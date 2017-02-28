ОК РУСАЛ проведёт «РУСАЛ ФестивАL #Наука» в восьми регионах присутствия компании. Научные фестивали пройдут с 25 октября по 16 декабря в России и Армении. Цель мероприятий — популяризация науки, поддержка интереса к науке и изобретательству у школьников и студентов, повышение заинтересованности старшеклассников в овладении инженерно-техническими специальностями, востребованными на производствах РУСАЛа.

Научный фестиваль стартовал 25 октября в Ереване, а затем пройдет в российских городах: Братске, Ачинске, Саяногорске, Новокузнецке, Каменске-Уральском, Волгограде и Бокситогорске. Программа активностей «РУСАЛ ФестивАL #Наука» рассчитана на четыре дня в каждом городе и включает в себя работу научной выставки, лекции известных российских и зарубежных научных деятелей, показы научно-популярных фильмов телеканала «Наука», экскурсии школьников на заводы РУСАЛа, проведение детских научных квестов и интеллектуальных игр для старшеклассников.

В Новокузнецке «РУСАЛ ФестивАL #Наука» пройдёт с 22 по 25 ноября и завершится масштабной интерактивной научной выставкой в большом зале администрации города (ул. Кирова, 71, вход со стороны Сбербанка).

Основная тема научной выставки фестиваля в этом году — «Устойчивое развитие, безопасный и благополучный мир будущего». В тематических зонах «Биосфера», «Техносфера», «Экосфера» гости фестиваля смогут погрузиться в виртуальную реальность, познакомиться с технологией 3D-сканирования, посетить ALюминиевую мастерскую и мастер-класс по сборке робота на солнечной батарее, узнать про «зеленую энергию», освоить гироскутеры, изучить микроорганизмы под микроскопом, выделить молекулы ДНК, попробовать себя в роли хирурга и т. д. Центральным элементом выставки станет макет «Производство алюминия», где будет наглядно представлена вся производственная цепочка: от добычи бокситов и получения глинозема до производства алюминия.

Параллельно с работой выставки на площадках будут проходить научно-популярные лекции. Так, российский научный журналист Ася Казанцева расскажет о том, как нас обманывает мозг. Медицину будущего представит врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов. О полезных микробах и бактериях расскажет руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков. Всего за время фестиваля с лекциями выступят 12 деятелей науки, состоится 25 сеансов, на которых будут показаны фильмы телеканала «Наука».

Как и в прошлом году, отдельная часть «РУСАЛ ФестивАL #Наука» будет посвящена программе «Крылатый металл». Она пройдет в Тайшете, Североуральске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Волгограде, Кандалакше. Жители этих городов присутствия РУСАЛа увидят программу впервые. Гостей мероприятия ждет увлекательный рассказ о свойствах металлов, способах их получения и переработки, а также о производстве изделий из алюминия и его сплавов. На научном шоу они увидят опыты, иллюстрирующие самые удивительные качества различных металлов, например, как металлы режут ножом или «растворяют» в воде. Также гости примут участие в мастер-классах.

«В прошлом году мы впервые провели научный фестиваль и увидели огромный интерес к проекту со стороны участников, СМИ, региональной власти. Тема науки очень востребована в регионах — мероприятия фестиваля посетило более 30 тыс. человек. Поэтому в этом году мы расширили географию фестиваля и даже решили выйти с проектом за пределы России — в Армению. Уверены, что и здесь нам удастся заинтересовать наукой и изобретательством тех, кто в будущем совершит великие научные открытия», — отметила Вера Курочкина, заместитель генерального директора РУСАЛа.

«РУСАЛ ФестивАL #Наука» рассчитан на самую широкую аудиторию. Принять участие в нем смогут жители городов присутствия компании любого возраста.

Вход на мероприятия свободный.

Подробная информация о проекте на сайте rusalfestival.ru и на страницах в соцсетях facebook.com/rusalfestival и vk.com/rusal_festival .

Пресс-служба РУСАЛ-Новокузнецк