский народ много знал о западных финансовых пирамидах, махинациях? Народ жил в информационной изоляции, читал только советские газеты и видел только советское ТВ. А вот коммунистические руководители поболее знали и видели. Как то не красиво обвинять ребенка что он повелся на уловки педофила, а вы сейчас это сделали, обвиняя наивный советский народ, каковым кстати его сделали коммуняки, что народ повелся на закинутую народу морковку.

2) Не в состоянии даже рабочие профсоюзы организовать, каждый сам за себя
---------------------------------
Это кстати тоже наследие коммунистического 70-летнего воспитания населения, сопи в тряпочку иначе на 10 - 25 лет поедешь без права переписки. Покорных рабов холопов себе коммуняки сформировали за 70 лет правления, теперь ежедневно их имеют и имеют плоды труда своих холопов и рабов.
ответить
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*
0 0
1) Ещё раз: коммунисты появились из народа - взрослого, ответственного. Народ решил, что может жить и без коммунистов, что он умней коммунистов, осудил их "за колоски и репрессии". Коммунистам надо было силой "осчастливить" народ? Народ бы этого счастья не оценил. А если народ сам себя превратил в неорганизованное стадо, готовое работать бесплатно, решил что капитализм его выбор, а бизнес основа личного обогащения, почему бы и не воспользоваться таким народом, организовав свой бизнес?
---------------------------------------
А советский народ много знал о западных финансовых пирамидах, махинациях? Народ жил в информационной изоляции, читал только советские газеты и видел только советское ТВ. А вот коммунистические руководители поболее знали и видели. Как то не красиво обвинять ребенка что он повелся на уловки педофила, а вы сейчас это сделали, обвиняя наивный советский народ, каковым кстати его сделали коммуняки, что народ повелся на закинутую народу морковку.

2) Не в состоянии даже рабочие профсоюзы организовать, каждый сам за себя
---------------------------------
Это кстати тоже наследие коммунистического 70-летнего воспитания населения, сопи в тряпочку иначе на 10 - 25 лет поедешь без права переписки. Покорных рабов холопов себе коммуняки сформировали за 70 лет правления, теперь ежедневно их имеют и имеют плоды труда своих холопов и рабов.
Добавлю. Еще одна ваша, Миша, тема - гнобление одной частью населения другой части. Так это тоже заведенный порядок комуняками с 1917 года, в генах людских уже сидит это особое комунячье воспитание населения. А вот в 1917 народ терпел да и скинул николашку. И до этого не молчал, были те же и соленые и табачные и медные бунты, народ не молчал и махом вставал против несправедливости. А сейчас цены на тот же табак задирают и задирают а людишки молча хавают и хавают, вот что значит коммунистическое воспитание народа.
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