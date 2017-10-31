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Названо число бедных работающих россиян

31 октября 12:45
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dev-chonki.ru

Шестая часть всех работников в России не может обеспечить себя и свои семьи.

В 2016 году их доходы были ниже прожиточного минимума. Об этом говорится в бюллетене аналитического центра при правительстве «Работающие бедные в России и за рубежом», пишут «Известия».

Если говорить о численном выражении, то, по словам эксперта управления социальной политики аналитического центра Владимира Трубина, за чертой бедности живут около 12,1 миллиона россиян.

Больше всего работающих бедных — это женщины и люди без высшего образования, которые трудятся в сфере услуг, образовании, сельском и лесном хозяйстве. Меньше всего бедных среди молодёжи, а в разрезе секторов — в добыче полезных ископаемых, финансах, госуправлении, на военной службе.

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении минимального размера платы труда (МРОТ). Напомним, с 1 января 2018 года она вырастет на 21,7 процента до 9 489 рублей. Между тем, эксперты прогнозируют в России массовую безработицу.

Комментарии 17
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1
36 1
зато всем остальным помогаем, а сами нищие
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жека
26 3
зато всем остальным помогаем, а сами нищие
народ молчит, значит доволен)))
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ХХХ
39 2
"Без высшего образования" - ну просто смешно. Наличие высшего образование никогда не было показателем хорошей зарплаты. А вот наличие "мохнатой руки" всегда помогало устроиться на тепленькое местечко!
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с
23 2
Денег нет уже не только на Крым и на Донбасс, но и на саму РоссиюНаселение России воспринимается властью как расходный материал, как некая масса, которую спрашивают в последнюю очередь. Между тем, само население близко к истерике
Такие политизированные "опросы" с украинской тематикой, которые проводит "Левада-центр" - безусловно, заказные. И результаты их – тоже заказные. Социология при авторитарных режимах умирает вместе с независимыми СМИ, это надо понимать. Поэтому "результат опроса" скорее говорит не о настроениях населения, а о намерениях Кремля "плавно отползать с территории Донбасса". Как говорится, "Путин попытался, но не получилось".
А денег, действительно, нет. Ни на Крым, ни на Донбасс, ни на Сирию, ни на саму Россию. Денег нет даже на то, чтобы напечатать карточки для малоимущих россиян. Скоро их не останется и на москвичей. И население это чувствует, как-то доживая последний "сегодняшний день" в надежде, что он каким-то чудом продлится чуть дольше…
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бандеровец с Кузни
17 4
В России как в дурдоме,
Пациенты абсолютно уверенны,
Что только в их заведении
Живут нормальные люди,
А за пределами-все сумашедшие.
И ) должны понимать, что в их ментальности вечная война со всем Человечеством. Они живут в московско-северокорейской парадигме: "Мы последняя надежда Бога на планете земля"… Для них вокруг уроды, гоблины, сектанто-раскольнико-отступники, фашисты, капиталисто-бандеровцы. В их доме так принято…. Все, всегда, всем враги…
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...
2 3
Спасибо всем толлям за желчные комменты! Скрины отправлены!!!!!!!
ответить
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.
11 6
В России как в дурдоме,
Пациенты абсолютно уверенны,
Что только в их заведении
Живут нормальные люди,
А за пределами-все сумашедшие.
И ) должны понимать, что в их ментальности вечная война со всем Человечеством. Они живут в московско-северокорейской парадигме: "Мы последняя надежда Бога на планете земля"… Для них вокруг уроды, гоблины, сектанто-раскольнико-отступники, фашисты, капиталисто-бандеровцы. В их доме так принято…. Все, всегда, всем враги…
Да,уж..По ходу,Вы выписывали немецкий журнал «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик»))))
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!
9 0
Думаю в эту шестую часть нищих работников не чиновники, не генералы, не депутаты, не сенаторы, не прокуроры, не судьи, не их родня не входят.
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njnj
10 2
Спасибо всем толлям за желчные комменты! Скрины отправлены!!!!!!!
Куда, соколик?
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Папа Карло
4 1
Денег нет уже не только на Крым и на Донбасс, но и на саму РоссиюНаселение России воспринимается властью как расходный материал, как некая масса, которую спрашивают в последнюю очередь. Между тем, само население близко к истерике
Такие политизированные "опросы" с украинской тематикой, которые проводит "Левада-центр" - безусловно, заказные. И результаты их – тоже заказные. Социология при авторитарных режимах умирает вместе с независимыми СМИ, это надо понимать. Поэтому "результат опроса" скорее говорит не о настроениях населения, а о намерениях Кремля "плавно отползать с территории Донбасса". Как говорится, "Путин попытался, но не получилось".
А денег, действительно, нет. Ни на Крым, ни на Донбасс, ни на Сирию, ни на саму Россию. Денег нет даже на то, чтобы напечатать карточки для малоимущих россиян. Скоро их не останется и на москвичей. И население это чувствует, как-то доживая последний "сегодняшний день" в надежде, что он каким-то чудом продлится чуть дольше…
Жму вашу руку!
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Димон
4 0
Денег нет уже не только на Крым и на Донбасс, но и на саму РоссиюНаселение России воспринимается властью как расходный материал, как некая масса, которую спрашивают в последнюю очередь. Между тем, само население близко к истерике
Такие политизированные "опросы" с украинской тематикой, которые проводит "Левада-центр" - безусловно, заказные. И результаты их – тоже заказные. Социология при авторитарных режимах умирает вместе с независимыми СМИ, это надо понимать. Поэтому "результат опроса" скорее говорит не о настроениях населения, а о намерениях Кремля "плавно отползать с территории Донбасса". Как говорится, "Путин попытался, но не получилось".
А денег, действительно, нет. Ни на Крым, ни на Донбасс, ни на Сирию, ни на саму Россию. Денег нет даже на то, чтобы напечатать карточки для малоимущих россиян. Скоро их не останется и на москвичей. И население это чувствует, как-то доживая последний "сегодняшний день" в надежде, что он каким-то чудом продлится чуть дольше…
• Так кто же управляет Россией? Некомпетентные люди или предатели? Даже беглый взгляд на происходящее однозначно покажет: власть захватили враги и предатели русского народа. Нам с вами из «зомбоящика» объясняют, что это мы сами такие-сякие блуждаем в трёх соснах и не можем разобраться в происходящем. Но это – циничное враньё!
• Мы всё прекрасно понимаем! Я очень надеюсь, что кровопийцам недолго осталось мозолить нам глаза на центральном телевидении и во Власти…

• Россия стала жертвой мировой финансовой мафии, окончательно захватившей власть в начале 90-х годов прошлого столетия и устроившей «пир во время чумы» (первоначально иудейская финансовая мафия захватила Россию в 1917 году. Но потом Ёся Сталин перехватил у них инициативу и сам стал диктором). Сейчас в России создано паразитическое государство, основу которого составляет коррупция.
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Димон
4 0
• Итак, Росстат приводит следующие цифры:
–- с доходом ниже 3422 руб. в месяц (т.е. в крайней нищете) живут 13,4% населения;

-– с доходом от 3422 до 7400 руб. в месяц (в нищете) живут 27,8% населения;

-– с доходом от 7400 до 17 000 руб. в месяц (в бедности) живут 38,8% населения;

-– 10,9% населения с доходом от 17000 до 25000 руб. в месяц можно назвать «богатыми среди бедных»;

-– на уровне среднего достатка – с доходом от 25000 до 50000 руб. в месяц – живут 7,3% населения;

-– к числу состоятельных относятся граждане с доходом от 50000 до 75000 руб. в месяц. Их число составляет 1,1% населения России;

-– т.н. «богатые» составляют 0,7% населения. Их доходы оцениваются свыше 75000 рублей в месяц.
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Андрей
4 0
народ молчит, значит доволен)))
Чем доволен,тут разрезы победить не могут о чем уже дальше говорить то
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бандеровец с Кузни
8 0
Крымнаш, Войну в Сирии и на Донбасе, собачек Шувалова , уточек Медведева, дворцы Путина, доходы Сечиных Ротенбергов и прочие радости надо откуда то оплачивать. На эти радости и пойдут собираемые с граждан налоги, акцизы и прочие поборы.
А на подлый народ, его здоровье и благосостояние можно и не обращать внимания.
Народ он такой - все стерпит.

А в это время пенсионеры, которые посвятили всю жизнь труду на созидание богадств СССР - копаются на помойках, что бы выжить. Вот сдадут цветмет и доктору заплатят.
ответить
аватар
бандеровец с Кузни
0 0
• Итак, Росстат приводит следующие цифры:
–- с доходом ниже 3422 руб. в месяц (т.е. в крайней нищете) живут 13,4% населения;

-– с доходом от 3422 до 7400 руб. в месяц (в нищете) живут 27,8% населения;

-– с доходом от 7400 до 17 000 руб. в месяц (в бедности) живут 38,8% населения;

-– 10,9% населения с доходом от 17000 до 25000 руб. в месяц можно назвать «богатыми среди бедных»;

-– на уровне среднего достатка – с доходом от 25000 до 50000 руб. в месяц – живут 7,3% населения;

-– к числу состоятельных относятся граждане с доходом от 50000 до 75000 руб. в месяц. Их число составляет 1,1% населения России;

-– т.н. «богатые» составляют 0,7% населения. Их доходы оцениваются свыше 75000 рублей в месяц.
26.10.2017г. "Программа продовольственных карточек для беднейшей части населения России, которая обсуждалась в правительстве больше трех лет, снова откладывается на неопределенный срок.
В бюджет на 2018-20 гг, поступивший на утверждение в Госдуму в октябре, денег на продовольственную помощь не заложено, сообщила в четверг директор департамента бюджетной политики Минфина РФ Светлана Гашкина на совещании в Совете Федерации."
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Армянский коммунист
0 0
Думаю в эту шестую часть нищих работников не чиновники, не генералы, не депутаты, не сенаторы, не прокуроры, не судьи, не их родня не входят.
Речь шла о работающих россиянах.Кто из перечисленных Вами труженик.
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