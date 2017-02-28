Большинство участников опроса высказались против.
Напомним, ВашГород.ру сообщал, что новокузнечанка предложила одну из улиц в городе назвать именем Амана Тулеева. По её словам, губернатор много сделал для региона и как никто другой заслуживает такого признания.
Однако не все жители Новокузнецка согласны с такой инициативой.
Согласно опросу, проведённому Novokuznetsk.su, большинство новокузнечан не видят в этом необходимости.
К слову, в опросе приняли участие более 1000 человек.
60,2% проголосовавших на вопрос: «Нужна ли улица Тулеева Новокузнецку?» ответили отрицательно.
Почти 21% новокузнечан отметили, что не против такой идеи, и одна из улиц Новокузнецка может иметь имя губернатора.
19% вовсе заявили, что им безразлично, воплотится ли эта задумка в жизнь или нет.
Ранее мы рассказывали, что инициативу новокузнечанки местные власти уже обсуждали. Сама же горожанка поделилась идеей с ВашГород.ру, какую улицу можно назвать в честь Тулеева.
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Пусть видят его современную хомякообразную физиономию
Если за свой счет(не путать личный карман с бюджетом области!) построит с нуля или качественно благоустроит улицу,то вполне возможно оставить напоминание жителям имени того,кто добро совершил.
Это будет не троллейбусно-автобусное "От губернатора..."
- Конечно виноват.
Все ли он сделал для кузбассовцев, что обещал?
- Нет не все.
Не все получив возможности и власть становятся супергероями, святыми.
Большинству из вас, дай миллиард рублей, вы его потратите на удовольствия, комфорт, секс, вечную жизнь. Не завися от денег, через сколько вы начнете ************* властью, положением, считать себя выше народа?
Еще было бы понятно, если бы они гребли бабло, хотя бы ради "чудес света", "полетов на марс", но группс Тулеева ни чем подобным не занимается у них нет идеологии и даже спортивного интереса.
Нет ни чего такого, чего бы сделал Тулеев, чтобы его фиксировать в памяти поколений.
Цхарджбриджибаджибаева
лучше вспомним, С.Мартина и пусть проспект, "Звучит фамилия"-звучит!