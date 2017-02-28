Адвокат блогеров Nemagia Александр Зинуров прокомментировал высказывание президента России о споре дуэта с олигархом Олегом Тиньковым.

«Конечно, всегда приятно, когда твоё мнение сходится с мнением других высококлассных юристов. Владимир Владимирович — помимо того, что наш президент и глава государства, ещё и большой специалист в области права», — приводит РБК слова адвоката.

Правозащитник напомнил, что виновными блогеров может признать только суд.

Накануне Путин назвал конфликт банкира и Nemagia «безобразием».

«Там частные дела какие-то, опергруппы приехали, правоохранительные органы обслуживают олигархов каких-то», — сказал он.

Президент добавил, что он не в курсе событий дела, но пообещал разобраться в ситуации.

Ранее миллиардер собирался отозвать все иски против Nemagia, однако авторы канала заявили, что уголовное дело пока так и не прекращено, расследование всё ещё ведут, писал ВашГород.ру. В сентябре, после того, как ролик опубликовали, к одному из блогеров ворвались с обыском. Алексея Псковитина вызывали на допрос в Москву. В защиту кемеровчан выступил депутат Госдумы от Кемеровской области.