В Кемерове утром наблюдаются шестибалльные пробки. Кроме того, на карте отмечены три ДТП.

Сильнее всего загружен Центральный район города. Аварии случились на пересечении улица Нахимова и проспекта Шахтёров, в комментарии сказано, что здесь стоит фура. Движение затруднено на Логовом шоссе в обе стороны, на улице Нахимова и улице Суворова на выезде из Кировского района.

Второе ДТП — на перекрёстке улицы Мичурина и Сибиряков-Гвардейцев. Третье — недалеко от остановки «Энергосбыт» сбили двоих пешеходов, сообщают очевидцы в группе «Регион 42».