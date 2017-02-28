В России изменились правила кругового движения.

Соответствующее постановление правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина.

Теперь приоритет получают те, кто движется по самому кругу. Остальные автомобилисты обязаны уступать им дорогу.

В правительстве ожидают, что изменения повысят безопасность на дорогах и улучшат организацию движения на перекрёстках.