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Королевы бурлеска: новокузнецкие девушки вновь перевоплотились для фотосессии

31 октября 08:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке проходит конкурс «Я — модель».

На прошлой неделе участницы конкурса получили задание сделать фотосессию в стиле «Бурлеск».

По решению жюри после конкурсного испытания проект покидают три девушки, таким образом, побороться за выход в финал смогут шесть участниц.

Напомним, что по правилам проекта в финал пройдут только три участницы.

«С каждым заданием девушки справляются всё лучше и ярче! Совсем скоро пройдёт финал первого сезона нашего проекта!», — рассказали организаторы.

Финал пройдёт 12 ноября в баре «Doski». Именно там определят победительницу.

Вот результаты прошедшей недели.

Посмотреть все работы участниц и проголосовать за понравившуюся можно в группе во «ВКонтакте».

Комментарии 8
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ФотографЪ
0 0
В этот раз все - нет, мимо.
Почему нет?
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111
5 1
Почему нет?
Потому что бурлеск это красиво, а не пошло. А там где не пошло, нет никакой работы модели. Можно было любую девушку с более-менее хорошей фигурой нарядить в подобный костюм и сфотографировать, эффект был бы таким же. Лица каменные, если не каменные, то в погоне за показом эмоции совершенно забывают о том, как выглядят. Нужно давать эмоцию, но при этом помнить, что позируешь, чтобы не выглядеть уродом. Могу отметить третье фото, с натяжкой пойдет, но партнер явно переиграл - поза, взгляд все как нужно.
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111
0 0
Потому что бурлеск это красиво, а не пошло. А там где не пошло, нет никакой работы модели. Можно было любую девушку с более-менее хорошей фигурой нарядить в подобный костюм и сфотографировать, эффект был бы таким же. Лица каменные, если не каменные, то в погоне за показом эмоции совершенно забывают о том, как выглядят. Нужно давать эмоцию, но при этом помнить, что позируешь, чтобы не выглядеть уродом. Могу отметить третье фото, с натяжкой пойдет, но партнер явно переиграл - поза, взгляд все как нужно.
сыграл лучше, имелось в виду
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аватар
11111
3 4
Потому что бурлеск это красиво, а не пошло. А там где не пошло, нет никакой работы модели. Можно было любую девушку с более-менее хорошей фигурой нарядить в подобный костюм и сфотографировать, эффект был бы таким же. Лица каменные, если не каменные, то в погоне за показом эмоции совершенно забывают о том, как выглядят. Нужно давать эмоцию, но при этом помнить, что позируешь, чтобы не выглядеть уродом. Могу отметить третье фото, с натяжкой пойдет, но партнер явно переиграл - поза, взгляд все как нужно.
зависть - плохое чувство.
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111
3 2
зависть - плохое чувство.
Никто и не спорит. А чему завидовать нужно? Про внешность ни одного плохого слова, только про наряды и подачу. Фото симпатичный девушек, но они же претендуют на роль моделей. А от моделей в этих фотографиях ни-че-го.
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Ваше имя
0 0
Потому что бурлеск это красиво, а не пошло. А там где не пошло, нет никакой работы модели. Можно было любую девушку с более-менее хорошей фигурой нарядить в подобный костюм и сфотографировать, эффект был бы таким же. Лица каменные, если не каменные, то в погоне за показом эмоции совершенно забывают о том, как выглядят. Нужно давать эмоцию, но при этом помнить, что позируешь, чтобы не выглядеть уродом. Могу отметить третье фото, с натяжкой пойдет, но партнер явно переиграл - поза, взгляд все как нужно.
Вот и у меня от просмотра фото остался привкус дешевизны. Люблю Диту, люблю бурлеск. Это выглядит женственно, красиво и не пошло. Всегда в этом чувствуется магия, загадочность. Что не скажешь об этих фото. Модели вялые(
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Иксперд
1 0
Страшнючие кобылы и шалавы, вот с чем ассоциируется этот колхозный "бурлеск". Краткая рецензия.
Фото #1 - на заднем фоне должны быть бордовые портьеры, а не современные витражи с контр светом. Глубокая глотка и лошадиный "оскал" немного напрягает, можно было б поскромней немного, совсем чуть-чуть. Руки можно было вооружить каким-нить стафом, что немного оживить пустынную сцену.
Фото #2 - таже проблема с освещением, его перебор, что совершенно убивает сцену. Далее, кобыла испугано пучит шары, как будто у нее обосраны стринги и думает, кагбы ее не спалили. Что, не могли ей хотя бы сделать легкий поворот головы и хоть маленько добавить игривой мимики? Повидимому нет.
Фото #3 - композиция и свет здесь в тему, даже можно сказать классно, но дичайшая отреченность телки всё, всё нахрен портит. Недоработали с головой и мимикой. Если это танго, то в ее глазах должна быть страсть или ненависть к партнеру. Вместо этого я вижу обдолбаную селедку.
Фото #4 - свет норм, сцена норм, но вот зеленый веер это что?? Хотя наверное это и была "гениальная" задумка афтара - отвлечь зрителя от идиотского выражения лица веселой лошади. Все смотрим на зеленую собачку, а не на морду с криво открытым хлеб_алом и косыми глазами.
Фото #5 - таже проблема с пошловатым и дебильненьким выражением лица актриски, плюс, афтар, что мы снимаем в итоге? Тень? Или все же актриску? Зачем тень доменирует сверху? Сцену не пытался выставить иначе? Бездарность.
Фото #6 - вот взяли и опошлили телочку из титаника. В титанике это была любовь, лёнька рисовал шикарную аристократку, а тут что? Бордель и все та же дебильность в глазах модели. Впрочем это даже не дебильность, а такое ощущение, что она отпахала смену в доменном цеху, а потом ее притащили на фотосешку :-) нет в ней шарма, горечь и печаль в ее глазах.

Пи эс: а кто несогласен, тот может идти нафиг :-P
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