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В России ужесточили штрафы за непропуск пешеходов

31 октября 09:17
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
telefakt.ru

Штраф для автомобилистов, отказавшихся пропустить пешехода или велосипедиста на «зебре», вырос.

Он установлен в размере от 1 500 до 2 500 рублей (до этого была фиксированная сумма — 1 500 рублей). Документ о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях подписал Владимир Путин, передаёт «Интерфакс».

Такое же наказание предусмотрено за непропуск других участников движения, пользующимся преимуществом в движении.

Ранее ВашГород.ру сообщал об изменении правил проезда перекрёстка с круговым движением.

Комментарии 38
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аватар
1
7 17
а если они тупят по пол часа?хотя че тут спорить..все уже подписано
ответить
аватар
Я
35 1
Что тупят--то? Подходишь к переходу, ты летишь, ну лети, я стою, ты по тормозам аж машину подкидывает. Все остановились иду, причем не бегу иду, смотря чтобы из-за остановившейся машины, не вылетел кто-нибудь. Что не так-то? Водители сами заранее не показывают, собираются они пропускать или нет, не собираешься пропускать лети, я не собираюсь бежать, чтобы тебе не приходилось тормозить. Вообще из всего этого один выход, светофоры с кнопкой.
ответить
аватар
Прынц на сером " козле "
10 12
Велосипедиста на "зебре "? Мне интересно,что они там курят,когда документы подписывают? Согласно п.24.8 пдд велосипедистам запрещено пересекать дорогу по пешеходным переходам
ответить
аватар
Ну да
2 5
Велосипедиста на "зебре "? Мне интересно,что они там курят,когда документы подписывают? Согласно п.24.8 пдд велосипедистам запрещено пересекать дорогу по пешеходным переходам
Им запрещено, но видимо пропустить все же обязан, если этот тупист возник на своем велосипеде на зебре
ответить
аватар
777
8 9
ещё появяться ..народные инспектора ...на основании их видеофиксации будут выписываться штрафы ...5 октября правительство официально уведомило о стукачестве...следующий шаг сними соседа критикующего власть и квартира тебе в подарок!!!
ответить
аватар
Прынц на сером " козле "
8 13
Им запрещено, но видимо пропустить все же обязан, если этот тупист возник на своем велосипеде на зебре
Что значит " если возник "? Мы же ровняемся на Европу... Во всем мире все участники дорожного движения несут наказание,если нарушают пдд.. Для водителя закон один - пдд.. Водитель не обязан знать ни ГК, ни внутренние регламенты мвд,ни Коап.. Не обязан.. Только вот,пешеходы,велосипедисты такие же участники дорожного движения,и согласно п 1.3 должны знать и соблюдать пдд.. Но в России все иначе- водители козлы отпущения,а пешеходы и велосипедисты - паста неприкасаемых... Поэтому у нас и бардак на дорогах
ответить
аватар
123
3 3
Совершенно коррупционная вилка штрафы, как и те изменения, которые внесли коррупционную составляющую в ПДД, и теперь нарушение определяется п.и.д.р.о.м на свое усмотрение. И чаще всего они разводят водителей при помощи психологических приемчиков, оказывая давление на водителей, потому шта план по палкам никто не отменял.
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аватар
да-да
8 5
А пешеходам нужно начинать переходить дорогу с включенной камерой на телефоне? Или штрафовать будут только тех, кого гайцы заметили? Если водятел летит, то я лучше подожду, непонятно что у него на уме, они же только торопятся, остальным никуда не надо!
ответить
аватар
123
18 8
А пешеходам нужно начинать переходить дорогу с включенной камерой на телефоне? Или штрафовать будут только тех, кого гайцы заметили? Если водятел летит, то я лучше подожду, непонятно что у него на уме, они же только торопятся, остальным никуда не надо!
Да хоть с включенным кинескопом ходи )))))) Ты по правилам обязан убедиться, что водятел тебя пропускает. Но есть особоупоротые кегли с проводами в ушах, которые думают что они бессмертные ))))) Вылечит их только гробик.
ответить
аватар
..
3 0
Что значит " если возник "? Мы же ровняемся на Европу... Во всем мире все участники дорожного движения несут наказание,если нарушают пдд.. Для водителя закон один - пдд.. Водитель не обязан знать ни ГК, ни внутренние регламенты мвд,ни Коап.. Не обязан.. Только вот,пешеходы,велосипедисты такие же участники дорожного движения,и согласно п 1.3 должны знать и соблюдать пдд.. Но в России все иначе- водители козлы отпущения,а пешеходы и велосипедисты - паста неприкасаемых... Поэтому у нас и бардак на дорогах
Эта статья неправильно подана. Пропустить обязаны там, где пешеходы, велосипедисты и другие участники движения ( кроме транспортных средств) имеют преимущества. И штраф за непропуск увеличен.А не конкретно только про зебру.
ответить
аватар
Прынц на сером " козле "
7 6
Эта статья неправильно подана. Пропустить обязаны там, где пешеходы, велосипедисты и другие участники движения ( кроме транспортных средств) имеют преимущества. И штраф за непропуск увеличен.А не конкретно только про зебру.
Вы будете удивлены,но нет такого понятия - ПРОПУСТИТЬ пешехода. Есть - уступить дорогу.. Этот термин в пдд прописан.. Но высокосидящим это до одного места... Главное настричь побольше бабла.. Увы,но повышение штрафов никак не связано с безопасностью на дорогах..
ответить
аватар
Прохожий
6 0
Вы будете удивлены,но нет такого понятия - ПРОПУСТИТЬ пешехода. Есть - уступить дорогу.. Этот термин в пдд прописан.. Но высокосидящим это до одного места... Главное настричь побольше бабла.. Увы,но повышение штрафов никак не связано с безопасностью на дорогах..
По моему мнению увеличение штрафов связано с "гуманитарной помощью"арабам и прочим обезьянам.Ну и пыня долгов понапрощал а в воруемом бюджете дырень.
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аватар
Прынц на сером " козле "
3 0
Вот и я о том же
ответить
аватар
Патриот, голосовал за Едро
3 2
Надо еще за детские кресла поднять до 5 тысяч рублей и за ремень сделать 3 тысячи. А то расслабились.
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аватар
Папа Карло
1 0
Надо еще за детские кресла поднять до 5 тысяч рублей и за ремень сделать 3 тысячи. А то расслабились.
Ну у вас детство какое-то.. За ремень - сечь у машины розгами; за детские кресла - подавать в органы опеки и лишать родительских прав!!
ответить
аватар
-
5 2
Что значит " если возник "? Мы же ровняемся на Европу... Во всем мире все участники дорожного движения несут наказание,если нарушают пдд.. Для водителя закон один - пдд.. Водитель не обязан знать ни ГК, ни внутренние регламенты мвд,ни Коап.. Не обязан.. Только вот,пешеходы,велосипедисты такие же участники дорожного движения,и согласно п 1.3 должны знать и соблюдать пдд.. Но в России все иначе- водители козлы отпущения,а пешеходы и велосипедисты - паста неприкасаемых... Поэтому у нас и бардак на дорогах
Предлагаешь всех с малолетства отправлять на платные курсы на права по ходьбе по улицам?
ответить
аватар
вот так вот
4 0
Им запрещено, но видимо пропустить все же обязан, если этот тупист возник на своем велосипеде на зебре
Что поделаешь, если до таких как ты НУ ДАков, по другому не доходит!
Вас мало, но вы столько гадите, что и нормальные водители теперь под штрафы большие попадут.
ответить
аватар
вот так вот
1 4
Предлагаешь всех с малолетства отправлять на платные курсы на права по ходьбе по улицам?
Все гораздо проще, таких как ты надо пожизненно лишать прав и конфисковывать личный транспорт.
ответить
аватар
вот так вот
1 6
Вы будете удивлены,но нет такого понятия - ПРОПУСТИТЬ пешехода. Есть - уступить дорогу.. Этот термин в пдд прописан.. Но высокосидящим это до одного места... Главное настричь побольше бабла.. Увы,но повышение штрафов никак не связано с безопасностью на дорогах..
Что пнем по сове, что совой об пень!
ответить
аватар
вот так вот
1 6
Да хоть с включенным кинескопом ходи )))))) Ты по правилам обязан убедиться, что водятел тебя пропускает. Но есть особоупоротые кегли с проводами в ушах, которые думают что они бессмертные ))))) Вылечит их только гробик.
Когда вот такой же водятел тебя, твоих детей или предков своей шушлайкой по дороге размажет, ты их, похоже, тоже, рыдая у такого красивенького гробика, будешь называть своими дорогими кеглями.
ответить
аватар
Точняк!
2 0
Что тупят--то? Подходишь к переходу, ты летишь, ну лети, я стою, ты по тормозам аж машину подкидывает. Все остановились иду, причем не бегу иду, смотря чтобы из-за остановившейся машины, не вылетел кто-нибудь. Что не так-то? Водители сами заранее не показывают, собираются они пропускать или нет, не собираешься пропускать лети, я не собираюсь бежать, чтобы тебе не приходилось тормозить. Вообще из всего этого один выход, светофоры с кнопкой.
Во-во, вчера два таких туписта в Кузне на Смирнова - обнорского страстно обнялись, так от радости хлопнулись, что один после гаишников кое-как уполз, а второго на эвакуаторе увезли. И это возле остановки и перехода. Чудом на толпу не влетели.
ответить
аватар
Прынц на сером " козле "
1 1
Что пнем по сове, что совой об пень!
Да да.. Вам ,видимо,все равно за что штраф платить - за то что не пропустил или за то,что не уступил дорогу..
ответить
аватар
Прынц на сером " козле "
6 1
Предлагаешь всех с малолетства отправлять на платные курсы на права по ходьбе по улицам?
Предлагаю наказывать пешеходов за нарушение пдд... Нарушил ,к примеру п4.5 пдд - 5000 штрафа. Вмиг научишься дорогу переходить.. И ребенка научишь...
ответить
аватар
)
6 2
Предлагаю наказывать пешеходов за нарушение пдд... Нарушил ,к примеру п4.5 пдд - 5000 штрафа. Вмиг научишься дорогу переходить.. И ребенка научишь...
А чтобы знать что такое 'п-четыре-точка-пять пдд' надо потратить денег на изучение и за корочки удостоверяющие что знаешь.
Даже номера пунктов пдд зазубрил.)) Как тебя гаишники зaчмыpили то. )) Или с испугу перед ними, чтобы показать свои познания перед гаишниками, сам себя зaчмырил? Тогда еще смешней. ))
П.С. Тоже для обороны-бодания с гаишниками постоянно хранишь и возишь в салоне авто папку сантиметров 15-ть толщиной с выписками-указами-приказов-постановлений-решений? Очередной бедолага зашуганый.))
ответить
аватар
Прынц на сером " козле "
0 0
Зашуганый,как вы выразились тот , к кому подходит инспектор и говорит: "вы не пропустили пешехода,оплатите штаф ".. А зашуганый в ответ: Да да, я не пропустил . И бегом в сберкассу,оплачивать.
. А то и на месте попытается договориться...
ответить
аватар
Артём 11108
0 7
ещё появяться ..народные инспектора ...на основании их видеофиксации будут выписываться штрафы ...5 октября правительство официально уведомило о стукачестве...следующий шаг сними соседа критикующего власть и квартира тебе в подарок!!!
а что плохого в том, что будут фиксировать и доносить на нарушителей ?
это и есть гражданское об-во
так живут в цивилизованных и развитыъх странах

ответить
аватар
)
0 1
Зашуганый,как вы выразились тот , к кому подходит инспектор и говорит: "вы не пропустили пешехода,оплатите штаф ".. А зашуганый в ответ: Да да, я не пропустил . И бегом в сберкассу,оплачивать.
. А то и на месте попытается договориться...
А другой зашуганый достает толстенную папку, начинает рыться в ней, вытаскивает из мультифор распечатки для оправдания своих действий и час-другой тычить в эти бумажки гаишника.
ответить
аватар
Артём 11108
0 8
штраф небольшой, суммы должны быть много выше и баллы тоже наложены на права, как в западных странах

но реально людей надо лишать прав, это неадекваты
ответить
аватар
Как то так
0 0
Предлагаю наказывать пешеходов за нарушение пдд... Нарушил ,к примеру п4.5 пдд - 5000 штрафа. Вмиг научишься дорогу переходить.. И ребенка научишь...
А для лихачей надо вернуть предупредительные талоны к правам.
Сделал инспектор просечки - и на пересдачу теории и практики!
ответить
аватар
Акрихин
1 0
Вы будете удивлены,но нет такого понятия - ПРОПУСТИТЬ пешехода. Есть - уступить дорогу.. Этот термин в пдд прописан.. Но высокосидящим это до одного места... Главное настричь побольше бабла.. Увы,но повышение штрафов никак не связано с безопасностью на дорогах..
Правильная мысля!
ответить
аватар
Акрихин
1 0
Предлагаю наказывать пешеходов за нарушение пдд... Нарушил ,к примеру п4.5 пдд - 5000 штрафа. Вмиг научишься дорогу переходить.. И ребенка научишь...
Не... ты не Прынц на сером "козле".....
Ты .."козел".....на прынце....)))
объяснись мне молограмотному...
Если я перейду дорогу в неположенном мете....и не кому не создам помех.....
За что мне выпишут штраф?
ответить
аватар
В
1 0
Не... ты не Прынц на сером "козле".....
Ты .."козел".....на прынце....)))
объяснись мне молограмотному...
Если я перейду дорогу в неположенном мете....и не кому не создам помех.....
За что мне выпишут штраф?
выпишут штраф за непослушание. За отказ подчиняться роботизации.
ответить
аватар
Акрихин
2 1
Артём:
штраф небольшой, суммы должны быть много выше и баллы тоже наложены на права, как в западных странах

но реально людей надо лишать прав, это неадекваты
Артэмон......давай договоримся...
Чтоб твой вид небыл как у Пьеро.....
ПЕРСТАНЬ СРАВНИВАТЬ ЗАПАД С РОССИЕЙ!
Пока наши доходы будут несопоставимы!
Иначе я проткну твой очаг ...в каморке у Папы Карло...)))
ответить
аватар
Прынц на сером " козле "
0 0
Не... ты не Прынц на сером "козле".....
Ты .."козел".....на прынце....)))
объяснись мне молограмотному...
Если я перейду дорогу в неположенном мете....и не кому не создам помех.....
За что мне выпишут штраф?
Пункт 4.3 пдд в помощь.)))
ответить
аватар
....
1 0
Артэмон......давай договоримся...
Чтоб твой вид небыл как у Пьеро.....
ПЕРСТАНЬ СРАВНИВАТЬ ЗАПАД С РОССИЕЙ!
Пока наши доходы будут несопоставимы!
Иначе я проткну твой очаг ...в каморке у Папы Карло...)))
Проткни его пердак в коморке у его папы. Гомосеки чертовы. Не зря у них шотландцы в юбочках привыкли делать друг друга :-)
ответить
аватар
Прынц на сером " козле "
1 0
А другой зашуганый достает толстенную папку, начинает рыться в ней, вытаскивает из мультифор распечатки для оправдания своих действий и час-другой тычить в эти бумажки гаишника.
Смысла нет возить с собой какую-то папку))) достаточно иметь с собой книжку " правила дорожного движения". Там все написано..
ответить
аватар
Прынц на сером " козле "
0 0
А для лихачей надо вернуть предупредительные талоны к правам.
Сделал инспектор просечки - и на пересдачу теории и практики!
Если для лихачей,то согласен)))). Но баллы и просечки,это коррупция... Помню,давно... Остановили.мелкое нарушение.. Инспектор : баллы пишем? Я : а надо? полтос ( тогда еще деньги были)положил и дальше поехал с чистым талоном ..
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