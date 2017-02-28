Начало ноября ВашГород.ру предлагает скрасить яркими впечатлениями.

Мы приготовили для читателей карту развлечений. Вы узнаете, куда сходить с детьми, бесплатно, если хочется музыки или всего и сразу. Чтобы переместиться к нужному блоку, нажмите на тип досуга, который вам интересен, например «с детьми», в предыдущем предложении.

Бесплатно

В ближайшие дни пройдёт много чего интересного и бесплатного. Во-первых, можно опробовать себя в Чемпионате России по чтению вслух «Открой рот». Отборочный тур пройдёт 6 ноября. Победителей ждут приятные сюрпризы — к примеру, сертификат на обучение в школе скорочтения и интеллекта. Подробности в группе во «ВКонтакте».

Ещё можно бесплатно посмотреть на жизнь далёкого Непала, Тибета, Египта и других восточных стран. Фотопроект «Страны и народы» стартует в Гоголевке 2 ноября. Он подводит итоги многолетней работы за границей фотографов Ольги Козловой и Сергея Шакуро. Приходите и ощутите дыхание Востока в 74 снимках из разных стран.

Если хочется музыки

В пятницу, 3 числа, идём слушать хиты СССР от Олега Митяева. Автор песен «Изгиб гитары жёлтой», «Лето — это маленькая жизнь» и других выступит в драмтеатре. Билеты стоят от 1200 до 2200 рублей.

С бюджетом поменьше в пятницу можно сходить в ДЦ «Комсомолец». Там как раз готовят концерт «Страницы истории». Гостей проведут по основным вехам истории нашей страны, споют песни о России. Вход — 100 рублей.

В субботу, 9 ноября, новокузнечане услышат чарующий армянский дудук от музыканта Argishty (Аргишти — ВГ). Удивительные мелодии он подарит горожанам в комплексе «Фонарь». Есть билеты за 500 и 600 рублей, говорится в группе мероприятия.

Для детей

Эко-беседу, игры и мастер-классы приготовили ребятам на познавательно-игровой площадке «Апельсин» в библиотеке имени Лихачёва. Детям с шести лет устроят бесплатный досуг с 7 по 11 ноября.

В пятницу, 3 ноября, ведём ребятишек на спектакль «Конёк-Горбунок» в театре кукол «Сказ». Артисты расскажут полную приключений историю Иванушки и его верного друга — Конька. Билеты стоят от 200 рублей.

Ещё маленьких любителей сказок можно порадовать спектаклем «Муха-Цокотуха» в драмтеатре. 4 ноября целый час ребят и их родителей ждёт музыка, танцы и просто красивое зрелище. Вход стоит 200 и 300 рублей.

Всё и сразу!

Как раз для тех, кому мало одного концерта или выставки, в Новокузнецке приготовили «Ночь искусств». Это значит, можно сначала послушать рок-концерт в Гоголевке, затем отправиться в путешествие по воспоминаниям купца Фонарёва, а на десерт — поглядеть на танцы в художественном музее. План мероприятий смотрите на нашей интерактивной карте. Цветными метками обозначены мероприятия. Нажав на них, вы увидите подробности. Карту можно двигать, приближать и отдалять.

Желаем вам отличного досуга!