Наш город представляли студенты из СибГИУ.
В двадцатых числах октября в Санкт-Петербурге на базе политехнического университета прошёл трёхдневный финальный марафон MetalCup-2017.
В нём приняли участие 11 команд со всей России. Удостоились чести представлять родной город и студенты новокузнецкого СибГИУ.
Как сообщили организаторы марафона, команды из Новокузнецка регулярно участвуют в чемпионате, нередко доходят до финала. В этом году именно команда наших земляков стала победителями Всероссийского кейсового Чемпионата по технологической стратегии в металлургии MetalCup-2017.
Команда Новокузнецка во главе с преподавателем Сергеем Фейлером благодарит за поддержку администрацию Новокузнецка, компанию «Русал» и «ЕВРАЗ ЗСМК».
«Спасибо всем, кто последние три дня пристально следил за событиями в Санкт-Петербургском Политехническом университете и искренне переживал и болел за нашу команду», — написал в соцсети Сергей Фейлер.
Также заведующий кафедрой металлургии чёрных металлов поблагодарил организаторов MetalCup-2017 за вклад в популяризацию и повышение престижа металлургического направления.
И гордо добавил:
«Мы едем домой. Кубок едет в Новокузнецк!».
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