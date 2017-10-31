Шестая часть всех работников в России не может обеспечить себя и свои семьи.

В 2016 году их доходы были ниже прожиточного минимума. Об этом говорится в бюллетене аналитического центра при правительстве «Работающие бедные в России и за рубежом», пишут «Известия».

Если говорить о численном выражении, то, по словам эксперта управления социальной политики аналитического центра Владимира Трубина, за чертой бедности живут около 12,1 миллиона россиян.

Больше всего работающих бедных — это женщины и люди без высшего образования, которые трудятся в сфере услуг, образовании, сельском и лесном хозяйстве. Меньше всего бедных среди молодёжи, а в разрезе секторов — в добыче полезных ископаемых, финансах, госуправлении, на военной службе.

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении минимального размера платы труда (МРОТ). Напомним, с 1 января 2018 года она вырастет на 21,7 процента до 9 489 рублей. Между тем, эксперты прогнозируют в России массовую безработицу.