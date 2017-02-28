13-летняя кемеровчанка Екатерина Иванова стала победительницей всероссийского конкурса «Юная топ-модель России-2017».

«Победителей выбирали в четырёх возрастных категориях: Mini (5−7 лет), Little (8−10 лет), Teen (11−13 лет) и Young (14−16 лет)», — рассказала корреспонденту ВашГород.ру руководитель детской школы моделей «Вавy model» агентства Fashion Holding Алина Петренко.

Конкурс проходил с 28 по 31 октября в Москве, участницы показали четыре выхода: в триколоре, в стиле «стрит-стайл» — образ подбирали сами родители участниц, кроме того, провели дефиле в одежде от московских дизайнеров. Финальным выходом стало награждение.

Другими участницами от Кузбасса стали Грузина Злата (5,5 лет, Кемерово), Константинова Виктория (9 лет, Новокузнецк) и Земченкова Ирина (16 лет, Прокопьевск). Злату выбрали победителем в номинации «New face». Всего в конкурсе участвовали 35 моделей, которые прошли кастинг. Организатором мероприятия выступила компания «Алекс Групп».