Адвокат блогеров Nemagia Александр Зинуров прокомментировал высказывание президента России о споре дуэта с олигархом Олегом Тиньковым.
«Конечно, всегда приятно, когда твоё мнение сходится с мнением других высококлассных юристов. Владимир Владимирович — помимо того, что наш президент и глава государства, ещё и большой специалист в области права», — приводит РБК слова адвоката.
Правозащитник напомнил, что виновными блогеров может признать только суд.
Накануне Путин назвал конфликт банкира и Nemagia «безобразием».
«Там частные дела какие-то, опергруппы приехали, правоохранительные органы обслуживают олигархов каких-то», — сказал он.
Президент добавил, что он не в курсе событий дела, но пообещал разобраться в ситуации.
Ранее миллиардер собирался отозвать все иски против Nemagia, однако авторы канала заявили, что уголовное дело пока так и не прекращено, расследование всё ещё ведут, писал ВашГород.ру. В сентябре, после того, как ролик опубликовали, к одному из блогеров ворвались с обыском. Алексея Псковитина вызывали на допрос в Москву. В защиту кемеровчан выступил депутат Госдумы от Кемеровской области.
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Вы ничего не путаете? Презумпция невиновности другое говорит.