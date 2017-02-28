Читатели ВашГород.ру в этот раз угадали только одно место из предложенных нами.
Каждый понедельник мы публикуем кусочки городских фотографий. Новокузнечане угадывают в комментариях, что на кадре.
На первом снимке из прошлого выпуска вовсе не Куйбышево и не Байдаевка, а Запсиб. Это здание школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту на Горьковской, 24.
Второй кадр оказался попроще — читатели сразу же узнали дома на мосту к баням близ Орджоникидзе.
Третья фотография тоже оказалась читателям не по зубам. Это не Зенковский парк и вовсе не парк Гагарина, а сквер на Советской Армии в Заводском районе.
Участвуйте в наших фотозагадках!
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Не ну если ЭТО здание школы олимпийского резерва то тогда понятно почему наша сборная без допинга на Олимпиадах в полной заднице...Сочи разумеется не в счет, допинг там был поставлен на уровне ФСБ)))
Это здание школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту на Горьковской, 24.
Не ну если ЭТО здание школы олимпийского резерва то тогда понятно почему наша сборная без допинга на Олимпиадах в полной заднице...Сочи разумеется не в счет, допинг там был поставлен на уровне ФСБ)))