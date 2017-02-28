В Новокузнецке проходит конкурс «Я — модель».
На прошлой неделе участницы конкурса получили задание сделать фотосессию в стиле «Бурлеск».
По решению жюри после конкурсного испытания проект покидают три девушки, таким образом, побороться за выход в финал смогут шесть участниц.
Напомним, что по правилам проекта в финал пройдут только три участницы.
«С каждым заданием девушки справляются всё лучше и ярче! Совсем скоро пройдёт финал первого сезона нашего проекта!», — рассказали организаторы.
Финал пройдёт 12 ноября в баре «Doski». Именно там определят победительницу.
Вот результаты прошедшей недели.
Посмотреть все работы участниц и проголосовать за понравившуюся можно в группе во «ВКонтакте».
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Фото #1 - на заднем фоне должны быть бордовые портьеры, а не современные витражи с контр светом. Глубокая глотка и лошадиный "оскал" немного напрягает, можно было б поскромней немного, совсем чуть-чуть. Руки можно было вооружить каким-нить стафом, что немного оживить пустынную сцену.
Фото #2 - таже проблема с освещением, его перебор, что совершенно убивает сцену. Далее, кобыла испугано пучит шары, как будто у нее обосраны стринги и думает, кагбы ее не спалили. Что, не могли ей хотя бы сделать легкий поворот головы и хоть маленько добавить игривой мимики? Повидимому нет.
Фото #3 - композиция и свет здесь в тему, даже можно сказать классно, но дичайшая отреченность телки всё, всё нахрен портит. Недоработали с головой и мимикой. Если это танго, то в ее глазах должна быть страсть или ненависть к партнеру. Вместо этого я вижу обдолбаную селедку.
Фото #4 - свет норм, сцена норм, но вот зеленый веер это что?? Хотя наверное это и была "гениальная" задумка афтара - отвлечь зрителя от идиотского выражения лица веселой лошади. Все смотрим на зеленую собачку, а не на морду с криво открытым хлеб_алом и косыми глазами.
Фото #5 - таже проблема с пошловатым и дебильненьким выражением лица актриски, плюс, афтар, что мы снимаем в итоге? Тень? Или все же актриску? Зачем тень доменирует сверху? Сцену не пытался выставить иначе? Бездарность.
Фото #6 - вот взяли и опошлили телочку из титаника. В титанике это была любовь, лёнька рисовал шикарную аристократку, а тут что? Бордель и все та же дебильность в глазах модели. Впрочем это даже не дебильность, а такое ощущение, что она отпахала смену в доменном цеху, а потом ее притащили на фотосешку :-) нет в ней шарма, горечь и печаль в ее глазах.
Пи эс: а кто несогласен, тот может идти нафиг :-P