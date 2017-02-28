В 20 кемеровских школах появится возможность играть в шахматы.

В рамках всероссийского проекта «Шахматы в школу» город получил сертификат на 300 тысяч рублей, рассказали в городской администрации. Деньги направят на покупку шахмат, досок, часов и необходимых учебников.

Каждый год в городе проводят соревнования по шахматам среди школьников. Так, в 2017 году в первенстве участвовали более 250 учеников из 46 школ и гимназий. Уже не раз победителями становились учащиеся городского классического лицея, гимназии № 41 и лицея № 23, школьники также участвовали во всероссийских шахматных соревнованиях.