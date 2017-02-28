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Новокузнечане не хотят называть улицу в честь губернатора

30 октября 18:25
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dorinfo.ru

Большинство участников опроса высказались против.

Напомним, ВашГород.ру сообщал, что новокузнечанка предложила одну из улиц в городе назвать именем Амана Тулеева. По её словам, губернатор много сделал для региона и как никто другой заслуживает такого признания.

Однако не все жители Новокузнецка согласны с такой инициативой.

Согласно опросу, проведённому Novokuznetsk.su, большинство новокузнечан не видят в этом необходимости.

К слову, в опросе приняли участие более 1000 человек.

60,2% проголосовавших на вопрос: «Нужна ли улица Тулеева Новокузнецку?» ответили отрицательно.

Почти 21% новокузнечан отметили, что не против такой идеи, и одна из улиц Новокузнецка может иметь имя губернатора.

19% вовсе заявили, что им безразлично, воплотится ли эта задумка в жизнь или нет.

Ранее мы рассказывали, что инициативу новокузнечанки местные власти уже обсуждали. Сама же горожанка поделилась идеей с ВашГород.ру, какую улицу можно назвать в честь Тулеева.

Комментарии 74
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Мыски
176 2
Разрез Кийзасский переименовать и назвать разрез Тулеевский, пусть шорцы знают кто их землю уничтожает, не взирая на то, что это неприкосновенный запас.
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хрен с горы
111 8
ВГ, почему вы ставите неактуальные фото его?
Пусть видят его современную хомякообразную физиономию
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Ъ
42 3
Ну не сам Тулеев выдвинул эту "идею"! В его команде много "специалистов", способных создавать мнимое благополучие, а благополучия давно нет.
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слайдер
116 3
Ну не сам Тулеев выдвинул эту "идею"! В его команде много "специалистов", способных создавать мнимое благополучие, а благополучия давно нет.
По Кузбассу мухи не летают без ведома Тулеева, а вы все не сам- не сам. За 20 лет этот упырь уничтожил все, что было положительного в регионе.
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Фабула
75 1
Судить его
Судить его с полной конфискацией всех «честно заработанных» им материальных средств, конфискацией у его родственников и всех аффилированных лиц и все эти средства распределить среди местных жителей.
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Екарный бабай
118 0
Я Новокузнечанин и я ПРОТИВ, категорически.
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ДЕБИЛ
55 0
Лучше уж не Тулеевская путь будет , а ул.Воровская (Сути не поменяет!)
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Читатель
77 1
Новокузнецк у Тулеева никогда не был в приоритете. Город в очень плохом состоянии, поэтому такая инициатива для Новокузнецка не актуальна
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Ветер перемен...
48 1
Вот и правильно! Его и без названной улицы ещё долго вспоминать будут глядя на его инициативы.
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andbad
37 0
Мост через Абушку в Куйбышевском районе надо назвать в его честь!
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Седой 14233
10 17
Почему бы и нет?
Если за свой счет(не путать личный карман с бюджетом области!) построит с нуля или качественно благоустроит улицу,то вполне возможно оставить напоминание жителям имени того,кто добро совершил.
Это будет не троллейбусно-автобусное "От губернатора..."
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Роман
24 0
Я согласна
Я-тоже...типа,свалку какую-нибудь...
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Коля
64 0
КЛАДБИЩЕ какое-нибудь самый раз. Все в Новокузнецке умерло благодаря ему.
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Кстати:
17 0
Кто бы мог подумать, что ГЛАВНАЯ ПРАВДА о России будет написана на стене в Вешняках: "Кризиса нет - они просто ****** наши деньги !"
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Анна
47 1
В нашем городе ничего хорошего он не сделал . Пусть в Кемерово « увековечат» такого « супергубера»! Против категорически!!!!
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Ась?
18 0
Ну не сам Тулеев выдвинул эту "идею"! В его команде много "специалистов", способных создавать мнимое благополучие, а благополучия давно нет.
Ну, так раз от него ничего уже не зависит, тогда зачем он нужен вообще?
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Ась?
21 0
По Кузбассу мухи не летают без ведома Тулеева, а вы все не сам- не сам. За 20 лет этот упырь уничтожил все, что было положительного в регионе.
Кто бы подсчитал, сколь вреда он причинил нашему городу?
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Ась?
1 5
Я Новокузнечанин и я ПРОТИВ, категорически.
Против суда над ним?
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ага
6 0
Мост через Абушку в Куйбышевском районе надо назвать в его честь!
...или через Горбуниху!
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аватар
ага
9 0
КЛАДБИЩЕ какое-нибудь самый раз. Все в Новокузнецке умерло благодаря ему.
Онкоцентр
ответить
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Димон
16 0
Онкоцентр
Марганцевый завод
ответить
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Людмила
33 0
В Кемерово также все уничтожил . В Москве пусть называют. Он москвичам ордена вешает.
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с Запсиба
29 0
Марганцевый завод
Вы совершенно правы, марганцевый завод был открыт по приказу Тулеева. В заводском районе Новокузнецка дышать нечем, когда этот тулеевский марганцевый завод делает выбросы в тёмное время суток
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л
11 0
Вы совершенно правы, марганцевый завод был открыт по приказу Тулеева. В заводском районе Новокузнецка дышать нечем, когда этот тулеевский марганцевый завод делает выбросы в тёмное время суток
Этот завод и днем особо не стесняется.
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Кет
24 1
Гореть ему (АГТ) в аду!!!Всю жизнь прожил в Кемеровской области и всё спустил!
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Сова
3 35
Гореть ему (АГТ) в аду!!!Всю жизнь прожил в Кемеровской области и всё спустил!
Это тебе в аду гореть, урод
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аватар
АлиАба
2 0
Мост через Абушку в Куйбышевском районе надо назвать в его честь!
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аватар
местный- 5
14 0
Может кто подскажет- вернул ли Тулеев 150 миллионов рублей Новоильинскому Дому инвалидов и престарелых? Это заведение судилось с Тулеевым по этому вопросу.
ответить
аватар
ХВСКП
13 1
Это тебе в аду гореть, урод
Недомерок, ты что ли?
ответить
аватар
Кет
23 0
Это тебе в аду гореть, урод
Это кто такой?Если бы ты всю душу вложил в свой дом,я уж не говорю про кредиты взятые на строительство,а теперь мой дом окнами на разрез.И после этого я буду его благодарить или на стене своего дома нацарапаю его имя?
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125
14 0
Против, однозначно. Потом переименовывать придется.
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z
15 1
Виноват ли Тулеев в том,что происходит в Кузбассе?
- Конечно виноват.
Все ли он сделал для кузбассовцев, что обещал?
- Нет не все.

Не все получив возможности и власть становятся супергероями, святыми.
Большинству из вас, дай миллиард рублей, вы его потратите на удовольствия, комфорт, секс, вечную жизнь. Не завися от денег, через сколько вы начнете ************* властью, положением, считать себя выше народа?

Еще было бы понятно, если бы они гребли бабло, хотя бы ради "чудес света", "полетов на марс", но группс Тулеева ни чем подобным не занимается у них нет идеологии и даже спортивного интереса.

Нет ни чего такого, чего бы сделал Тулеев, чтобы его фиксировать в памяти поколений.

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Екарный бабай
15 0
Против суда над ним?
Против названия улицы.
ответить
аватар
Екарный бабай
6 0
Это тебе в аду гореть, урод
Танюша,ну ты опять ?!
ответить
аватар
Сова
0 13
Это кто такой?Если бы ты всю душу вложил в свой дом,я уж не говорю про кредиты взятые на строительство,а теперь мой дом окнами на разрез.И после этого я буду его благодарить или на стене своего дома нацарапаю его имя?
Так тебе и надо, клоун
ответить
аватар
Кет
14 0
Так тебе и надо, клоун
Сова!сдай анализы на гельминты!они тебя видно грызут!
ответить
аватар
Александр
17 0
Новокузнецк у Тулеева никогда не был в приоритете. Город в очень плохом состоянии, поэтому такая инициатива для Новокузнецка не актуальна
Да не город в плохом состоянии,вся область в ж....
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борис
11 0
как один политик сказал КОЛ ОСИНОВЫЙ ТЕМ ПРОХОДИМЦАМ КТО РАБОТАЛ С БОРИСОМ И СЕЙЧАС РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить
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Евгений
8 0
Марганцевый завод
Развал в Кузбассе профессионального спорта, хоккей что с мячом, что с шайбой, ф топку его!!!
ответить
аватар
Миша
17 0
Развал в Кузбассе профессионального спорта, хоккей что с мячом, что с шайбой, ф топку его!!!
Прежде чем делать опрос, следовало бы увидеть подробнейший отчёт о его деятельности в реальном выражении: количество предприятий до его прихода, и после, количество школ, больниц, социальной сферы, куда делась гос.собственность, сельское хоз-во, без учёта частных фирм - то есть какую пользу он принёс государству и обществу, действительно ли приумножил гос.богатства и следовательно, жизненный уровень избирателей? "Много сделал" - как гордится президент, "работу работал" "как раб на галерах" и "сопли не жевал" - не прокатит.
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Роман
4 4
Это тебе в аду гореть, урод
Смойся
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Роман
5 2
Так тебе и надо, клоун
Смойся уже
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да-да
16 0
Он же наградил Новокузнецк с начала Смолегой, а потом Кузнецовым!
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аватар
Nik
11 0
Он же наградил Новокузнецк с начала Смолегой, а потом Кузнецовым!
Это звучит примерно как "наградил венерическими заболеваниями"
ответить
аватар
Александр
15 0
Господа,а не глупо называть улицы именем человека при правлении которого были разрушены почти все крупные предприятия области?
ответить
аватар
Кам 849
16 0
Совет тому кто выдвинул такое, назовите тогда своих детей его именем...
ответить
аватар
Да уж...
3 0
Прежде чем делать опрос, следовало бы увидеть подробнейший отчёт о его деятельности в реальном выражении: количество предприятий до его прихода, и после, количество школ, больниц, социальной сферы, куда делась гос.собственность, сельское хоз-во, без учёта частных фирм - то есть какую пользу он принёс государству и обществу, действительно ли приумножил гос.богатства и следовательно, жизненный уровень избирателей? "Много сделал" - как гордится президент, "работу работал" "как раб на галерах" и "сопли не жевал" - не прокатит.
Помнится он получил научное звание за разработку экономической модели Кузбасса.
ответить
аватар
Да уж...
3 0
Это звучит примерно как "наградил венерическими заболеваниями"
А разве не так?
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Й
0 0
Улица Доктора политических наук, Почетного академика
Цхарджбриджибаджибаева
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Фёкла
0 1
да куда нам!!! уже всё губернаторская-школа, стадион, хлеб, магазин, ярмарка, автобусы) ОДУМАЙТЕСЬ!!!
лучше вспомним, С.Мартина и пусть проспект, "Звучит фамилия"-звучит!
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Стас
5 0
Разрез Кийзасский переименовать и назвать разрез Тулеевский, пусть шорцы знают кто их землю уничтожает, не взирая на то, что это неприкосновенный запас.
И марганцевый завод тоже переименовать в Тулеевский, который осуществляет выбросы по ночам аж на улицу страшно выходить
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Стас
2 0
Помнится он получил научное звание за разработку экономической модели Кузбасса.
Да понятно что за это время пока он на посту будут строиться и школы и предприятия ,так и должно быть и это не заслуга ,а само сабой составляющее !
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042
5 0
Может кто подскажет- вернул ли Тулеев 150 миллионов рублей Новоильинскому Дому инвалидов и престарелых? Это заведение судилось с Тулеевым по этому вопросу.
Не для того он их ограбил, чтобы потом им возвращать!
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Сергей
11 0
Предлагаю 1)улицу именем тулеева назвать! 2)выбрать для этого самую убогую с разбитой дорогой и обветшалыми домами!Пусть администрация раскошелиться для приведения её в божеское состояние!!!Потом проголосовать за то чтобы вернуть улице прежнее название и назвать именем тулеева следующую улицу не менее убогую и так далее!!!
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аватар
55
3 0
Предлагаю 1)улицу именем тулеева назвать! 2)выбрать для этого самую убогую с разбитой дорогой и обветшалыми домами!Пусть администрация раскошелиться для приведения её в божеское состояние!!!Потом проголосовать за то чтобы вернуть улице прежнее название и назвать именем тулеева следующую улицу не менее убогую и так далее!!!
а если он , пад...ль сдохнет при очередном переименовании, люди то при чем? так и будут вынуждены жить на этом позорном названии улицы... а так, идея зашибись
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*
1 0
По Кузбассу мухи не летают без ведома Тулеева, а вы все не сам- не сам. За 20 лет этот упырь уничтожил все, что было положительного в регионе.
Может быть, упырь и уничтожил, только с вашего молчаливого согласия, получается. Вы своим безразличием внесли ощутимый вклад в это дело, выходит, а теперь только сидите, руками разводите и проклинаете...
ответить
аватар
*
1 0
как один политик сказал КОЛ ОСИНОВЫЙ ТЕМ ПРОХОДИМЦАМ КТО РАБОТАЛ С БОРИСОМ И СЕЙЧАС РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!
А этот политик нужно полагать святой и работает сам по себе? ))) Да силен наш народ, только задним умом. Тот же Михалков от Ельцина принимал награды, а теперь на каждом углу открещивается. Политическая проституция это называется. Уж лучше искренне ошибаться, но быть принципиальным, чем перевертышами всю жизнь проплясать...
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Роман
5 0
А что конкретного он сделал???! Да ничего хорошего я не видел. Как говаривал "Великий" Ленин - Политическая проститутка. Вспомните ГКЧП. Вспомните его разговоры о невозможности продать шахты в частные руки, а потом кардинально противоположные разговоры о необходимости продать все шахты. Вспомните как он менял хозяев предприятий. В частности МИКОМ на ЕВРАЗ, который в Кузбассе только рушит и ничего не строит. Я ПРОТИВ!!!
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аватар
Фёкла
1 0
Предлагаю 1)улицу именем тулеева назвать! 2)выбрать для этого самую убогую с разбитой дорогой и обветшалыми домами!Пусть администрация раскошелиться для приведения её в божеское состояние!!!Потом проголосовать за то чтобы вернуть улице прежнее название и назвать именем тулеева следующую улицу не менее убогую и так далее!!!
Ага, а ты будешь работать и платить налоги, и всё это за гос.деньги, так любой сможет и даже "Иван Бутько"!
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лариса
4 0
все совхозы ушли в ноль и все благодаря ему
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Ъ
2 0
Господа,а не глупо называть улицы именем человека при правлении которого были разрушены почти все крупные предприятия области?
Плюс культура и большой спорт. А воркаутом пусть Кузнецов занимается, если масса тела позволит.
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Николай
5 0
Этого хомяка надо на одном из разрезов зарыть, а не улицу его именем называть.
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я за
3 0
"Онкологический диспансер имени Тулеева" - Белазы переименовать в Тулазы, карьеры - в "тулеевские адские ямы", "тулеевские отвалы", Дворец спорта Металлург имени Тулеева, и фиг с ним Новокузнецку не привыкать - переименуем в Тулеевск!!!!!!! Блиииин - столько идей!!!!!
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аватар
н
0 0
Это тебе в аду гореть, урод
Вот зачем не зная сути ********* человека. тулеев все продал, у нас ничиго не осталось,всё у осквы китайцнв и новосибирска. гореть ему реально в аду. когда его скинут или его не станет я прям забухаю от счастья
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