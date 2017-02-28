Заснеженное Кемерово — фоторепортаж
30 октября 16:30
Ночью Кемерово накрыло снегом — он не растаял даже днём при ярком солнце.
По прогнозам синоптиков, за ночь в городе выпал один миллиметр осадков, температура опускалась до -7 градусов. Однако это не постоянный покров — в городе ещё будет тепло, днём температура поднимется до +7 градусов.
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