В Новокузнецке в рамках Международного дня по борьбе с инсультом прошли профилактические мероприятия.
В акции, которую проводили специалисты 29 больницы, приняли участие около 1200 человек.
С 23 по 29 октября в Новокузнецке прошёл целый комплекс мероприятий, направленных на борьбу с риском возникновения инсульта.
В течение недели врачи поликлиник 29 больницы проводили беседы с пациентами о профилактике инсульта. В «Школе здоровья» на база второй поликлиники организовали занятия для пациентов, страдающих гипертонией.
А 27 октября в ГКБ № 29 прошла акция «Предупреди инсульт». Врачи больницы измеряли уровень сахара и холестерина в крови всем желающим, а также рассказывали об опасности инсульта и о правилах оказания первой помощи.
В выходные дни, 28 и 29 октября, врачи провели скрининговые исследования в магазинах «Лента» и ТРЦ «Парус».
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что акция «Предупреди инсульт» прошла в нескольких городах области.
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