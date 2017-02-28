Читатели ВашГород.ру в этот раз угадали только одно место из предложенных нами.

Каждый понедельник мы публикуем кусочки городских фотографий. Новокузнечане угадывают в комментариях, что на кадре.

На первом снимке из прошлого выпуска вовсе не Куйбышево и не Байдаевка, а Запсиб. Это здание школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту на Горьковской, 24.

Второй кадр оказался попроще — читатели сразу же узнали дома на мосту к баням близ Орджоникидзе.

Третья фотография тоже оказалась читателям не по зубам. Это не Зенковский парк и вовсе не парк Гагарина, а сквер на Советской Армии в Заводском районе.

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