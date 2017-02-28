В Кемерове презентовали новый умный автомобиль Subaru XV 2018. Японские инженеры вновь поразили инновациями — автомобиль похож на заботливого пассажира, который в любой момент может уберечь от аварии.

На тест-драйв машины в кемеровский автосалон начали записываться за несколько дней, желающими оценить новинку оказались заняты целых два дня. Любой мог сам сесть за руль и лично испытать опции автомобиля. За выходные устроили около 50 тест-драйвов — дистанция пролегала от автосалона до кемеровского аэропорта и обратно. На пробную поездку приезжали даже из Томска, а интересовались новой моделью во многих городах, например, в Новокузнецке и в Красноярске.

«Subaru XV 2018 инженеры создали с нуля — нельзя сказать, что взяли предыдущую модель и усовершенствовали ей. Специалисты брали новую платформу, новые материалы — в частности, увеличилась жёсткость кузова. Машина получила новый внешний вид, салон, оптику, колёса и так далее», — рассказали в автосалоне.

У Subaru XV появилась новая система EyeSight — функция помощи водителю, которая использует две стереокамеры, формирующие трёхмерное цветное изображение пространства вокруг автомобиля. EyeSight включает в себя несколько опций, одна из них — адаптивный круиз-контроль. С её помощью можно задавать расстояние до впереди идущего автомобиля, а система будет сама держать скорость и двигаться точно так же, как авто спереди.

Другая система носит сложное название — предаварийное управление акселератором. Эта функция ограничивает мощность двигателя, если машина видит перед собой препятствие. Датчики предупредят, что начинать движение не следует.

Кроме того, есть ещё одна «фишка» — система, которая отслеживает движение впереди идущего автомобиля. Например, вы стоит на светофоре, задумались, машина впереди уже отъехала, а вы пока стоите. В этом случае новенькая Subaru уведомит водителя, что пора трогаться — почти как нетерпеливый водитель сзади.

В машине есть не только звуковые и световые предупреждения, в некоторых случая машина может автоматически экстренно затормозить — например, если водитель после сигналов системы сам этого не делает, хотя дистанция до препятствия стремительно сокращается.

Машина способна и экономить, для этого встроена система «старт-стоп»: автомобиль сам глушится и заводится на светофорах через заданные промежутки. В результате можно немного сэкономить на бензине.

Инженеры предусмотрели и опции для междугородних поездок. Например, в новой Subaru XV работает система помощи для удержания автомобиля в полосе движения. Камеры, установленные в машине, способны отследить разметку, и реагируют на плавное смещение машины от курса. Так бывает, когда водитель устал и засыпает за рулём. Срабатывает звуковой сигнал, автомобиль сам подруливает и удерживает в полосе движения.

Сзади на машине установлены два радара, которые контролируют ситуацию на 70 метров по сторонам. Это спасёт, если водитель не замечает внезапно вышедшего человека, велосипедиста или другой автомобиль.

«Разумеется, все системы можно отключать — некоторые предназначены для трассы и сигналы будут надоедать на городских дорогах», — пояснил корреспонденту «ВашГород.Кемерово» менеджер по продажам автоцентра Subaru.

«Автомобиль понравился, столько опций новых. У нас сейчас предыдущая модель Subaru, мы несколько лет ждали новую — это просто небо и земля. Нам и в первой всё нравилось, но эта просто поразила, другую не хотим, хоть уже и прошли много тест-драйвов. Самая главная ценность — это безопасность. Автомобиль настолько умён, что сам видит препятствия, даже если водитель сам не видит. За счёт камер обзор практически вкруговую», — поделилась впечатлениями участница тест-драйва Любовь.

Автомобиль в самой простой комплектации с 1,6-литровым двигателем обойдётся в 1,6 миллиона рублей, с 2-литровым есть четыре комплектации, самая дорогая — до 1 999 900 рублей. Во всех авто вариаторная трансмиссия. Машину можно оформить в кредит. Для тех, кто не успел прокатиться на машине в день презентации, всё ещё открыта запись на тест-драйв.

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