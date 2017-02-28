Врачи неотложной медицинской помощи прибывают на вызов к пациенту в течение 20 минут.

Так происходит в 88 процентах случаев. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

В 2016 году показатель 20-минутного доезда «скорой медицинской помощи» обеспечивался в среднем по стране в 88,2 процентах случаев, а при ДТП — в 94 процентах, — цитирует РИА Новости слова министра.

Скворцова добавила, что это стало возможным благодаря обновлению автопарка «скорой». По её словам, в этом году в регионы направят 1,1 тысячи машин класса В. В какие именно, не уточняется.