Большинство участников опроса высказались против.

Напомним, ВашГород.ру сообщал, что новокузнечанка предложила одну из улиц в городе назвать именем Амана Тулеева. По её словам, губернатор много сделал для региона и как никто другой заслуживает такого признания.

Однако не все жители Новокузнецка согласны с такой инициативой.

Согласно опросу, проведённому Novokuznetsk.su, большинство новокузнечан не видят в этом необходимости.

К слову, в опросе приняли участие более 1000 человек.

60,2% проголосовавших на вопрос: «Нужна ли улица Тулеева Новокузнецку?» ответили отрицательно.

Почти 21% новокузнечан отметили, что не против такой идеи, и одна из улиц Новокузнецка может иметь имя губернатора.

19% вовсе заявили, что им безразлично, воплотится ли эта задумка в жизнь или нет.

Ранее мы рассказывали, что инициативу новокузнечанки местные власти уже обсуждали. Сама же горожанка поделилась идеей с ВашГород.ру, какую улицу можно назвать в честь Тулеева.