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В Новокузнецке продолжают дешеветь продукты

31 октября 10:45
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Укроп.org

Это показал мониторинг цен за октябрь 2017 года.

В этом месяце подешевел сахар на 9,4%, а также некоторые овощи. Например, лук стал дешевле на 8,3% по сравнению с прошлым месяцем, капуста на 3,3%, а морковь обойдется дешевле на 5%.

В остальном же цены на социально значимые продукты остаются стабильными. Так, цена на курицу, сливочное масло, молочные продукты и хлебобулочные изделия не изменилась ни в сентябре, ни в октябре.

Однако куриные яйца немного поднялись в цене. По сравнению с предыдущим месяцем этот товар подорожал на 3,2%.

В пресс-службе администрации отметили, что рост цен на яйца осенью наблюдается ежегодно. Например, в октябре 2015 года по сравнению с сентябрём цены увеличились на 13%, в 2016 году на 9,1%.

Однако в этом году цены на яйца ниже, чем за аналогичный период предыдущих лет. Согласно мониторингу цен в октябре этого года цена за десяток — 45 рублей 40 копеек. В октябре 2016 года — 52 рубля 50 копеек, в октябре 2015 года — 50 рублей 84 копейки.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, какие продукты подорожали и подешевели в сентябре.

Комментарии 13
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Антошка
11 1
Глядишь, так и коммунизм в Кузне настанет.
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конь в пальто
38 3
Пожалуйста огласите список где дешевеют продукты. Пока, что везде только дорожают.
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Сталин
21 1
Если дешевеют -значит просрочка атакует рынок кузбасса. Жрем просрочки и аплодируем хану
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...
2 15
Если дешевеют -значит просрочка атакует рынок кузбасса. Жрем просрочки и аплодируем хану
Иди ты в центр композиции Аполлона!
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222
0 7
Если дешевеют -значит просрочка атакует рынок кузбасса. Жрем просрочки и аплодируем хану
Чё несёшь-то? Просрочка на сахар или на лук?
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222
2 8
Пожалуйста огласите список где дешевеют продукты. Пока, что везде только дорожают.
Не ври ... сахар везде дешевле стал.
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z
2 1
Соответственно и качество ухудшилось?
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ха-ха .........
0 2
Соответственно и качество ухудшилось?
Чего? Лука и сахара?
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?!
4 1
Не ври ... сахар везде дешевле стал.
За этот год сахар подорожал рублей на 20, подешевел рублей на 10. Это назывешь "дешевле стал"?
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ex
4 0
...остаются стабильными...40лет за эл.энергию по 2коп.оплачивали.Вот это стабильность!
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Анонимный пользователь
0 0
Пожалуйста огласите список где дешевеют продукты. Пока, что везде только дорожают.
Снижение цен произошло из-за того что ушли местные торговые сети. В федеральных,международных АШАН, Лента, Магнит не задирают так сильно ценники как местные новокузнецкие лавочники.
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