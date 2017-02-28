В России ужесточили штрафы за непропуск пешеходов
31 октября 09:17
Штраф для автомобилистов, отказавшихся пропустить пешехода или велосипедиста на «зебре», вырос.
Он установлен в размере от 1 500 до 2 500 рублей (до этого была фиксированная сумма — 1 500 рублей). Документ о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях подписал Владимир Путин, передаёт «Интерфакс».
Такое же наказание предусмотрено за непропуск других участников движения, пользующимся преимуществом в движении.
Ранее ВашГород.ру сообщал об изменении правил проезда перекрёстка с круговым движением.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Вас мало, но вы столько гадите, что и нормальные водители теперь под штрафы большие попадут.
Даже номера пунктов пдд зазубрил.)) Как тебя гаишники зaчмыpили то. )) Или с испугу перед ними, чтобы показать свои познания перед гаишниками, сам себя зaчмырил? Тогда еще смешней. ))
П.С. Тоже для обороны-бодания с гаишниками постоянно хранишь и возишь в салоне авто папку сантиметров 15-ть толщиной с выписками-указами-приказов-постановлений-решений? Очередной бедолага зашуганый.))
. А то и на месте попытается договориться...
это и есть гражданское об-во
так живут в цивилизованных и развитыъх странах
. А то и на месте попытается договориться...
но реально людей надо лишать прав, это неадекваты
Сделал инспектор просечки - и на пересдачу теории и практики!
Ты .."козел".....на прынце....)))
объяснись мне молограмотному...
Если я перейду дорогу в неположенном мете....и не кому не создам помех.....
За что мне выпишут штраф?
Ты .."козел".....на прынце....)))
объяснись мне молограмотному...
Если я перейду дорогу в неположенном мете....и не кому не создам помех.....
За что мне выпишут штраф?
штраф небольшой, суммы должны быть много выше и баллы тоже наложены на права, как в западных странах
но реально людей надо лишать прав, это неадекваты
Чтоб твой вид небыл как у Пьеро.....
ПЕРСТАНЬ СРАВНИВАТЬ ЗАПАД С РОССИЕЙ!
Пока наши доходы будут несопоставимы!
Иначе я проткну твой очаг ...в каморке у Папы Карло...)))
Ты .."козел".....на прынце....)))
объяснись мне молограмотному...
Если я перейду дорогу в неположенном мете....и не кому не создам помех.....
За что мне выпишут штраф?
Чтоб твой вид небыл как у Пьеро.....
ПЕРСТАНЬ СРАВНИВАТЬ ЗАПАД С РОССИЕЙ!
Пока наши доходы будут несопоставимы!
Иначе я проткну твой очаг ...в каморке у Папы Карло...)))
Сделал инспектор просечки - и на пересдачу теории и практики!