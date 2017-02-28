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Здоровый город

Операции ЭКО станут доступнее для россиян

31 октября 07:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
babyplan.ru

Число бесплатных операций экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2017 году увеличат.

Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

По её словам, в 2016 году в России было проведено 47 тысяч бесплатных для населения операций ЭКО. Их эффективность в среднем по стране превысила 31 процент, а в лучших клиниках страны — 40 процентов. В этом году планируется провести 65 тысяч операций по экстракорпоральному оплодотворению в рамках ОМС.

Ранее ВашГород.ру писал о снижении числа абортов в России.

Комментарии 23
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+++
12 10
От искусственно зачатых(пальцем деланных) не бывает потомства.
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Наталья
16 7
От искусственно зачатых(пальцем деланных) не бывает потомства.
Ну ты как раз и пальцем деланный, раз так рассуждаешь...а так это большое спасение для тех пар у кого по диагнозам бесплодие.
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Читатель
16 8
Природа не дура. Потомство не получается, если у человека в системе есть нарушения, а больное потомство не нужно.
Тем более выращенное на гормонах. Все вокруг кричат, что кур на гормонах растят, "ужас, ужас, нас же травят", а сами туда же
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Читатель
9 4
Ничего удивительного - этим правителям нужны рабы.. Сначала маткапитал,теперь доступное эко...
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Дуся
4 15
С моим сыном учатся два искусственно зачатых, полные отморозки, учителя уже не знают что с ними делать. Эти двое мешают учебному процессу в классе. Для таких пальцем деланных необходимо отдельные школы открывать, пусть друг друга там рвут в лохмотья.
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*
8 3
Природа не дура. Потомство не получается, если у человека в системе есть нарушения, а больное потомство не нужно.
Тем более выращенное на гормонах. Все вокруг кричат, что кур на гормонах растят, "ужас, ужас, нас же травят", а сами туда же
Проблема в том, что сейчас нарушения в системе есть у каждого второго, если не первого... Так рассуждать будем, скоро вымрем. У большинства проблемы возникают из-за среды, в которой мы живем, и из-за пищи, которой нас травят, а не из-за каких-то генетических отклонений, в основном. Жили бы в Альпах на свежем воздухе, а не в пыльных мегаполисах, ситуация была бы явно лучше. И еще один минус в том, что рожать стали поздно. Понятно, что организм, здоровье 18-летнего не сравнить со здоровьем 30-летнего человека обоих полов. Рожать в 18-20 лет сейчас мало кто готов, поэтому государство вынуждено помогать тем, кто готов рожать позже. Если у вас есть другой рецепт, милости просим.
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читатель
17 6
Да уж, ваши комменты просто зашкаливают по своей тупости, в свое время моя подруга, из-за проблем с зачатиям прибегла к помощи ЭКО, тогда это было платно и недешево, но каждая женщина хочет иметь полноценную семью (муж, дети). Родилась девочка 4 года назад закончила школу с отличием, поступила в институт в Питере, 2 года назад родила -сама, без ЭКО, сынулю, и пацаненок родился здоровым и развивается так же, как и остальные дети. Так что нечего тут нести ахинею, про ЭКО, для многих это сейчас единственный шанс иметь своих детей. А вот то, что у нас сейчас все больше молодых страдают бесплодием, вот это действительно проблема и ее нужно решать
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Маруся
16 5
С моим сыном учатся два искусственно зачатых, полные отморозки, учителя уже не знают что с ними делать. Эти двое мешают учебному процессу в классе. Для таких пальцем деланных необходимо отдельные школы открывать, пусть друг друга там рвут в лохмотья.
Можно подумать, в классах нет дебилов, зачатых естественным путем. Какая связь-то? Мозги включите! Вот вас сделали естественным путем, а результат? Мозги в голову вложить забыли
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*
2 3
Да уж, ваши комменты просто зашкаливают по своей тупости, в свое время моя подруга, из-за проблем с зачатиям прибегла к помощи ЭКО, тогда это было платно и недешево, но каждая женщина хочет иметь полноценную семью (муж, дети). Родилась девочка 4 года назад закончила школу с отличием, поступила в институт в Питере, 2 года назад родила -сама, без ЭКО, сынулю, и пацаненок родился здоровым и развивается так же, как и остальные дети. Так что нечего тут нести ахинею, про ЭКО, для многих это сейчас единственный шанс иметь своих детей. А вот то, что у нас сейчас все больше молодых страдают бесплодием, вот это действительно проблема и ее нужно решать
А может быть это задумка природы избавиться от человека как вида? Человек принес только страдания и разрушения. Из-за его деятельности начались погодные катаклизмы. В Сибири ни животные ни растения, не понимают, что происходит уже который год подряд... Если порассуждать логически, то без человечества на Земле жизнь будет явно лучше
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Маруся
4 5
Мдааа, какой темный у нас народ! Нам только медведей на улице на хватало, смотрелось бы очень органично с тем, что в головах у людей. Если не разбираетесь в вопросе, сидите и молчите. Зачем свою глупость показывать?
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Маруся
6 4
От искусственно зачатых(пальцем деланных) не бывает потомства.
Приведите официальную статистику.
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Врач
10 4
Да уж, ваши комменты просто зашкаливают по своей тупости, в свое время моя подруга, из-за проблем с зачатиям прибегла к помощи ЭКО, тогда это было платно и недешево, но каждая женщина хочет иметь полноценную семью (муж, дети). Родилась девочка 4 года назад закончила школу с отличием, поступила в институт в Питере, 2 года назад родила -сама, без ЭКО, сынулю, и пацаненок родился здоровым и развивается так же, как и остальные дети. Так что нечего тут нести ахинею, про ЭКО, для многих это сейчас единственный шанс иметь своих детей. А вот то, что у нас сейчас все больше молодых страдают бесплодием, вот это действительно проблема и ее нужно решать
Брешете голубушка, ЭКО зачатие стали применять в начале 2000-х годов и не могла ваша знакомая успеть вырасти, закончить институт и родить.
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*
4 7
Брешете голубушка, ЭКО зачатие стали применять в начале 2000-х годов и не могла ваша знакомая успеть вырасти, закончить институт и родить.
Не смотря ни на что, в России к 1994 году насчитывалось более полутора тысяч ЭКО-малышей, в 1990 году на Земле насчитывалось более 20 тысяч ЭКО-детей, а в 2010 – почти четыре миллиона.
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Гениколог
13 3
Курение, употребление пива, спайсы, кальян, электронные сигареты, ранняя половая жизнь, венерические заболевания, аборты у не рожавших- вот вам самые основные причины отсутствия репродуктивной способности у женщин, а совсем не в среде обитания.
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местный- 5
8 4
Не смотря ни на что, в России к 1994 году насчитывалось более полутора тысяч ЭКО-малышей, в 1990 году на Земле насчитывалось более 20 тысяч ЭКО-детей, а в 2010 – почти четыре миллиона.
Видел я за свою жизнь брехунов, но таких как вы впервые.
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*
1 2
Видел я за свою жизнь брехунов, но таких как вы впервые.
Ну, поздравляю, чё )))
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###
7 2
С моим сыном учатся два искусственно зачатых, полные отморозки, учителя уже не знают что с ними делать. Эти двое мешают учебному процессу в классе. Для таких пальцем деланных необходимо отдельные школы открывать, пусть друг друга там рвут в лохмотья.
Возможно такие дети "отмороженные "не по причине их зачатия ЭКО ,а от того ,что они " выстраданные " дети для своих родителей ,от туда и избалованные до нельзя!
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£
5 1
Возможно такие дети "отмороженные "не по причине их зачатия ЭКО ,а от того ,что они " выстраданные " дети для своих родителей ,от туда и избалованные до нельзя!
С незапятных времён в народе таких называли- пальцем деланные. Народ мудр и наблюдателен и поэтому называл таких не на пустом месте.
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John
5 6
Мдааа, какой темный у нас народ! Нам только медведей на улице на хватало, смотрелось бы очень органично с тем, что в головах у людей. Если не разбираетесь в вопросе, сидите и молчите. Зачем свою глупость показывать?
Что же ты Маруся так разъярилась, видать своё здоровье прокурила, пропила и прокутила, свои яйцеклетки отравила а теперь об ЭКО визжишь на весь белый свет. Маруся утраченного здоровья никто не вернёт даже за любые деньги и никакое ЭКО не заменит данное от природы способность к воспроизводству здорового потомства.
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Ололоша
2 1
Проблема в том, что сейчас нарушения в системе есть у каждого второго, если не первого... Так рассуждать будем, скоро вымрем. У большинства проблемы возникают из-за среды, в которой мы живем, и из-за пищи, которой нас травят, а не из-за каких-то генетических отклонений, в основном. Жили бы в Альпах на свежем воздухе, а не в пыльных мегаполисах, ситуация была бы явно лучше. И еще один минус в том, что рожать стали поздно. Понятно, что организм, здоровье 18-летнего не сравнить со здоровьем 30-летнего человека обоих полов. Рожать в 18-20 лет сейчас мало кто готов, поэтому государство вынуждено помогать тем, кто готов рожать позже. Если у вас есть другой рецепт, милости просим.
Вымрем? На Земле 8 миллиардов человек уже. Вымирают прямо толпами...
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Инна
4 1
Эко не спасение , а один из видов медицинской помощи при бесплодии. Причем эко не безопасный метод. В основе его лежит стимуляция яичников для получения большого числа яйцеклеток. После подсадки женщина принимает большое число гармонов для поддержания беременности. Последствия могут быть самые разные. Это гиперстимуляция яичников, это истощение яичников, рак , смерть женщины, врожденные уродства, недоношенность. Очень много и хороших исходов, но умалчивать о плохом не стоит. Дети жко еще не до конца изучены медициной. И кричать об их идеальном потомстве тоже преждевременно.
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Артём 11108
1 7
я как будто где-то на Цензоре или Обозревателе,
такое кол-во озлобленного и воняющего быдла можно найти только на укр ресурсах.
Когда же Область избавится от вас?
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меломан
2 0
Артём:
я как будто где-то на Цензоре или Обозревателе,
такое кол-во озлобленного и воняющего быдла можно найти только на укр ресурсах.
Когда же Область избавится от вас?
Это вы кого имеете ввиду? Пальцем деланных или нормальных?
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