Для уборки кемеровских дорог закупили 58 спецмашин. Об этом сообщил мэр Илья Середюк.
«Опыт предыдущего зимнего сезона показал, что изношенность техники по уборке улично-дорожной сети очень высокий — достигает 70%. Мы сталкивались с такими ситуациями, когда выходит грейдер и ломается через час, и мы не можем полноценно очистить от наледи», — приводит слова градоначальника «Газета Кемерова».
Технику приобрели в лизинг, для этого направили свыше 300 миллионов рублей из бюджета города и области. Машины смогут работать и зимой, и летом. В частности, в Кемерове появилась новая поливомоечная техника, щётки для чистки ограждений вдоль дороги, фронтальные погрузчики, машины для нанесения разметки и тракторы, которые смогут очищать от льда остановочные площадки. Спецтехника будет работать и в частном секторе.
Накануне Илья Середюк распорядился поднять зарплату дорожникам, писал «ВашГород.ру Кемерово».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.