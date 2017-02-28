Эксперт спрогнозировал рост числа психических расстройств среди россиян
31 октября 10:35
Число психических расстройств у жителей России вырастет.
К 2030-му году оно может увеличиться на 15−20 процентов из-за прессинга окружающей среды. Об этом сообщил главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк, передаёт РИА Новости.
Он отметил, что по данным ВОЗ, за последние 30 лет значительно возросло число суицидов среди детей и подростков. А самоубийства среди молодёжи стали второй ведущей причиной смерти в глобальных масштабах.
Ранее ВашГород.ру писал, что в России прогнозирует массовое заболевание депрессией.
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Нам в детстве гораздо хуже приходилось, и психов меньше было. Когда в 50-х годах у родителей появились мы-двойняшки, а наша сестра была совсем маленькой, то на папину зарплату выжить было невозможно. Родители завели своё хозяйство, чтобы нас прокормить - куры, утки, корова, свиньи. И за всем этим ухаживала одна мама, т.к. папа работал. Никаких удобств, малолетняя дочь на руках и грудные двойняшки. Ни холодильника, ни стиральной машины ... И психами никто не стал.
И ни у кого ничего не требовали
А сейчас изнылись все.
Нам в детстве гораздо хуже приходилось, и психов меньше было. Когда в 50-х годах у родителей появились мы-двойняшки, а наша сестра была совсем маленькой, то на папину зарплату выжить было невозможно. Родители завели своё хозяйство, чтобы нас прокормить - куры, утки, корова, свиньи. И за всем этим ухаживала одна мама, т.к. папа работал. Никаких удобств, малолетняя дочь на руках и грудные двойняшки. Ни холодильника, ни стиральной машины ... И психами никто не стал.
И ни у кого ничего не требовали
А сейчас изнылись все.