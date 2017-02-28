Творческая лаборатория для режиссёров пройдёт в ноябре в театре детского творчества «Юность».

Событие приурочили к 400-летию Новокузнецка.

Коллектив театра решил внести свой вклад в это важное для жителей города событие. На базе учреждения организуют творческую лабораторию режиссёров любительских театров «Театральная кузница ».

Принять участие могут режиссёры любительских театров, студенты творческих вузов, а также преподаватели театральных отделений, достигшие 18 лет.

Проведёт мастер-классы и тренинги кандидат культурологии, доцент кафедры театрального искусства, преподаватель актерского курса КемГИК — Сергей Басалаев.

Режиссёры, прошедшие мастер-классы, смогут повысить уровень профессионального мастерства, а также поделиться опытом друг с другом.

Всем желающим принять участие необходимо подать заявку, а также выполнить творческое задание — написать краткую экспликацию событийного эпизода романа «Земля Кузнецкая».

Срок подачи заявок до 20 ноября.

Сами же мастер-классы и тренинги пройдут с 24 по 26 ноября в Театре детского творчества «Юность».

За это время участники посетят несколько семинаров, посвящённых технологии постановки спектакля, отправятся на экскурсии, познакомятся с творчеством и биографией Александра Волошина, разработают и покажут режиссёрские эскизы романа «Земля Кузнецкая».