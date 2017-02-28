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Путин назвал «безобразием» конфликт Тинькова и Nemagia

31 октября 17:25
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
7oclock.info

Адвокат блогеров Nemagia Александр Зинуров прокомментировал высказывание президента России о споре дуэта с олигархом Олегом Тиньковым.

«Конечно, всегда приятно, когда твоё мнение сходится с мнением других высококлассных юристов. Владимир Владимирович — помимо того, что наш президент и глава государства, ещё и большой специалист в области права», — приводит РБК слова адвоката.

Правозащитник напомнил, что виновными блогеров может признать только суд.

Накануне Путин назвал конфликт банкира и Nemagia «безобразием».

«Там частные дела какие-то, опергруппы приехали, правоохранительные органы обслуживают олигархов каких-то», — сказал он.

Президент добавил, что он не в курсе событий дела, но пообещал разобраться в ситуации.

Ранее миллиардер собирался отозвать все иски против Nemagia, однако авторы канала заявили, что уголовное дело пока так и не прекращено, расследование всё ещё ведут, писал ВашГород.ру. В сентябре, после того, как ролик опубликовали, к одному из блогеров ворвались с обыском. Алексея Псковитина вызывали на допрос в Москву. В защиту кемеровчан выступил депутат Госдумы от Кемеровской области.

Комментарии 9
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Алекс
24 0
"Правозащитник напомнил, что невиновными блогеров может признать только суд."
Вы ничего не путаете? Презумпция невиновности другое говорит.
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местный-2
10 0
"Правозащитник напомнил, что невиновными блогеров может признать только суд."
Вы ничего не путаете? Презумпция невиновности другое говорит.
Согласен,слово правозащитник теперь нужно писать через дефис.Право по одну сторону ,а защитник отлучился возможно на время...не беспокоить.
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...
14 2
Согласен,слово правозащитник теперь нужно писать через дефис.Право по одну сторону ,а защитник отлучился возможно на время...не беспокоить.
Был у нас такой - Паша Астахов.
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123
19 4
То есть пыня подтвердил, что оборотни в погонах никуда не делись? Как работали на олигархат, так и работают? Или они по совету менделя ушли в бизнес?
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z
0 0
Ну а кто в здравом уме их посчитает красавами?
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Ххх
5 2
Без устали буду говорить всех блогеров работать на азот в цех соляной кислоты. От них пользы нашей экономики ни какой. Дормоеды.
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Кстати:
1 1
Путин, как "большой специалист в области права", использовал исключительно юридический термин - "безобразие" !
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Андрей
6 0
Они уже судятся непонятно сколько и до него только дошло????
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Агент Госдепа
2 1
А вот обыски у всех сторонников идеи скорого выноса Пыни из Кремля он безобразием не назвал. Лицемерие уровень Путин.
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