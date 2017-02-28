Число бесплатных операций экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2017 году увеличат.

Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

По её словам, в 2016 году в России было проведено 47 тысяч бесплатных для населения операций ЭКО. Их эффективность в среднем по стране превысила 31 процент, а в лучших клиниках страны — 40 процентов. В этом году планируется провести 65 тысяч операций по экстракорпоральному оплодотворению в рамках ОМС.

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