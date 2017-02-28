Сотрудники «Почты России» не имеют право требовать с граждан оставлять паспортные данные при получении посылок из зарубежных интернет-магазинов.

Роскомнадзор признал это распоряжение незаконным.

Почтовый оператор не согласен с доводами ведомства. Почтовые работники продолжают заставлять граждан указывать персональные данные на извещениях, пишут «Известия».

По словам представителей «Почты России», это правило предусмотрено нормативными актами учреждения. Сотрудники почты предъявляют личные данные клиентов надзорным или правоохранительным органам в случае жалобы, что отправление было выдано «ненадлежащему лицу». Извещения с указанными паспортными данными служат доказательствами в суде, используются в оперативно-розыскной деятельности.

В Роскомнадзоре заявляют: проверки «Почты России» продолжатся. И если будут выявлены нарушения, организацию накажут.

Отмечается, что сейчас Минкомсвязи дорабатывает новый законопроект «О почтовой связи». В нём, в частности, предусмотрена норма о внесении паспортных данных в электронную форму.