В Уголовном кодексе России может появиться понятие уголовного проступка.
Это поможет нарушителям избежать тюрьмы и судимости. Соответствующий законопроект разработал Верховный суд, сообщает «Российская газета».
Под понятие уголовного проступка попадут деяния, которые представляют наименьшую общественную опасность. Однако человек, совершивший уголовный проступок, не останется безнаказанным. Ему могут назначить штраф, обязательные работы, приговорить к ограничению свободы. А у потерпевших сохранится право на компенсацию за причинённый вред.
Документ, разработанный Верховным судом, рассмотрят сегодня, 31 октября.
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Прошел через суд за неуплату ЖКХ потому как на еду не хватает и ты уже хоть и мелкий но уголовник? Во страна уголовников то будет. А потом за это звание и налог каждый год надо будет платить?