Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
3 Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В России изменились правила проезда перекрёстков с круговым движением

31 октября 17:05
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kolesa.ru

В России изменились правила кругового движения.

Соответствующее постановление правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина.

Теперь приоритет получают те, кто движется по самому кругу. Остальные автомобилисты обязаны уступать им дорогу.

В правительстве ожидают, что изменения повысят безопасность на дорогах и улучшат организацию движения на перекрёстках.

Комментарии 20
Добавить комментарий
аватар
Неважно
11 0
У нас и так почти все кольца главные, я знаю что их в Новокузнецке три не главных из них только два знаю сам одно на вокзале, а др на Забсибе, где ещё одно не знаю!
ответить
аватар
Кос
0 9
У нас и так почти все кольца главные, я знаю что их в Новокузнецке три не главных из них только два знаю сам одно на вокзале, а др на Забсибе, где ещё одно не знаю!
Вокзал
ответить
аватар
Алексей
1 4
Вокзал-это равнозначный перекресток
ответить
аватар
АБВГДейка
0 6
Кольцо Советской площади!
ответить
аватар
АБВГДейка
5 2
Кольцо Советской площади!
Было раньше вроде
ответить
аватар
Прохожий
13 2
Теперь на кольце на Запсибе по улице Промстроевской будут нехилые пробки.Фуры дальнобои поднимаются в гору перед кольцом и вынуждены будут уступать а потом тронуться в горку на скользкой дороге!
ответить
аватар
!
7 5
Теперь на кольце на Запсибе по улице Промстроевской будут нехилые пробки.Фуры дальнобои поднимаются в гору перед кольцом и вынуждены будут уступать а потом тронуться в горку на скользкой дороге!
Убрать автопоезда из города, оставить только малые фуры.
ответить
аватар
Ъ
3 0
Прокати нас, Дима! Прокати пас, Дима!

© Берегись автомобиля
ответить
аватар
Евгений
5 0
Убрать автопоезда из города, оставить только малые фуры.
Запсибе по улице Промстроевской
Да это бред что в Новосибе все кольца будут переделывать там их сотни не главных
ответить
аватар
Rhz
5 0
Написали А - пишите Б? С какого числа вступает в действие это правило?
ответить
аватар
Ъ
4 3
Написали А - пишите Б? С какого числа вступает в действие это правило?
С 33-го. На дорожные знаки иногда смотреть надо!
ответить
аватар
Кузня родная 4457
7 0
Теперь на кольце на Запсибе по улице Промстроевской будут нехилые пробки.Фуры дальнобои поднимаются в гору перед кольцом и вынуждены будут уступать а потом тронуться в горку на скользкой дороге!
А какие пробки будут на Промстроевской когда заводчане домой со смены будут ехать!!!
ответить
аватар
В
2 0
В новосибе начнется АД на кольцах :)
ответить
аватар
123
1 1
Написали А - пишите Б? С какого числа вступает в действие это правило?
акты Правительства РФ вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их первого официального опубликования, если в самом акте не установлен иной порядок вступления в силу.
ответить
аватар
123
0 0
Про кольца написали, а про то, что на проблемных перекрестках теперь будут наносить диагональную разметку - не написали.

"1.26 (цвет - желтый) - обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами. Разметка может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком 1.35.".
ответить
аватар
Артём 11108
0 5
ничо не понятно, как расценивать приоритет тех, кто уже в потомке...
в ЮК всё просто - надо уступить вэй тем, кто приближается справа. Это реально разгружает траффик.
Ну с поправкой на то, что нет столько тупопрогих быдлян за рулём
ответить
аватар
Седой 14233
9 0
Опять няньки не уследили и Дмитрий Нанотольевич ручкой втихаря разжился,отобранной после переименования милиции и баловства с часами.
ответить
аватар
....
0 0
Седой:
Опять няньки не уследили и Дмитрий Нанотольевич ручкой втихаря разжился,отобранной после переименования милиции и баловства с часами.
Тупой ты седой, дима делает все исключительно по указке своего хозяина, пук влево, пук вправо -расстрел.
ответить
аватар
Очевидец
0 0
Артём:
ничо не понятно, как расценивать приоритет тех, кто уже в потомке...
в ЮК всё просто - надо уступить вэй тем, кто приближается справа. Это реально разгружает траффик.
Ну с поправкой на то, что нет столько тупопрогих быдлян за рулём
Те кто на кольце в потоке, у тех и приоритет. Тебе сколько лет артемка, права у тебя есть? Когда королеву к нам вкрымнаш отправишь? Мы тут ее быстро оприходуем, ну, то есть уму разу научим и выбьем всю дурь из ее короны!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ