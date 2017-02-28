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Началась регистрация на киберфестиваль Good Line Open 2017 Kemerovo

30 октября 15:40
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Good Line

Лидер интернет-рынка Кузбасса Good Line объявил о начале регистрации участников крупнейшего за Уралом киберспортивного фестиваля «Good Line Open 2017 Kemerovo».

На этот раз сильнейших будут выявлять в трёх дисциплинах: Counter-Strike: Global Offensive (команды по пять человек), Dota 2 (команды по пять человек) и Quake Champions (соревнования пройдут в формате один на один).

Регистрация на сайте goodlineopen.ru продлится до 20:00 5 ноября, матчи пройдут в онлайне 6, 7 и 8 ноября.

По две лучшие команды в каждой из дисциплин выявят сильнейшего на гранд-финале, который состоится 12 ноября в кемеровском ГЦС «Кузбасс» на бульваре Строителей, 55.

Общий призовой фонд от организатора — лидера интернет-рынка Кузбасса Good Line — составит более 100 000 рублей. Участие бесплатное.

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