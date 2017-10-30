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Россиянам облегчат наказание за ряд преступлений

31 октября 11:46
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
allufa.ru

В Уголовном кодексе России может появиться понятие уголовного проступка.

Это поможет нарушителям избежать тюрьмы и судимости. Соответствующий законопроект разработал Верховный суд, сообщает «Российская газета».

Под понятие уголовного проступка попадут деяния, которые представляют наименьшую общественную опасность. Однако человек, совершивший уголовный проступок, не останется безнаказанным. Ему могут назначить штраф, обязательные работы, приговорить к ограничению свободы. А у потерпевших сохранится право на компенсацию за причинённый вред.

Документ, разработанный Верховным судом, рассмотрят сегодня, 31 октября.

Комментарии 5
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я
6 0
А,пойду проступок совершу.........
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z
3 3
Предлагаю не считать едрисятных россиянами, либо дать всем остальным возможность покинуть эту территорию.
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Люмпен
3 0
Можете смело воспитывать нерадивую жену , популярно объяснять недоброжелателям , что они не правы , только без тяжких повреждений . Синяки , ссадины, рассеченные губы - уголовно не наказуемы . Ох и заживем !!!
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.
3 1
Административные статьи переведут в уголовные? проступки.
Прошел через суд за неуплату ЖКХ потому как на еду не хватает и ты уже хоть и мелкий но уголовник? Во страна уголовников то будет. А потом за это звание и налог каждый год надо будет платить?
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lex
2 0
А ежели кому из верховного суда по кумполу настучат?Отменят закон или нет?
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