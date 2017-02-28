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Эксперт спрогнозировал рост числа психических расстройств среди россиян

31 октября 10:35
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
psycholekar.ru

Число психических расстройств у жителей России вырастет.

К 2030-му году оно может увеличиться на 15−20 процентов из-за прессинга окружающей среды. Об этом сообщил главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк, передаёт РИА Новости.

Он отметил, что по данным ВОЗ, за последние 30 лет значительно возросло число суицидов среди детей и подростков. А самоубийства среди молодёжи стали второй ведущей причиной смерти в глобальных масштабах.

Ранее ВашГород.ру писал, что в России прогнозирует массовое заболевание депрессией.

Комментарии 7
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321
17 6
С чего бы этой депрессии взяться? В России этого не может быть! Везде один позитив!
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...
1 10
С чего бы этой депрессии взяться? В России этого не может быть! Везде один позитив!
Смени памперсы, тролль, от тебя разит!!!!!!!
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Qqq
3 2
С чего бы этой депрессии взяться? В России этого не может быть! Везде один позитив!
Если говорить о детях, то это, в первую очередь вопрос к их родителям. Пусть поменьше курят и бухают, а побольше своим детям уделяют внимания. И за компьютерами пусть поменьше сидят.
Нам в детстве гораздо хуже приходилось, и психов меньше было. Когда в 50-х годах у родителей появились мы-двойняшки, а наша сестра была совсем маленькой, то на папину зарплату выжить было невозможно. Родители завели своё хозяйство, чтобы нас прокормить - куры, утки, корова, свиньи. И за всем этим ухаживала одна мама, т.к. папа работал. Никаких удобств, малолетняя дочь на руках и грудные двойняшки. Ни холодильника, ни стиральной машины ... И психами никто не стал.
И ни у кого ничего не требовали
А сейчас изнылись все.
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Горожанин
9 0
Смени памперсы, тролль, от тебя разит!!!!!!!
Вот,пожалуйста,ещё один с психическим расстройством !!!
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Николай алкогольевич
2 1
Что значит с псих расстройствами?я таких людей никогда не встречал.и я тоже
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321
5 5
Если говорить о детях, то это, в первую очередь вопрос к их родителям. Пусть поменьше курят и бухают, а побольше своим детям уделяют внимания. И за компьютерами пусть поменьше сидят.
Нам в детстве гораздо хуже приходилось, и психов меньше было. Когда в 50-х годах у родителей появились мы-двойняшки, а наша сестра была совсем маленькой, то на папину зарплату выжить было невозможно. Родители завели своё хозяйство, чтобы нас прокормить - куры, утки, корова, свиньи. И за всем этим ухаживала одна мама, т.к. папа работал. Никаких удобств, малолетняя дочь на руках и грудные двойняшки. Ни холодильника, ни стиральной машины ... И психами никто не стал.
И ни у кого ничего не требовали
А сейчас изнылись все.
Люди с ума сходят не от сытости или голода, проблемы более глубинные
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новокузнечанка
1 0
потому что школы достали со своими егэ родителей и их детей, уже родители скоро будут вешаться...................................
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