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«Почте России» запретили требовать с клиентов паспортные данные

30 октября 18:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
livekuban.ru

Сотрудники «Почты России» не имеют право требовать с граждан оставлять паспортные данные при получении посылок из зарубежных интернет-магазинов.

Роскомнадзор признал это распоряжение незаконным.

Почтовый оператор не согласен с доводами ведомства. Почтовые работники продолжают заставлять граждан указывать персональные данные на извещениях, пишут «Известия».

По словам представителей «Почты России», это правило предусмотрено нормативными актами учреждения. Сотрудники почты предъявляют личные данные клиентов надзорным или правоохранительным органам в случае жалобы, что отправление было выдано «ненадлежащему лицу». Извещения с указанными паспортными данными служат доказательствами в суде, используются в оперативно-розыскной деятельности.

В Роскомнадзоре заявляют: проверки «Почты России» продолжатся. И если будут выявлены нарушения, организацию накажут.

Отмечается, что сейчас Минкомсвязи дорабатывает новый законопроект «О почтовой связи». В нём, в частности, предусмотрена норма о внесении паспортных данных в электронную форму.

Комментарии 15
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аватар
Я так кумекаю:
23 16
В России, проросшей от обезьяны - по Дарвину, всё было ОК с паспортными данными, сейчас в воцерквленной России, когда происхождение россиян стало божественным и криминал стал махровым, паспортные данные данные ТВОИ могут обернуться против ТЕБЯ ... !?
Я худею !
ответить
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Дон Дигидон
20 27
В России, проросшей от обезьяны - по Дарвину, всё было ОК с паспортными данными, сейчас в воцерквленной России, когда происхождение россиян стало божественным и криминал стал махровым, паспортные данные данные ТВОИ могут обернуться против ТЕБЯ ... !?
Я худею !
Под спайсом что ли ? Эк тебя корёжит.
ответить
аватар
...
10 13
В России, проросшей от обезьяны - по Дарвину, всё было ОК с паспортными данными, сейчас в воцерквленной России, когда происхождение россиян стало божественным и криминал стал махровым, паспортные данные данные ТВОИ могут обернуться против ТЕБЯ ... !?
Я худею !
Чё к чему? Ты ненормальный что ли? Всякий бред несёшь постоянно.
ответить
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Повторюсь:
0 7
Чё к чему? Ты ненормальный что ли? Всякий бред несёшь постоянно.
ТЫкай жене, маме, теще, КотяРА !
ответить
аватар
ВГ, я вам помогаю!
4 2
Постановление от 26 октября 2017 года №1300. Правила дорожного движения дополнены новым пунктом, устанавливающим приоритет проезда перекрёстка с круговым движением. Цель этого изменения – повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках.
ответить
аватар
...
11 1
ТЫкай жене, маме, теще, КотяРА !
Любовнику можно тыкать?
ответить
аватар
z
0 2
Зачем пользоваться этой коммерческой организацией?
ответить
аватар
любовник
2 1
Любовнику можно тыкать?
Давай лучше я в тебя потыкаю.потом переверну и ещё раз потыкаю.
ответить
аватар
Дон Хренара
3 0
ТЫкай жене, маме, теще, КотяРА !
За щеку возьмёшь ?
ответить
аватар
...
3 0
ТЫкай жене, маме, теще, КотяРА !
Тебе бы никто не ТЫкал, если бы ты не калякал тот бред, который накумекал.
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аватар
Николай алкогольевич
2 0
Я боюсь ходить на почту .один раз меня там избили.второй обокрали.
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Вася
1 0
Впервые слышу про эту тему. В следующий раз обязательно НЕ буду указывать паспортные данные и затролю теток на почте :-)
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Пенсионер
4 0
При СССР при получении посылок, бандеролей и т.д. тоже писали паспортные данные, но ими потом не торговали разные мазурики на право и на лево!
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аватар
Митрич
1 0
При СССР при получении посылок, бандеролей и т.д. тоже писали паспортные данные, но ими потом не торговали разные мазурики на право и на лево!
Просрал ты СССР, развалили его алкаш элцын и кучка собчаковкого дерьма!
ответить
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Митричу-альфонсику
1 0
Просрал ты СССР, развалили его алкаш элцын и кучка собчаковкого дерьма!
А ты где был?
У своей бабы под подолом прятался?
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