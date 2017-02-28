Жителям Новокузнецкого района запретили проводить митинг против угольных разрезов. Однако сельчан это не остановило.

Около 200 человек собралось возле здания администрации Новокузнецкого района 30 октября в 16:00 и попросили о встрече с главой района Дмитрием Беспаловым. В итоге получили согласие. Хотя как тут можно было отказать, когда столько человек разом пришли на приём к главе.

Людей попросили подняться в актовый зал. Там жителей уже ждали глава Новокузнецкого района Дмитрий Беспалов, его замы и председатель совета народных депутатов Елена Зеленская. Мест на всех в зале, рассчитанном на 135 человек, не хватило, некоторым пришлось простоять всю встречу, которая длилась 3 часа.

Вопросов от сельчан было задано много: как общих (о рекультивации, санитарных зонах, экологических последствиях), так и частных.

Чувствовался накал, люди не скрывали недовольство деятельностью угольщиков и действием/бездействием властей. Что только стоит, перевод миллионов квадратных метров сельхоз земель в земли промышленности. Но встреча всё же не перешла в говорильню, и почти на протяжении всех 3 часов удавалось удерживать разговор в формате «вопрос-ответ».

Пожалуй, главным итогом стала договорённость о создании рабочей группы, в которую войдут активисты сельских поселений, депутаты, чиновники и общественники. А для того, чтобы данная инициатива не превратилась в болото, собрания рабочей группы предложили сделать открытыми для СМИ.

Собравшиеся жители согласились с таким решением. Тем более, что проблемы с санитарными зонами и рекультивацией земель не решить в одночасье с помощью собраний и проведении митингов. Здесь нужно добиться, чтобы данные требования жителей рассмотрели на федеральном уровне, в Госдуме, отметила Елена Зеленская.

В данный момент нормативы по санитарным зонам составляют: от угольного отвала до жилой застройки — 500 метров, от границы угольного разреза до жилой застройки — 1000 метров. Надо полагать, что данные нормативы уже морально устарели. Особенно, когда многотонные БелАЗы шумят практически круглосуточно.

Сельчане предлагают увеличить санитарную зону минимум до 3−5 километров. Также некоторые активисты считают, что нужно создать обязательный фонд по рекультивации, куда бы разрезы в принудительном порядке перечисляли средства для рекультивации нарушенных земель. Нередко происходит так, что угольный разрез намеренно объявляет себя банкротом, чтобы не восстанавливать ландшафт после своей деятельности.

Первая встреча рабочей группы назначена уже на 9 ноября. ВашГород.ру будет и дальше следить за развитием событий.