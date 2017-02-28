Кемеровские водители встали в шестибалльных пробках
31 октября 08:49
В Кемерове утром наблюдаются шестибалльные пробки. Кроме того, на карте отмечены три ДТП.
Сильнее всего загружен Центральный район города. Аварии случились на пересечении улица Нахимова и проспекта Шахтёров, в комментарии сказано, что здесь стоит фура. Движение затруднено на Логовом шоссе в обе стороны, на улице Нахимова и улице Суворова на выезде из Кировского района.
Второе ДТП — на перекрёстке улицы Мичурина и Сибиряков-Гвардейцев. Третье — недалеко от остановки «Энергосбыт» сбили двоих пешеходов, сообщают очевидцы в группе «Регион 42».
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