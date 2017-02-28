Ночью Кемерово накрыло снегом — он не растаял даже днём при ярком солнце.

По прогнозам синоптиков, за ночь в городе выпал один миллиметр осадков, температура опускалась до -7 градусов. Однако это не постоянный покров — в городе ещё будет тепло, днём температура поднимется до +7 градусов.