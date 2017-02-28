СМИ: Ведущая скандальной программы «Ревизорро» перейдёт на «Первый канал»
30 октября 17:57
Телеведущая Елена Летучая перейдёт работать на «Первый канал».
Она возглавит программу, аналогичную «Ревизорро», только в сфере социальных учреждений — больниц, поликлиник. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» с ссылкой на источник, близкий к руководству телекомпании.
Отмечается, что с предложением позвать Елену Летучую на «Первый канал» к руководству телекомпании обратился Иван Ургант.
Напомним, Елена Летучая стала популярной благодаря проекту «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Она была ведущей и продюсером программы с 2014 по 2016 год.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Вдувалку отрасти вначале))
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Брысь импонтент