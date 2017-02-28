Число психических расстройств у жителей России вырастет.

К 2030-му году оно может увеличиться на 15−20 процентов из-за прессинга окружающей среды. Об этом сообщил главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк, передаёт РИА Новости.

Он отметил, что по данным ВОЗ, за последние 30 лет значительно возросло число суицидов среди детей и подростков. А самоубийства среди молодёжи стали второй ведущей причиной смерти в глобальных масштабах.

Ранее ВашГород.ру писал, что в России прогнозирует массовое заболевание депрессией.