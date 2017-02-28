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Здоровый город

В Минздраве рассказали о времени ожидания «скорой помощи»

31 октября 17:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newspile.ru

Врачи неотложной медицинской помощи прибывают на вызов к пациенту в течение 20 минут.

Так происходит в 88 процентах случаев. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

В 2016 году показатель 20-минутного доезда «скорой медицинской помощи» обеспечивался в среднем по стране в 88,2 процентах случаев, а при ДТП — в 94 процентах, — цитирует РИА Новости слова министра.

Скворцова добавила, что это стало возможным благодаря обновлению автопарка «скорой». По её словам, в этом году в регионы направят 1,1 тысячи машин класса В. В какие именно, не уточняется.

Комментарии 17
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123
27 3
Вызывали скорую мужу, 28 числа, ждали ровно 6 часов. 6 ЧАСОВ КАРЛ!!!!!!
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Алиса
13 2
Мы 5 часов ждали, причем я каждые два часа им звонила, а толку - все равно приехали через 5 часов ожидания. До моего знакомого вообще не приехали - не посчитали нужным наверно.
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н. а.
29 0
очередное вранье от нашего правительства
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Я
9 0
В конце августа вызывали скорую ехала 2 часа! После второго звонка приехала через 15 минут. (Звонок в скорую, 1 час 45 минут ожидание, второй звонок чрез 15 мин. приехала)
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ААА
23 0
что такое 1100 машин для нашей необъятной страны? Это даже не капля в море....МинЗдрав очнитесь!!!
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Фельдшер
15 1
И кто в этом "автопарке", за такую зарплату, работать будет?
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Скорая помощь
18 0
Теоретически она сказала всё правильно. Время доезда в администрации как на местах,так и в центре считается с того момента,как передали вызов бригаде. Вот как передали,бригада поехала время пошло,у нас в городе этот показатель составляет ещё меньше,если не ошибаюсь 15 минут. А то что врачей и фельдшеров катастрофически не хватает,то что служба скорой помощи в городе,благодаря главному врачу и иже с ним практически полностью уничтожена и вызов перед тем ,как будет передан свободной бригаде лежит по 7- 8 часов,а люди реально ждут всё это время,не кому не интересно. В официальную статистику это не входит. А для метания предвыборной лапши,20 минут в самый раз. Как там,денег нет но вы ..... и так далее.
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екб
0 0
Теоретически она сказала всё правильно. Время доезда в администрации как на местах,так и в центре считается с того момента,как передали вызов бригаде. Вот как передали,бригада поехала время пошло,у нас в городе этот показатель составляет ещё меньше,если не ошибаюсь 15 минут. А то что врачей и фельдшеров катастрофически не хватает,то что служба скорой помощи в городе,благодаря главному врачу и иже с ним практически полностью уничтожена и вызов перед тем ,как будет передан свободной бригаде лежит по 7- 8 часов,а люди реально ждут всё это время,не кому не интересно. В официальную статистику это не входит. А для метания предвыборной лапши,20 минут в самый раз. Как там,денег нет но вы ..... и так далее.
не идут на скорую почему то
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читатель
4 0
эти статистические данные, у Скворцовой это чистой воды "лапша", в каждой оперативной службе есть свое время прибытия согласно их приказам, в СМП-20мин, в УВД- тоже 20, и в пожарке- 10мин. И при отчетности о выезде показывают именно эти данные, а на практике получаются совсем другие временные показатели. Например тот же Абагур является частью центрального района, какая служба туда долетит за "статистическое время" в лучшем случае пожарка, и то только потому, что у них там есть пожарная часть. Остальные прибудут с нарушением времени. А еще ради интереса посчитайте сами в любой новости о той же пожарной "время прибытия расчетов составило 5 мин" так пишут в новостях, а потом сами узнайте где находится дежурная часть района, и засеките от нее время , которое вы потратите для того, чтоб доехать например до Грдины, ну не получается 5 мин, даже на л/а, а там едет груженная машина. Так что вся эта статистика, сильно отличается от реальной жизни и практики.
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z
3 0
эти статистические данные, у Скворцовой это чистой воды "лапша", в каждой оперативной службе есть свое время прибытия согласно их приказам, в СМП-20мин, в УВД- тоже 20, и в пожарке- 10мин. И при отчетности о выезде показывают именно эти данные, а на практике получаются совсем другие временные показатели. Например тот же Абагур является частью центрального района, какая служба туда долетит за "статистическое время" в лучшем случае пожарка, и то только потому, что у них там есть пожарная часть. Остальные прибудут с нарушением времени. А еще ради интереса посчитайте сами в любой новости о той же пожарной "время прибытия расчетов составило 5 мин" так пишут в новостях, а потом сами узнайте где находится дежурная часть района, и засеките от нее время , которое вы потратите для того, чтоб доехать например до Грдины, ну не получается 5 мин, даже на л/а, а там едет груженная машина. Так что вся эта статистика, сильно отличается от реальной жизни и практики.
Они наверно регионы за страну не считают. Вот у себя тока в москоу и обсчитывают статистику. Какого бугернатора мы им налоги платим?
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ага
1 0
не идут на скорую почему то
Ну почему?
Вон, старика Гайнулина не выгонишь!
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Алекс
6 0
Поднимите зарплату врачам!!!!!
Типа подняли зарплату врачам, то бишь по среднему-у. .то бишь для незнающих-для руководства..которое и так получает по 100 тысячейки. .и разделили её по среднему-у на всех!и оказалосьакое что врач стал получать как типа и обещали на 200% больше.фейк все!!новости для запада который не знает о истинном положении в стране.врач получает от 17 тысяч до 27..вот и вся правда!
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Алекс
3 0
очередное вранье от нашего правительства
именно так и есть
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житель
5 0
очередное вранье от нашего правительства
Это не вранье, это статистика по москве. Остальные регионы чиновников не интересуют.
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Горожанин
3 1
Мы 5 часов ждали, причем я каждые два часа им звонила, а толку - все равно приехали через 5 часов ожидания. До моего знакомого вообще не приехали - не посчитали нужным наверно.
Зачем Вы скорую вызывается звоня на ее подстанцию: надо звонить министру - она и приедет за 20 минут
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ишь чего захотел....
7 0
Поднимите зарплату врачам!!!!!
деньги ушли для псов режима.
и на яхты для бояр.
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