Последний день, чтобы поддержать земляков в интернет-конкурсе от магазинов «Обнови обои», который заканчивается 31 октября в 23.59! С июля по октябрь участники добавляют свои работы уже в третью «Битву интерьеров». Вдохновиться самыми интересными проектами обновления дома от жителей Юга Кузбасса и проголосовать за понравившиеся работы можно на сайте компании http://obnovi-oboi.ru.
Как всегда, на последней неделе конкурса наблюдается сильное оживление: добавляются новые работы, каждый день появляются новые фавориты. В этой «Битве интерьеров» «сражаются» уже 60 участников, каждая работа, по своему, хороша. Подкупает новизна, оригинальность и способность приложить фантазию там, где, казалось бы, все уже придумано.
Посмотреть на работы участников — это не только возможность выбрать и проголосовать за то, что нравится вам. Реальные интерьеры наших земляков, их опыт, примеры использования обоев в разнообразных, в том числе и типовых планировках, вполне могут быть полезными, вдохновить и вас на перемены. К тому же, вас зовут в гости сразу в 60 гостеприимных домов, ну разве стоит пренебрегать таким приглашением? Расспросить о подробностях ремонтной эпопеи, особенностях наклейки тех или иных обоев, опыте работы с натуральным камнем или технике комбинирования нескольких фактур можно в комментариях к интерьерам наших участников
Некоторые новые работы на «Битве»:
Призы конкурса, номинация «Битва обоев»:
I место — денежная премия в размере 30 000 рублей (определяется жюри, состоящем из представителей Партнеров мероприятия);
II место — возврат стоимости покупки обоев, использованных в интерьере-финалисте (определяется посетителями сайта по результатам голосования). Сумма подтверждается кассовым чеком из магазинов Организатора.
III место — подарок в виде фотопанно/фотообоев от Партнеров мероприятия (http://divino-d.com/)
Призы конкурса, номинация: «Битва фотообоев»:
I место — возврат стоимости покупки обоев и фотопанно (определяется жюри)
II место — сертификат на печать цифрового фотопанно, площадью 5 кв. метров от «ID WALL» (http://www.idwall.ru/)
III место — подарок в виде фотопанно/фотообоев от «Divino Decor» (http://divino-d.com/)
В «Битве интерьеров» не участвуют профессиональные дизайнеры интерьера, но кто сказал, что нельзя обновить свое пространство со вкусом, полагаясь на собственное чувство цвета и стиля? Конечно, можно, и участники всех предыдущих «Битв» уже это доказали!
Видеоотчет с награждения победителей первой «Битвы»:
Видеоотчет с награждения победителей второй «Битвы»:
Партнеры «Битвы интерьеров»:
Обойная фабрика «ПАЛИТРА», бренды:
«Палитра»
обойная фабрика «А.С. ПАЛИТРА»
Информационный интернет-партнер — ВашГород.ру.
Загляните в «Обнови обои» чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и вкуса, мы всегда рады гостям:
ул. Кирова, 7,
ул. Тольятти, 26
пр. Курако, 24.
«Обнови обои» — легко, ярко, для жизни!
Подробнее — на сайте: www.obnovi-oboi.ru,
ВКонтакте: https://vk.com/obnovi_oboi,
в Инстаграм: https://www.instagram.com/obnovi_oboi/
в Фейсбуке: https://www.facebook.com/obnovioboi42/
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.