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В Кузбассе на борьбу со снегом вышли более 600 единиц спецтехники

31 октября 09:50
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Szaomos.news

Напомним, что несколько дней назад в Кузбассе выпал снег, который до сих пор лежит на дорогах.

В связи с этим на борьбу со льдом и снегом на дороги Кемеровской области вывели более 600 единиц спецтехники. К слову, 230 из них — пескоразбрасыватели.

Кроме того, как отмечают в диспетчерском центре ЖКХ Кузбасса, около 850 работников дорожной службы участвуют в очистке трасс от наледи и снега.

В первую очередь противогололёдными материалами обработали улицы, по которым ходит пассажирский транспорт и большой поток машин. Затем уже приступили к второстепенным дорогам.

Также, как пояснили в пресс-службе администрации Кемеровской области, пока снега на улице немного, продолжается уборка листвы. Это поможет предотвратить или уменьшить засорение решеток и колодцев ливневой канализации.

Комментарии 7
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аватар
Прынц на сером " козле "
12 0
Аж таки 600?! Да ладно? ! Это поди один трактор,один грузовик и 598 дворников с лопатами.. А если у дворника кроме лопаты есть и метла,то вообще за двоих считать можно
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РэЛе
10 0
Действительно, брехня не прикрытая и циничная.
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1
11 0
На борьбу со снегом, который сам растаял через пару часов)
Новость года!
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z
1 0
На борьбу со снегом, который сам растаял через пару часов)
Новость года!
Тихо вам, чего над неумными издеваетесь? Их жалеть надо, налоги им побольше платить, повыше зарплаты из наших налогов, а потом еще и пенсий из наших пенсий. Но вы не переживайте, держитесь.
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Вах!
4 0
Не на борьбу, а на уборку!
Металлурги, учителя, повара, шахтеры, врачи, почему то свой труд называют работой, а дворники и дорожники, кинув пять лопат снега с мусором - борьбой!
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Акрихин
0 0
"В Кузбассе на борьбу со с негом вышли более 600 единиц спецтехники"
С лопатами.......)))
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аватар
хи
1 0
На борьбу со снегом, который сам растаял через пару часов)
Новость года!
Эххх, золотые времена года, летом километры труб типа заменили, сейчас уже тонны снега типа вывозят.
Небось уже завтра с утра настрочат отчеты насколько амортизировалось 600 единиц техники, надо деньжат из бюджета подкинуть на подлатать, и сколько тонн соляры типа сожгли вывозя камазами горы снега за город.
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