Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
3 Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Гид по городу

«Театральная кузница»: в Новокузнецке пройдут мастер-классы для режиссёров

31 октября 10:30
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
womo.ua

Творческая лаборатория для режиссёров пройдёт в ноябре в театре детского творчества «Юность».

Событие приурочили к 400-летию Новокузнецка.

Коллектив театра решил внести свой вклад в это важное для жителей города событие. На базе учреждения организуют творческую лабораторию режиссёров любительских театров «Театральная кузница».

Принять участие могут режиссёры любительских театров, студенты творческих вузов, а также преподаватели театральных отделений, достигшие 18 лет.

Основой мастер-классов, как пояснили организаторы мероприятия, станет роман «Земля Кузнецкая» писателя и драматурга Александра Волошина.

Проведёт мастер-классы и тренинги кандидат культурологии, доцент кафедры театрального искусства, преподаватель актерского курса КемГИК — Сергей Басалаев.

Режиссёры, прошедшие мастер-классы, смогут повысить уровень профессионального мастерства, а также поделиться опытом друг с другом.

Всем желающим принять участие необходимо подать заявку, а также выполнить творческое задание — написать краткую экспликацию событийного эпизода романа «Земля Кузнецкая».

Срок подачи заявок до 20 ноября.

Сами же мастер-классы и тренинги пройдут с 24 по 26 ноября в Театре детского творчества «Юность».

За это время участники посетят несколько семинаров, посвящённых технологии постановки спектакля, отправятся на экскурсии, познакомятся с творчеством и биографией Александра Волошина, разработают и покажут режиссёрские эскизы романа «Земля Кузнецкая».

После прохождения творческой лаборатории выдаётся сертификат участника. Оргвзнос — 2000 рублей.

Заявки на участие уже принимаются.

Подробная информация: 8−923−475−44−46, на страничке мероприятия.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ