Штраф для автомобилистов, отказавшихся пропустить пешехода или велосипедиста на «зебре», вырос.

Он установлен в размере от 1 500 до 2 500 рублей (до этого была фиксированная сумма — 1 500 рублей). Документ о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях подписал Владимир Путин, передаёт «Интерфакс».

Такое же наказание предусмотрено за непропуск других участников движения, пользующимся преимуществом в движении.

Ранее ВашГород.ру сообщал об изменении правил проезда перекрёстка с круговым движением.