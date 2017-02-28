Для уборки кемеровских дорог закупили 58 спецмашин. Об этом сообщил мэр Илья Середюк.

«Опыт предыдущего зимнего сезона показал, что изношенность техники по уборке улично-дорожной сети очень высокий — достигает 70%. Мы сталкивались с такими ситуациями, когда выходит грейдер и ломается через час, и мы не можем полноценно очистить от наледи», — приводит слова градоначальника «Газета Кемерова».

Технику приобрели в лизинг, для этого направили свыше 300 миллионов рублей из бюджета города и области. Машины смогут работать и зимой, и летом. В частности, в Кемерове появилась новая поливомоечная техника, щётки для чистки ограждений вдоль дороги, фронтальные погрузчики, машины для нанесения разметки и тракторы, которые смогут очищать от льда остановочные площадки. Спецтехника будет работать и в частном секторе.

Накануне Илья Середюк распорядился поднять зарплату дорожникам, писал «ВашГород.ру Кемерово».