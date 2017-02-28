В Новокузнецке проходит конкурс «Я — модель».

На прошлой неделе участницы конкурса получили задание сделать фотосессию в стиле «Бурлеск».

По решению жюри после конкурсного испытания проект покидают три девушки, таким образом, побороться за выход в финал смогут шесть участниц.

Напомним, что по правилам проекта в финал пройдут только три участницы.

«С каждым заданием девушки справляются всё лучше и ярче! Совсем скоро пройдёт финал первого сезона нашего проекта!», — рассказали организаторы.

Финал пройдёт 12 ноября в баре «Doski». Именно там определят победительницу.

Вот результаты прошедшей недели.

Посмотреть все работы участниц и проголосовать за понравившуюся можно в группе во «ВКонтакте».