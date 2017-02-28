Это показал мониторинг цен за октябрь 2017 года.

В этом месяце подешевел сахар на 9,4%, а также некоторые овощи. Например, лук стал дешевле на 8,3% по сравнению с прошлым месяцем, капуста на 3,3%, а морковь обойдется дешевле на 5%.

В остальном же цены на социально значимые продукты остаются стабильными. Так, цена на курицу, сливочное масло, молочные продукты и хлебобулочные изделия не изменилась ни в сентябре, ни в октябре.

Однако куриные яйца немного поднялись в цене. По сравнению с предыдущим месяцем этот товар подорожал на 3,2%.

В пресс-службе администрации отметили, что рост цен на яйца осенью наблюдается ежегодно. Например, в октябре 2015 года по сравнению с сентябрём цены увеличились на 13%, в 2016 году на 9,1%.

Однако в этом году цены на яйца ниже, чем за аналогичный период предыдущих лет. Согласно мониторингу цен в октябре этого года цена за десяток — 45 рублей 40 копеек. В октябре 2016 года — 52 рубля 50 копеек, в октябре 2015 года — 50 рублей 84 копейки.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, какие продукты подорожали и подешевели в сентябре.