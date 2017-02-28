Напомним, что несколько дней назад в Кузбассе выпал снег, который до сих пор лежит на дорогах.
В связи с этим на борьбу со льдом и снегом на дороги Кемеровской области вывели более 600 единиц спецтехники. К слову, 230 из них — пескоразбрасыватели.
Кроме того, как отмечают в диспетчерском центре ЖКХ Кузбасса, около 850 работников дорожной службы участвуют в очистке трасс от наледи и снега.
В первую очередь противогололёдными материалами обработали улицы, по которым ходит пассажирский транспорт и большой поток машин. Затем уже приступили к второстепенным дорогам.
Также, как пояснили в пресс-службе администрации Кемеровской области, пока снега на улице немного, продолжается уборка листвы. Это поможет предотвратить или уменьшить засорение решеток и колодцев ливневой канализации.
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Новость года!
Новость года!
Металлурги, учителя, повара, шахтеры, врачи, почему то свой труд называют работой, а дворники и дорожники, кинув пять лопат снега с мусором - борьбой!
С лопатами.......)))
Новость года!
Небось уже завтра с утра настрочат отчеты насколько амортизировалось 600 единиц техники, надо деньжат из бюджета подкинуть на подлатать, и сколько тонн соляры типа сожгли вывозя камазами горы снега за город.