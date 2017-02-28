Специалисты сайта Зарплата.ру провели опрос среди жителей Кемеровской области.

Аналитики спросили у кузбассовцев, с кем они сравнивают своих руководителей. В опросе приняли участие почти 900 жителей области.

Больше всего опрошенных отметили, что их начальник смахивает на Вилли Вонка из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» — человек настроения, сегодня он всех любит и прощает оплошности, а завтра кричит, грозится уволить без объяснения причин. Таких начальников в Кузбассе — 37%.

Вторая ступень пьедестала досталась знаменитому Альбусу Дамблдору. По результатам опроса 23% работников видят в своём начальнике именно этого героя — умный, мудрый, спокойный.

Около 20% сравнили руководителя с матерью драконов Дейенерис, 14% с доктором Хаусом. Также в списке были Шрек, Фродо Беггинс из «Властелина колец», мистер Бин и знаменитый кот Том.

При этом половина опрошенных считает своих руководителей грамотными и мудрыми людьми. Примерно 25% рассказали, что сомневаются в компетенции начальства. А 13% вовсе уверены в безграмотности своих руководителей как управленцев.

Также жители Кемеровской области рассказали, что испытывают психологическое давление со стороны начальства, таких работников 50%. Уважают руководителя и считают его неоспоримым авторитетом только 15%, вовсе не уважают — 13%.

Также респонденты рассказали, какими качествами должен обладать идеальный руководитель. 76% уверены, что это компетентность и профессионализм, 70% - умение работать в команде, 69% - адекватность, 54% считают что главное — лидерские качества.

При этом большинство — 70% отметили, что хотели бы видеть своим начальником Альбуса Дамблдора, 25% - Дейенерис.

Также в список начальников мечты вошли Зорг из «Пятого элемента», Арагорн из «Властелина колец», король Артур, Сплинтер из «Черепашек-ниндзя».