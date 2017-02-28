Последний день, чтобы поддержать земляков в интернет-конкурсе от магазинов «Обнови обои», который заканчивается 31 октября в 23.59! С июля по октябрь участники добавляют свои работы уже в третью «Битву интерьеров». Вдохновиться самыми интересными проектами обновления дома от жителей Юга Кузбасса и проголосовать за понравившиеся работы можно на сайте компании http://obnovi-oboi.ru.

Как всегда, на последней неделе конкурса наблюдается сильное оживление: добавляются новые работы, каждый день появляются новые фавориты. В этой «Битве интерьеров» «сражаются» уже 60 участников, каждая работа, по своему, хороша. Подкупает новизна, оригинальность и способность приложить фантазию там, где, казалось бы, все уже придумано.

Посмотреть на работы участников — это не только возможность выбрать и проголосовать за то, что нравится вам. Реальные интерьеры наших земляков, их опыт, примеры использования обоев в разнообразных, в том числе и типовых планировках, вполне могут быть полезными, вдохновить и вас на перемены. К тому же, вас зовут в гости сразу в 60 гостеприимных домов, ну разве стоит пренебрегать таким приглашением? Расспросить о подробностях ремонтной эпопеи, особенностях наклейки тех или иных обоев, опыте работы с натуральным камнем или технике комбинирования нескольких фактур можно в комментариях к интерьерам наших участников

Некоторые новые работы на «Битве»:

«Моя новая уютная спальня»

«Комната для сыночка«

«Коридор»

«Современная гостиная-студия»

«Ремонт»

Призы конкурса, номинация «Битва обоев»:

I место — денежная премия в размере 30 000 рублей (определяется жюри, состоящем из представителей Партнеров мероприятия);

II место — возврат стоимости покупки обоев, использованных в интерьере-финалисте (определяется посетителями сайта по результатам голосования). Сумма подтверждается кассовым чеком из магазинов Организатора.

III место — подарок в виде фотопанно/фотообоев от Партнеров мероприятия (http://divino-d.com/)



Призы конкурса, номинация: «Битва фотообоев»:

I место — возврат стоимости покупки обоев и фотопанно (определяется жюри)

II место — сертификат на печать цифрового фотопанно, площадью 5 кв. метров от «ID WALL» (http://www.idwall.ru/)

III место — подарок в виде фотопанно/фотообоев от «Divino Decor» (http://divino-d.com/)





В «Битве интерьеров» не участвуют профессиональные дизайнеры интерьера, но кто сказал, что нельзя обновить свое пространство со вкусом, полагаясь на собственное чувство цвета и стиля? Конечно, можно, и участники всех предыдущих «Битв» уже это доказали!

Видеоотчет с награждения победителей первой «Битвы»:



Видеоотчет с награждения победителей второй «Битвы»:

Партнеры «Битвы интерьеров»:

Обойная фабрика «ПАЛИТРА», бренды:

«Палитра»

«Нome Color»

«Prestige Color»

обойная фабрика «А.С. ПАЛИТРА»

DIVINO DECOR

ID WALL

Информационный интернет-партнер — ВашГород.ру.

Загляните в «Обнови обои» чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и вкуса, мы всегда рады гостям:

ул. Кирова, 7, ул. Тольятти, 26 пр. Курако, 24.

«Обнови обои» — легко, ярко, для жизни!

Подробнее — на сайте: www.obnovi-oboi.ru,

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