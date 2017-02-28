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Заснеженное Кемерово — фоторепортаж

30 октября 16:30
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру Кемерово

Ночью Кемерово накрыло снегом — он не растаял даже днём при ярком солнце.

По прогнозам синоптиков, за ночь в городе выпал один миллиметр осадков, температура опускалась до -7 градусов. Однако это не постоянный покров — в городе ещё будет тепло, днём температура поднимется до +7 градусов.

Комментарии 1
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AllA
1 0
Красотища! Особенно капуста.... в грузовике )
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