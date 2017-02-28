13-летняя кемеровчанка Екатерина Иванова стала победительницей всероссийского конкурса «Юная топ-модель России-2017».
«Победителей выбирали в четырёх возрастных категориях: Mini (5−7 лет), Little (8−10 лет), Teen (11−13 лет) и Young (14−16 лет)», — рассказала корреспонденту ВашГород.ру руководитель детской школы моделей «Вавy model» агентства Fashion Holding Алина Петренко.
Конкурс проходил с 28 по 31 октября в Москве, участницы показали четыре выхода: в триколоре, в стиле «стрит-стайл» — образ подбирали сами родители участниц, кроме того, провели дефиле в одежде от московских дизайнеров. Финальным выходом стало награждение.
Другими участницами от Кузбасса стали Грузина Злата (5,5 лет, Кемерово), Константинова Виктория (9 лет, Новокузнецк) и Земченкова Ирина (16 лет, Прокопьевск). Злату выбрали победителем в номинации «New face». Всего в конкурсе участвовали 35 моделей, которые прошли кастинг. Организатором мероприятия выступила компания «Алекс Групп».
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Что касается имени, то разве родители-цыгане не могли назвать свою дочь Катя?
У Никиты Джигурды и Марины Анисиной, например, сына звать Мика-Анжель Кристи, сына Леры Кудрявцевой - Жан, сын Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха - Мартин.
Примеров множество, поэтому имя и фамилия ни о чём не говорит.
Что касается имени, то разве родители-цыгане не могли назвать свою дочь Катя?
У Никиты Джигурды и Марины Анисиной, например, сына звать Мика-Анжель Кристи, сына Леры Кудрявцевой - Жан, сын Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха - Мартин.
Примеров множество, поэтому имя и фамилия ни о чём не говорит.
Если вы не умеете радоваться за других, нечего писать свои комментарии. Гадостей и без вас хватает. А ДЕВОЧКА ПРОСТО МОЛОДЕЦ. Я ЗА НЕЕ ОЧЕНЬ РАДА.
Если вы не умеете радоваться за других, нечего писать свои комментарии. Гадостей и без вас хватает. А ДЕВОЧКА ПРОСТО МОЛОДЕЦ. Я ЗА НЕЕ ОЧЕНЬ РАДА.
Чем серьезным занимается эта девочка с восточным корнями, кроме как по конкурсам выставляется?
Внешность не русская, а цыганистая. Разве нет?
Ничего особенного никто не написал, но у Вас нервишки так и шалят. Ещё и других успокаиваете ...
Если вы не умеете радоваться за других, нечего писать свои комментарии. Гадостей и без вас хватает. А ДЕВОЧКА ПРОСТО МОЛОДЕЦ. Я ЗА НЕЕ ОЧЕНЬ РАДА.
И что значит "когда речь идет о детях!!!!!!!"? Ваши дети стесняются этого? Или как Вас понимать?
Странные вы люди ...
В моём подъезде, например, живут татары, так они очень даже гордятся этим и постоянно в разговоре подчёркивают то, что они татары.
Я тоже того же мнения, что и 321.
Если вы не умеете радоваться за других, нечего писать свои комментарии. Гадостей и без вас хватает. А ДЕВОЧКА ПРОСТО МОЛОДЕЦ. Я ЗА НЕЕ ОЧЕНЬ РАДА.
Не славянка точно!) А то что конкурсы до 18 лет запретить - это Я за!
Чему Вы ребенка учите всю жизнь ЖОПОЙ крутить? А как же стать кем то значимым, а не просто быть накрашенной куклой?
У ребенка уже заклинило, что она лучше других. И вся ее жизнь будет ради того что бы продаться подороже выйдя замуж.
Не славянка точно!) А то что конкурсы до 18 лет запретить - это Я за!
Чему Вы ребенка учите всю жизнь ЖОПОЙ крутить? А как же стать кем то значимым, а не просто быть накрашенной куклой?
У ребенка уже заклинило, что она лучше других. И вся ее жизнь будет ради того что бы продаться подороже выйдя замуж.
Кем значимым ты стал, если не секрет?
Внешность не русская, а цыганистая. Разве нет?
Ничего особенного никто не написал, но у Вас нервишки так и шалят. Ещё и других успокаиваете ...
И, да, своей национальности - это уж точно стыдитесь.
Сидите в Инете и выискиваете: на что бы ещё обидеться? И несёте на тех, на кого обиделись, грязь и негатив.
И, да, своей национальности - это уж точно стыдитесь.
Сидите в Инете и выискиваете: на что бы ещё обидеться? И несёте на тех, на кого обиделись, грязь и негатив.
Кстати, а почему когда Вы мне говорите, что я стесняюсь своего имени, то Вы не гавкаете, а когда я спрашиваю у Вас примерно то же самое (даже Вашими же словами), то я гавкаю?
И не беспокойтесь, пожалуйста за меня, самое главное, чтобы она Вас не обидела, а со свей жизнью я сама как-нибудь разберусь.
Да ... Вы забыли добавить слово "какао".
Зачем реально в эти конкурсы детей тянуть??? Сразу психику с детства убивать.
Зачем реально в эти конкурсы детей тянуть??? Сразу психику с детства убивать.