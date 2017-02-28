В Новокузнецке в рамках Международного дня по борьбе с инсультом прошли профилактические мероприятия.

В акции, которую проводили специалисты 29 больницы, приняли участие около 1200 человек.

С 23 по 29 октября в Новокузнецке прошёл целый комплекс мероприятий, направленных на борьбу с риском возникновения инсульта.

В течение недели врачи поликлиник 29 больницы проводили беседы с пациентами о профилактике инсульта. В «Школе здоровья» на база второй поликлиники организовали занятия для пациентов, страдающих гипертонией.

А 27 октября в ГКБ № 29 прошла акция «Предупреди инсульт». Врачи больницы измеряли уровень сахара и холестерина в крови всем желающим, а также рассказывали об опасности инсульта и о правилах оказания первой помощи.

В выходные дни, 28 и 29 октября, врачи провели скрининговые исследования в магазинах «Лента» и ТРЦ «Парус».

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что акция «Предупреди инсульт» прошла в нескольких городах области.