Творческая лаборатория для режиссёров пройдёт в ноябре в театре детского творчества «Юность».
Событие приурочили к 400-летию Новокузнецка.
Коллектив театра решил внести свой вклад в это важное для жителей города событие. На базе учреждения организуют творческую лабораторию режиссёров любительских театров «Театральная кузница».
Принять участие могут режиссёры любительских театров, студенты творческих вузов, а также преподаватели театральных отделений, достигшие 18 лет.
Основой мастер-классов, как пояснили организаторы мероприятия, станет роман «Земля Кузнецкая» писателя и драматурга Александра Волошина.
Проведёт мастер-классы и тренинги кандидат культурологии, доцент кафедры театрального искусства, преподаватель актерского курса КемГИК — Сергей Басалаев.
Режиссёры, прошедшие мастер-классы, смогут повысить уровень профессионального мастерства, а также поделиться опытом друг с другом.
Всем желающим принять участие необходимо подать заявку, а также выполнить творческое задание — написать краткую экспликацию событийного эпизода романа «Земля Кузнецкая».
Срок подачи заявок до 20 ноября.
Сами же мастер-классы и тренинги пройдут с 24 по 26 ноября в Театре детского творчества «Юность».
За это время участники посетят несколько семинаров, посвящённых технологии постановки спектакля, отправятся на экскурсии, познакомятся с творчеством и биографией Александра Волошина, разработают и покажут режиссёрские эскизы романа «Земля Кузнецкая».
После прохождения творческой лаборатории выдаётся сертификат участника. Оргвзнос — 2000 рублей.
Заявки на участие уже принимаются.
Подробная информация: 8−923−475−44−46, на страничке мероприятия.
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