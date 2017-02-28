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Кемеровчанка победила во всероссийском конкурсе юных топ-моделей

31 октября 12:15
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
m.top54.city

13-летняя кемеровчанка Екатерина Иванова стала победительницей всероссийского конкурса «Юная топ-модель России-2017».

«Победителей выбирали в четырёх возрастных категориях: Mini (5−7 лет), Little (8−10 лет), Teen (11−13 лет) и Young (14−16 лет)», — рассказала корреспонденту ВашГород.ру руководитель детской школы моделей «Вавy model» агентства Fashion Holding Алина Петренко.

Конкурс проходил с 28 по 31 октября в Москве, участницы показали четыре выхода: в триколоре, в стиле «стрит-стайл» — образ подбирали сами родители участниц, кроме того, провели дефиле в одежде от московских дизайнеров. Финальным выходом стало награждение.

Другими участницами от Кузбасса стали Грузина Злата (5,5 лет, Кемерово), Константинова Виктория (9 лет, Новокузнецк) и Земченкова Ирина (16 лет, Прокопьевск). Злату выбрали победителем в номинации «New face». Всего в конкурсе участвовали 35 моделей, которые прошли кастинг. Организатором мероприятия выступила компания «Алекс Групп».

Комментарии 35
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AllA
4 2
Опять какая-то цыганка.
Иванова Катя - типичное цыганское имя.
ответить
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Галинка
5 3
А потом отправят ее по контракту пахать в Китай, как девочку, которая недавно умерла
ответить
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222
5 1
Иванова Катя - типичное цыганское имя.
На самом деле среди цыган фамилия Иванов(а) довольно распространённая.
Что касается имени, то разве родители-цыгане не могли назвать свою дочь Катя?
У Никиты Джигурды и Марины Анисиной, например, сына звать Мика-Анжель Кристи, сына Леры Кудрявцевой - Жан, сын Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха - Мартин.
Примеров множество, поэтому имя и фамилия ни о чём не говорит.
ответить
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Елена
1 7
На самом деле среди цыган фамилия Иванов(а) довольно распространённая.
Что касается имени, то разве родители-цыгане не могли назвать свою дочь Катя?
У Никиты Джигурды и Марины Анисиной, например, сына звать Мика-Анжель Кристи, сына Леры Кудрявцевой - Жан, сын Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха - Мартин.
Примеров множество, поэтому имя и фамилия ни о чём не говорит.
Люди - да успокойтесь ВЫ УЖЕ!!!!! Не цыганка она никакая!!!! Не умеете порадоваться искренне за других - не надо изливать свою желчь здесь! Давитесь ею про себя)))
ответить
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Татьяна
1 9
Эта девочка не цыганка. Я ее знаю.
Если вы не умеете радоваться за других, нечего писать свои комментарии. Гадостей и без вас хватает. А ДЕВОЧКА ПРОСТО МОЛОДЕЦ. Я ЗА НЕЕ ОЧЕНЬ РАДА.
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321
13 2
Запретить нужно конкурсы топ-моделей для маленьких детей! В этом возрасте пусть реализуются в умении чего либо, а не то что природой дано.
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Александр
0 9
Катя молодец! А все разговоры про происхождение это очень низко, тем более когда речь идет о детях!!!!!!!
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Марьяна
12 0
Эта девочка не цыганка. Я ее знаю.
Если вы не умеете радоваться за других, нечего писать свои комментарии. Гадостей и без вас хватает. А ДЕВОЧКА ПРОСТО МОЛОДЕЦ. Я ЗА НЕЕ ОЧЕНЬ РАДА.
Стесняюсь спросить. а в ЧЕМ она молодец? Молодцы - ребята из соседней новости.
Чем серьезным занимается эта девочка с восточным корнями, кроме как по конкурсам выставляется?
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Татьяна
1 11
Молодец в том, что не боиться сцены и показать себя. Обижать детей - низко.
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222
9 0
Люди - да успокойтесь ВЫ УЖЕ!!!!! Не цыганка она никакая!!!! Не умеете порадоваться искренне за других - не надо изливать свою желчь здесь! Давитесь ею про себя)))
А что Вы так возбудились-то? Зачем желать кому-то чем-то давиться? Как будто написали, что она инопланетянка.
Внешность не русская, а цыганистая. Разве нет?
Ничего особенного никто не написал, но у Вас нервишки так и шалят. Ещё и других успокаиваете ...
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222
6 0
Эта девочка не цыганка. Я ее знаю.
Если вы не умеете радоваться за других, нечего писать свои комментарии. Гадостей и без вас хватает. А ДЕВОЧКА ПРОСТО МОЛОДЕЦ. Я ЗА НЕЕ ОЧЕНЬ РАДА.
Писать или не писать комментарии - это не Вам решать. Гадостей никаких не вижу. Не надо бросаться на других людей.
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11111
2 0
Катя молодец! А все разговоры про происхождение это очень низко, тем более когда речь идет о детях!!!!!!!
Пусть она будет хоть 100 раз молодцом. Это-то тут при чём?А почему писать про происхождение - это очень низко? Вы стесняетесь своего происхождения?
И что значит "когда речь идет о детях!!!!!!!"? Ваши дети стесняются этого? Или как Вас понимать?
Странные вы люди ...
В моём подъезде, например, живут татары, так они очень даже гордятся этим и постоянно в разговоре подчёркивают то, что они татары.
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11111
3 0
Молодец в том, что не боиться сцены и показать себя. Обижать детей - низко.
Странно ... кто и каким образом обидел детей? Вы о чём вообще?! Может, это Вы чем-то обижены? Какой-то комплекс в Вас сидит?
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Qqq
3 0
Молодец в том, что не боиться сцены и показать себя. Обижать детей - низко.
А, по-моему, обижены здесь Вы. Вы рассчитывали, что вашей девочкой все будут восторгаться, а этого не произошло, вот вы и обиделись.
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Максим
3 8
Катюня я рад за тебя! Молодца! Победителей не судят! Мы с тобой знаем, кто какой национальности, а остальное ерунда, просто звук! Спасибо всем за добрые слова! И не надо обращать внимание на мнение таких комментаторов как 321, 222, 11111, Qqq, у них даже имен нет, а они о национальности говорят. Думаю, что сейчас из них еще больше желчи польется. Позитива, побольше позитива люди! Всем добра и хорошего настроения!
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.
3 0
Катюня я рад за тебя! Молодца! Победителей не судят! Мы с тобой знаем, кто какой национальности, а остальное ерунда, просто звук! Спасибо всем за добрые слова! И не надо обращать внимание на мнение таких комментаторов как 321, 222, 11111, Qqq, у них даже имен нет, а они о национальности говорят. Думаю, что сейчас из них еще больше желчи польется. Позитива, побольше позитива люди! Всем добра и хорошего настроения!
А что такого сказал 321? Высказал своё мнение. Он никого не оскорбил. Он ни слова не сказал о таком больном для вас вопросе, как национальность. И, да ... если у людей не указаны имена, то это не значит, что они не имеют права говорить о том, о чём хотят, в т.ч. и о национальности.
Я тоже того же мнения, что и 321.
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*
1 0
Катюня я рад за тебя! Молодца! Победителей не судят! Мы с тобой знаем, кто какой национальности, а остальное ерунда, просто звук! Спасибо всем за добрые слова! И не надо обращать внимание на мнение таких комментаторов как 321, 222, 11111, Qqq, у них даже имен нет, а они о национальности говорят. Думаю, что сейчас из них еще больше желчи польется. Позитива, побольше позитива люди! Всем добра и хорошего настроения!
А правда говорят, что для победы в конкурсе красоты надо переспать с всеми членами жюри?
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Марина
14 0
Эта девочка не цыганка. Я ее знаю.
Если вы не умеете радоваться за других, нечего писать свои комментарии. Гадостей и без вас хватает. А ДЕВОЧКА ПРОСТО МОЛОДЕЦ. Я ЗА НЕЕ ОЧЕНЬ РАДА.
Я бы порадовалась за любого ребёнка, если бы он победил в каком-нибудь интеллектуальном конкурсе или в спортивном. А тут ... чему радоваться? Радуйтесь вы, родственники.
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Альбина
0 10
Катюша - ты умничка и красотка!!!Поздравляем тебя! Мы очень рады и гордимся тобой!)))) Не останавливайся, продолжай в том же духе. Участвуй и побеждай на радость родным, близким и тем, кто за тебя искренне рад. Ты большая умничка!!!)))
ответить
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Коля
7 0
Катюша - ты умничка и красотка!!!Поздравляем тебя! Мы очень рады и гордимся тобой!)))) Не останавливайся, продолжай в том же духе. Участвуй и побеждай на радость родным, близким и тем, кто за тебя искренне рад. Ты большая умничка!!!)))
Если не цыганка, то молдаванка (Одно и тоже!)
Не славянка точно!) А то что конкурсы до 18 лет запретить - это Я за!
Чему Вы ребенка учите всю жизнь ЖОПОЙ крутить? А как же стать кем то значимым, а не просто быть накрашенной куклой?
У ребенка уже заклинило, что она лучше других. И вся ее жизнь будет ради того что бы продаться подороже выйдя замуж.
ответить
аватар
Наталья
0 8
Если не цыганка, то молдаванка (Одно и тоже!)
Не славянка точно!) А то что конкурсы до 18 лет запретить - это Я за!
Чему Вы ребенка учите всю жизнь ЖОПОЙ крутить? А как же стать кем то значимым, а не просто быть накрашенной куклой?
У ребенка уже заклинило, что она лучше других. И вся ее жизнь будет ради того что бы продаться подороже выйдя замуж.
Коля, ты в битве экстрасенсов не участвовал? Уже и диагнозов накидал и будущее обрисовал!
Кем значимым ты стал, если не секрет?
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Елена
1 5
А что Вы так возбудились-то? Зачем желать кому-то чем-то давиться? Как будто написали, что она инопланетянка.
Внешность не русская, а цыганистая. Разве нет?
Ничего особенного никто не написал, но у Вас нервишки так и шалят. Ещё и других успокаиваете ...
с нервишками все ок) а вот Вы, 222, даже имени своего, наверное, стыдитесь, не говоря уже о национальности) сидите в инете, выискиваете темы и несете сюда грязь и негатив...
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222
1 0
с нервишками все ок) а вот Вы, 222, даже имени своего, наверное, стыдитесь, не говоря уже о национальности) сидите в инете, выискиваете темы и несете сюда грязь и негатив...
Если рассуждать так, как Вы, то получается, что Вы стыдитесь своей фамилии, роста, веса, размера одежды и ноги, домашнего адреса, номера телефона, происхождения и т.д. и т.п.
И, да, своей национальности - это уж точно стыдитесь.
Сидите в Инете и выискиваете: на что бы ещё обидеться? И несёте на тех, на кого обиделись, грязь и негатив.
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Имя есть
12 0
Катюша - ты умничка и красотка!!!Поздравляем тебя! Мы очень рады и гордимся тобой!)))) Не останавливайся, продолжай в том же духе. Участвуй и побеждай на радость родным, близким и тем, кто за тебя искренне рад. Ты большая умничка!!!)))
Мир сошел с ума!
ответить
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234
7 0
Катюша - ты умничка и красотка!!!Поздравляем тебя! Мы очень рады и гордимся тобой!)))) Не останавливайся, продолжай в том же духе. Участвуй и побеждай на радость родным, близким и тем, кто за тебя искренне рад. Ты большая умничка!!!)))
Вообще-то "умничка" - это однокоренное слово от слова "ум". Синонимы: умница, светлая голова, умная голова, золотая голова, человек большого ума и т.д. и т.п.

ответить
аватар
Это точно
12 0
Мир сошел с ума!
Раньше только свой скот на выставках демонстрировали, чтобы продать подороже, сегодня - уже детей выставляют!
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аватар
Елена
0 8
Если рассуждать так, как Вы, то получается, что Вы стыдитесь своей фамилии, роста, веса, размера одежды и ноги, домашнего адреса, номера телефона, происхождения и т.д. и т.п.
И, да, своей национальности - это уж точно стыдитесь.
Сидите в Инете и выискиваете: на что бы ещё обидеться? И несёте на тех, на кого обиделись, грязь и негатив.
Фу..) Я гавкать в отличие от вас не умею, поэтому "чао" ) Вижу, вас и вправду, жизнь обидела)
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Максим
0 8
А правда говорят, что для победы в конкурсе красоты надо переспать с всеми членами жюри?
*, Вы были на подобного рода мероприятих? Посетите, увидете происходящее своими глазами, а уже после мы можем по дискусировать на эту тему, ну т.е. будем, так сказать, составим разговор не по чужим рассказам.
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*
0 0
*, Вы были на подобного рода мероприятих? Посетите, увидете происходящее своими глазами, а уже после мы можем по дискусировать на эту тему, ну т.е. будем, так сказать, составим разговор не по чужим рассказам.
Да понятно, что не на сцене они там "спят". На сцене уже все предопределено и решено - кто победитель, а кто нет. А вот ПЕРЕД представлением члены жюри, говорят, занимаются со всеми любовью.
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222
2 0
Фу..) Я гавкать в отличие от вас не умею, поэтому "чао" ) Вижу, вас и вправду, жизнь обидела)
Вот с этого надо было и начинать. Грубить, так грубить, а хамить, так хамить ...
Кстати, а почему когда Вы мне говорите, что я стесняюсь своего имени, то Вы не гавкаете, а когда я спрашиваю у Вас примерно то же самое (даже Вашими же словами), то я гавкаю?
И не беспокойтесь, пожалуйста за меня, самое главное, чтобы она Вас не обидела, а со свей жизнью я сама как-нибудь разберусь.
Да ... Вы забыли добавить слово "какао".
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Максим
0 0
Да понятно, что не на сцене они там "спят". На сцене уже все предопределено и решено - кто победитель, а кто нет. А вот ПЕРЕД представлением члены жюри, говорят, занимаются со всеми любовью.
Не исключаю, что и такое тоже в жизни есть. Но почему если эта грязь где то есть, это же не говорит, что так везде, но почему надо все под одну гребенку.
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lex
0 0
Какие модели? О каком топе речь? Утренник для дошколят...не более...
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123
1 1
Никому не показалось, что девочка совсем не на 13 лет выглядит???
Зачем реально в эти конкурсы детей тянуть??? Сразу психику с детства убивать.
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Гала
0 0
Никому не показалось, что девочка совсем не на 13 лет выглядит???
Зачем реально в эти конкурсы детей тянуть??? Сразу психику с детства убивать.
Мамашки свои нереализованные амбиции воплощают на детях, хотя это создание ребенком уже не назовешь, детство у нее отобрали. Выглядит она уже как товар. У представителей этой стези нет ничего личного - ни мнения, ни вкуса, ни самоуважения. Их отдали на откуп взрослым дядькам и тетькам.
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