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Узнай Новокузнецк: подводим итоги фотозагадки

31 октября 17:35
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Читатели ВашГород.ру в этот раз угадали только одно место из предложенных нами.

Каждый понедельник мы публикуем кусочки городских фотографий. Новокузнечане угадывают в комментариях, что на кадре.

На первом снимке из прошлого выпуска вовсе не Куйбышево и не Байдаевка, а Запсиб. Это здание школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту на Горьковской, 24.

Второй кадр оказался попроще — читатели сразу же узнали дома на мосту к баням близ Орджоникидзе.

Третья фотография тоже оказалась читателям не по зубам. Это не Зенковский парк и вовсе не парк Гагарина, а сквер на Советской Армии в Заводском районе.

Участвуйте в наших фотозагадках!

Комментарии 3
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Дон Хенаро 49315
7 2
Это здание школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту на Горьковской, 24.

Не ну если ЭТО здание школы олимпийского резерва то тогда понятно почему наша сборная без допинга на Олимпиадах в полной заднице...Сочи разумеется не в счет, допинг там был поставлен на уровне ФСБ)))
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123
0 0
Дон Хенаро:
Это здание школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту на Горьковской, 24.

Не ну если ЭТО здание школы олимпийского резерва то тогда понятно почему наша сборная без допинга на Олимпиадах в полной заднице...Сочи разумеется не в счет, допинг там был поставлен на уровне ФСБ)))
Да это ж еще советская аббревиатура. Я тоже в детстве ходил в школу олимпийского резерва, аббревиатура СДЮШОР - спортивная детско-юношеская школа олимипийскага резерву.
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Чит
0 0
Загадки слишком легкие! Вы трещинку в тротуаре или кусок кирпича сфотографируйте, и попросите угадать...
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