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Митинг запретили, но лазейку нашли: принято важное решение в борьбе с угольными разрезами в Кузбассе

31 октября 17:20
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
images.esosedi.ru

Жителям Новокузнецкого района запретили проводить митинг против угольных разрезов. Однако сельчан это не остановило.

Около 200 человек собралось возле здания администрации Новокузнецкого района 30 октября в 16:00 и попросили о встрече с главой района Дмитрием Беспаловым. В итоге получили согласие. Хотя как тут можно было отказать, когда столько человек разом пришли на приём к главе.

Людей попросили подняться в актовый зал. Там жителей уже ждали глава Новокузнецкого района Дмитрий Беспалов, его замы и председатель совета народных депутатов Елена Зеленская. Мест на всех в зале, рассчитанном на 135 человек, не хватило, некоторым пришлось простоять всю встречу, которая длилась 3 часа.

Вопросов от сельчан было задано много: как общих (о рекультивации, санитарных зонах, экологических последствиях), так и частных.

Чувствовался накал, люди не скрывали недовольство деятельностью угольщиков и действием/бездействием властей. Что только стоит, перевод миллионов квадратных метров сельхоз земель в земли промышленности. Но встреча всё же не перешла в говорильню, и почти на протяжении всех 3 часов удавалось удерживать разговор в формате «вопрос-ответ».

Пожалуй, главным итогом стала договорённость о создании рабочей группы, в которую войдут активисты сельских поселений, депутаты, чиновники и общественники. А для того, чтобы данная инициатива не превратилась в болото, собрания рабочей группы предложили сделать открытыми для СМИ.

Собравшиеся жители согласились с таким решением. Тем более, что проблемы с санитарными зонами и рекультивацией земель не решить в одночасье с помощью собраний и проведении митингов. Здесь нужно добиться, чтобы данные требования жителей рассмотрели на федеральном уровне, в Госдуме, отметила Елена Зеленская.

В данный момент нормативы по санитарным зонам составляют: от угольного отвала до жилой застройки — 500 метров, от границы угольного разреза до жилой застройки — 1000 метров. Надо полагать, что данные нормативы уже морально устарели. Особенно, когда многотонные БелАЗы шумят практически круглосуточно.

Сельчане предлагают увеличить санитарную зону минимум до 3−5 километров. Также некоторые активисты считают, что нужно создать обязательный фонд по рекультивации, куда бы разрезы в принудительном порядке перечисляли средства для рекультивации нарушенных земель. Нередко происходит так, что угольный разрез намеренно объявляет себя банкротом, чтобы не восстанавливать ландшафт после своей деятельности.

Первая встреча рабочей группы назначена уже на 9 ноября. ВашГород.ру будет и дальше следить за развитием событий.

Комментарии 40
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Да уж...
20 7
Опять говорильня, ничего конкретного.
Рассмотреть, новые расстояния, шумы, рекультивация...
Идет затягивание и рассусоливание.
ответить
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Я так кумекаю:
23 43
Как сейчас бы выразился по данному случаю главный идеолог ЦТ и глашатай режима Владимир Рудольфович Соловьев: Около 200 человек !
Какие человеки, - это два процента дерьма !
Режим лелеет Владимира Рудольфовича, награждает орденами. Значит он излагает не отсебятину, а точку зрения режима.
И это "радоваит нас".
ответить
аватар
...
7 7
Как сейчас бы выразился по данному случаю главный идеолог ЦТ и глашатай режима Владимир Рудольфович Соловьев: Около 200 человек !
Какие человеки, - это два процента дерьма !
Режим лелеет Владимира Рудольфовича, награждает орденами. Значит он излагает не отсебятину, а точку зрения режима.
И это "радоваит нас".
Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с вами уже не случится.
ответить
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Николай алкогольевич
3 4
Совсем охренели.пойду напьюсь
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Й
5 9
Как Цхардбриджибалжибаев решит, так и будет.
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Анонимный пользователь
55 1
Молодцы сельчане, не сдаются. Дай бог, отстоят свои права!
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ника
24 1
администрация кем обл своим решением плюнула в лицо народу, народ это не забудет, и не простит
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123
14 6
Собрались, такие, сельчане, и говорят: а давайте вместо восстановления земель разрезами, обязательных лесопосадок и землеустройства, сделаем новую кормушку для депутутов. Назовем ее фондом рекультивации.
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Хи-хи
3 0
Совсем охренели.пойду напьюсь
...и опять опрудишся.
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Федор
28 0
Отходы добычи содержат тяжелые металлы и другие токсичные вещества, которые могут попасть в подземные воды и воздух. Еще одна проблема - радиоактивность. Бурый уголь содержит уран, торий и калий-40. Ожидаемая продолжительность жизни среднестатистического жителя Кемеровской области на 3-4 года меньше, чем у россиян в среднем, в том числе из-за экологических проблем. Заболеваемость туберкулезом в области превышает средний уровень по России в 1,7 раза. Уровень 15 онкологических заболеваний в области выше среднего по России (по семи - выше среднего по Сибирскому федеральному округу).
ответить
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ника
9 0
пойти на компромисс с разрезами это как? волков накормить и всех овец уберечь, не получится
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М- да- а
24 1
Зачем сельчанам разговаривать с безграмотным Димой Беспаловым? Вообще, кто этого Диму поставил на эту, не соответствующую его низкому интеллекту, должность?
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ААА
17 2
Эх, увидел бы эту новость царь, и может бы понял, что шамана пора на покой......в регионе революция перед выборами намечается.
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Николай алкогольевич
0 2
...и опять опрудишся.
Я не прудю
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ника
20 1
Эх, увидел бы эту новость царь, и может бы понял, что шамана пора на покой......в регионе революция перед выборами намечается.
мне кажется царя вообще ни чего не интересует, кроме сирии и украины
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...
10 0
мне кажется царя вообще ни чего не интересует, кроме сирии и украины
Ага...и + церквЫ и храмы..))
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123
16 2
мне кажется царя вообще ни чего не интересует, кроме сирии и украины
Да когда стадо очухается и поймет, что царь ненастоящий© ? Никто его не выбирал, цифры нарисованы.
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123
9 1
Где видео, граждане? Или запись с диктофона? Слова чиновников и активистов ВСЕГДА надо фиксировать на видео-аудио в качестве доказательств обмана. Или вы не знали об этом?
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777
59 0
люди у кого разрез под боком шевеляться.. не хотят все потерять...что то оставить своим потомкам ...а у кого нет дачи домов сидят в своих бетонных коробках и только негатив льют...проедьте в Киселевск и посмотрите что там делаеться 5 этажки стоят в 500 метров от разрезов ..отвалы прямо в городе. слой угольноы пыли кругом...и издевательский плакат МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ КИСЕЛЁВСК!!!
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??
8 1
Опять говорильня, ничего конкретного.
Рассмотреть, новые расстояния, шумы, рекультивация...
Идет затягивание и рассусоливание.
А сам то там был? Или только высказывать в комментах свои суждения способен?
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Рено
3 0
А кто такая- Елена Зеленская?
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Ольга
12 0
А еще в дополнение к этому нужно вести блог о проблеме разрезов. Выкладывать фото, видео, копии документов, повреждения домов. Блог может привлекать рекламу, для своего поддержания.
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аватар
Сергей
20 0
Отходы добычи содержат тяжелые металлы и другие токсичные вещества, которые могут попасть в подземные воды и воздух. Еще одна проблема - радиоактивность. Бурый уголь содержит уран, торий и калий-40. Ожидаемая продолжительность жизни среднестатистического жителя Кемеровской области на 3-4 года меньше, чем у россиян в среднем, в том числе из-за экологических проблем. Заболеваемость туберкулезом в области превышает средний уровень по России в 1,7 раза. Уровень 15 онкологических заболеваний в области выше среднего по России (по семи - выше среднего по Сибирскому федеральному округу).
Да вод то грунтовых не будет совсем, и родников и ручьёв тоже, пустыня безводная..
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аватар
Сергей
21 0
Собрались, такие, сельчане, и говорят: а давайте вместо восстановления земель разрезами, обязательных лесопосадок и землеустройства, сделаем новую кормушку для депутутов. Назовем ее фондом рекультивации.
рекультивацию обязаны делать по закону, на свои деньги, ибо сргласно закона, новые земли выделяются при условии полной рекультивации отрабанных участков, В нашем случае СДС не ркультивировала предъидущие наделы а обманом, поучила новые наделы, что НЕЗАКОННО
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ника
12 0
страной управляют мародеры, вот не могут же умерить, свои аппетиты, алчность заменить, на благоразумие, производить и ********* только самое необходимое
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+++
8 0
рекультивацию обязаны делать по закону, на свои деньги, ибо сргласно закона, новые земли выделяются при условии полной рекультивации отрабанных участков, В нашем случае СДС не ркультивировала предъидущие наделы а обманом, поучила новые наделы, что НЕЗАКОННО
СДС принадлежит Рузвельту и ему не надо ни у кого спрашивать разрешение на наделы для его разрезов, а на законы он клал болт.
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585
15 0
я считаю ,что деятельность разрезов это тема не только селян но и горожан .1 вокруг и так грязного города как новокузнецк уничтожается" зелёный" пояс. 2 преобладающее направление ветра у нас -это западный и юго-западный, так что в сильный ветер вся вредная пыль с разрезов "берёзовский" "бунгурский" "степановский" и пр. летит на город .3 многие горожане имеют дачи и дома в местах где уже работают или будут в ближайшее время рыть разрезы .
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Горожанин
11 0
Ага...и + церквЫ и храмы..))
Да,с церквями уже перебор !!!
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z
12 0
СДС принадлежит Рузвельту и ему не надо ни у кого спрашивать разрешение на наделы для его разрезов, а на законы он клал болт.
Ага главный гарант законности уже 20 лет продает эти гарантии, а не обеспечивает.
Лазейки тут нет, есть конституционное нарушение прав гражданина на экологию, а гарантом конституции является президент. Так что тулииивцы флюнули не только на кубасовцев, но и на президента.
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сью
4 0
А кто такая- Елена Зеленская?
Елена Зеленская- член местной мафии.
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Алексей
8 1
"а для того, чтобы данная инициатива не превратилась в болото, собрания рабочей группы предложили сделать открытыми для СМИ". Только не для местных СМИ, пропагандирующих местную власть!!!
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БББ
0 0
Эх, увидел бы эту новость царь, и может бы понял, что шамана пора на покой......в регионе революция перед выборами намечается.
Ни о чем
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аватар
я
4 0
страной управляют мародеры, вот не могут же умерить, свои аппетиты, алчность заменить, на благоразумие, производить и ********* только самое необходимое
А им к чему благоразумие, они здесь не живут и дети их не дышат всей этой гадостью. Здесь каждый за себя, деньги всё.
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бор
1 0
да уже пора всем задуматься что происходит с нашим кузбассом уже и в городах а в частности в частном секторе где земля выдается под индивидуальное строительсва жилья там тоже уже создается прмышленные коплексы страдают соседи за этих горе предпринимателеи прокуратура безмолствует видать ждет когда построятся то надо будет сносить. где комитет по землепользованию.тоже наверное ждут когда народ начнет метинговать на такие беззакония.
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Седой 14233
11 0
пойти на компромисс с разрезами это как? волков накормить и всех овец уберечь, не получится
Это когда тебя пришли грабить,а ты садишься на кухне с грабителями и договариваешься о порядке выноса мебели,ставишь условие подмести за собой и,аккуратно прикрыв дверь,оставить ключ под ковриком.
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ника
8 0
Седой:
Это когда тебя пришли грабить,а ты садишься на кухне с грабителями и договариваешься о порядке выноса мебели,ставишь условие подмести за собой и,аккуратно прикрыв дверь,оставить ключ под ковриком.
дурдом !не каких компромиссов сколько можно верить,это не бизнес а опг
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Седой 14233
3 0
дурдом !не каких компромиссов сколько можно верить,это не бизнес а опг
Хм...всего-то 25 лет оказалось достаточно,чтобы понять .
Прогресс налицо.
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Апанас
2 1
я считаю ,что деятельность разрезов это тема не только селян но и горожан .1 вокруг и так грязного города как новокузнецк уничтожается" зелёный" пояс. 2 преобладающее направление ветра у нас -это западный и юго-западный, так что в сильный ветер вся вредная пыль с разрезов "берёзовский" "бунгурский" "степановский" и пр. летит на город .3 многие горожане имеют дачи и дома в местах где уже работают или будут в ближайшее время рыть разрезы .
Тут не только городским пофиг - вон часть жителей Гавриловки с потрохами себя продали Степановскому разрезу, соглашение подписали на халявный уголь, дорогу и спортплощадку! Решили и за себя и за детей соседей что согласны дышать отвалами и трястись от взрывов! А многие городские кроме гераней и фантанчиков в торговых центрах и с природой то не знакомы! А под "разрезами" оне понимают нечто иное!
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123
5 1
Тут не только городским пофиг - вон часть жителей Гавриловки с потрохами себя продали Степановскому разрезу, соглашение подписали на халявный уголь, дорогу и спортплощадку! Решили и за себя и за детей соседей что согласны дышать отвалами и трястись от взрывов! А многие городские кроме гераней и фантанчиков в торговых центрах и с природой то не знакомы! А под "разрезами" оне понимают нечто иное!
Там купили не всех, а только активистов. Это стандартная тактика опг - затыкают рот тем, кто поднимает народ на восстание. А оставшемуся стаду ставят " детский городок" и далее обещают обещать. Это же парашка, тут можно обойтись малым.
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