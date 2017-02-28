Телеведущая Елена Летучая перейдёт работать на «Первый канал».

Она возглавит программу, аналогичную «Ревизорро», только в сфере социальных учреждений — больниц, поликлиник. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» с ссылкой на источник, близкий к руководству телекомпании.

Отмечается, что с предложением позвать Елену Летучую на «Первый канал» к руководству телекомпании обратился Иван Ургант.

Напомним, Елена Летучая стала популярной благодаря проекту «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Она была ведущей и продюсером программы с 2014 по 2016 год.