Лидер интернет-рынка Кузбасса Good Line объявил о начале регистрации участников крупнейшего за Уралом киберспортивного фестиваля «Good Line Open 2017 Kemerovo».

На этот раз сильнейших будут выявлять в трёх дисциплинах: Counter-Strike: Global Offensive (команды по пять человек), Dota 2 (команды по пять человек) и Quake Champions (соревнования пройдут в формате один на один).

Регистрация на сайте goodlineopen.ru продлится до 20:00 5 ноября, матчи пройдут в онлайне 6, 7 и 8 ноября.

По две лучшие команды в каждой из дисциплин выявят сильнейшего на гранд-финале, который состоится 12 ноября в кемеровском ГЦС «Кузбасс» на бульваре Строителей, 55.

Общий призовой фонд от организатора — лидера интернет-рынка Кузбасса Good Line — составит более 100 000 рублей. Участие бесплатное.