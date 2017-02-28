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СМИ: Ведущая скандальной программы «Ревизорро» перейдёт на «Первый канал»

30 октября 17:57
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
govoritmoskva.ru

Телеведущая Елена Летучая перейдёт работать на «Первый канал».

Она возглавит программу, аналогичную «Ревизорро», только в сфере социальных учреждений — больниц, поликлиник. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» с ссылкой на источник, близкий к руководству телекомпании.

Отмечается, что с предложением позвать Елену Летучую на «Первый канал» к руководству телекомпании обратился Иван Ургант.

Напомним, Елена Летучая стала популярной благодаря проекту «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Она была ведущей и продюсером программы с 2014 по 2016 год.

Комментарии 7
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Акрихин
0 4

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Водитель ПАЗа
3 1

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Вдувалку отрасти вначале))
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Йа-йа
1 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Брысь импонтент
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*
3 0
После этой "Долли" на кухнях где она побывала надо, заготовки выбрасывать и генеральную уборку делать, она же в одних перчатках сначала везде грязь ищет(поверхности протирает) а потом в них же в заготовки лезет, плюс микрофон куда попало ложит, то на пол, когда под столами на грязь проверяет, то на рабочий стол, куда продукты ложат.
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!
0 0
Эта ****** т.е., едучая, т.е. липучая, как муха в сортире существует и процветает!
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0 0
После этой "Долли" на кухнях где она побывала надо, заготовки выбрасывать и генеральную уборку делать, она же в одних перчатках сначала везде грязь ищет(поверхности протирает) а потом в них же в заготовки лезет, плюс микрофон куда попало ложит, то на пол, когда под столами на грязь проверяет, то на рабочий стол, куда продукты ложат.
кладет...
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новокузечанка
0 0
вот счастье то привалило.......................................
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