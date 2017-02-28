В России изменились правила проезда перекрёстков с круговым движением
31 октября 17:05
В России изменились правила кругового движения.
Соответствующее постановление правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина.
Теперь приоритет получают те, кто движется по самому кругу. Остальные автомобилисты обязаны уступать им дорогу.
В правительстве ожидают, что изменения повысят безопасность на дорогах и улучшат организацию движения на перекрёстках.
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Да это бред что в Новосибе все кольца будут переделывать там их сотни не главных
"1.26 (цвет - желтый) - обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами. Разметка может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком 1.35.".
в ЮК всё просто - надо уступить вэй тем, кто приближается справа. Это реально разгружает траффик.
Ну с поправкой на то, что нет столько тупопрогих быдлян за рулём
Опять няньки не уследили и Дмитрий Нанотольевич ручкой втихаря разжился,отобранной после переименования милиции и баловства с часами.
ничо не понятно, как расценивать приоритет тех, кто уже в потомке...
в ЮК всё просто - надо уступить вэй тем, кто приближается справа. Это реально разгружает траффик.
Ну с поправкой на то, что нет столько тупопрогих быдлян за рулём