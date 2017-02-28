Напомним, что несколько дней назад в Кузбассе выпал снег, который до сих пор лежит на дорогах.

В связи с этим на борьбу со льдом и снегом на дороги Кемеровской области вывели более 600 единиц спецтехники. К слову, 230 из них — пескоразбрасыватели.

Кроме того, как отмечают в диспетчерском центре ЖКХ Кузбасса, около 850 работников дорожной службы участвуют в очистке трасс от наледи и снега.

В первую очередь противогололёдными материалами обработали улицы, по которым ходит пассажирский транспорт и большой поток машин. Затем уже приступили к второстепенным дорогам.

Также, как пояснили в пресс-службе администрации Кемеровской области, пока снега на улице немного, продолжается уборка листвы. Это поможет предотвратить или уменьшить засорение решеток и колодцев ливневой канализации.