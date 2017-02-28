Наш город представляли студенты из СибГИУ.

В двадцатых числах октября в Санкт-Петербурге на базе политехнического университета прошёл трёхдневный финальный марафон MetalCup-2017.

В нём приняли участие 11 команд со всей России. Удостоились чести представлять родной город и студенты новокузнецкого СибГИУ.

Как сообщили организаторы марафона, команды из Новокузнецка регулярно участвуют в чемпионате, нередко доходят до финала. В этом году именно команда наших земляков стала победителями Всероссийского кейсового Чемпионата по технологической стратегии в металлургии MetalCup-2017.

Команда Новокузнецка во главе с преподавателем Сергеем Фейлером благодарит за поддержку администрацию Новокузнецка, компанию «Русал» и «ЕВРАЗ ЗСМК».

«Спасибо всем, кто последние три дня пристально следил за событиями в Санкт-Петербургском Политехническом университете и искренне переживал и болел за нашу команду», — написал в соцсети Сергей Фейлер.

Также заведующий кафедрой металлургии чёрных металлов поблагодарил организаторов MetalCup-2017 за вклад в популяризацию и повышение престижа металлургического направления.

И гордо добавил:

«Мы едем домой. Кубок едет в Новокузнецк!».



