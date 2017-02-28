Специалисты выяснили, способны ли компьютерные игры вызывать такую же зависимость у человека, как алкоголь и наркотики.
Британские учёные заявляют — нет. Результаты их исследования опубликованы в журнале PeerJ, сообщает РИА Новости.
По наблюдениям специалистов, компьютерные игры помогают людям забыть о неприятностях. Но они не являются новой формой психологической зависимости.
Учёные провели эксперимент. Они набрали группу добровольцев и попросили их ответить на вопросы, связанные с их отношением к играм и тем, что происходит в их личной и профессиональной жизни.
В исследовании согласились поучаствовать примерно шесть тысяч человек в возрасте 20−40 лет. Около половины из них увлекались онлайн-играми, а остальные никогда не играли.
Через полгода учёные провели повторный опрос и сравнили результаты.
По словам авторов исследования, им не удалось зафиксировать серьёзных различий в поведении и стиле жизни игроманов и остальных добровольцев.
Единственным большим отличием стало то, насколько счастливыми себя чувствовали геймеры и остальные добровольцы. По признанию самих любителей игр, в Сети они отвлекались от каких-то серьёзных проблем на работе и в личной жизни. А те несчастливые люди, которым удавалось избавиться от чувства неудовлетворённости за полгода между опросами, обычно меняли своё отношение к играм и переставали ими увлекаться.
Учёные уверены: увлечение компьютерными играми не вызывает реальной зависимости. Люди начинают играть не ради самого процесса, а из-за стремления сбежать от реальных проблем в виртуальный мир. Соответственно, для борьбы с игроманией не нужно отправлять человека в наркодиспансер, а лучше сделать его более счастливым, заключают авторы статьи.
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И как говорится, лучше играть и пить чем просто пить))))
Мне вот интересно а комбинация алкоголь+игры какую зависимость вызывают? Тема для отдельного исследования британскими учеными ))))))))
Открыли Америку....естественно ничего игры не вызывают))
И как говорится, лучше играть и пить чем просто пить))))
Мне вот интересно а комбинация алкоголь+игры какую зависимость вызывают? Тема для отдельного исследования британскими учеными ))))))))