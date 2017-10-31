Шестая часть всех работников в России не может обеспечить себя и свои семьи.
В 2016 году их доходы были ниже прожиточного минимума. Об этом говорится в бюллетене аналитического центра при правительстве «Работающие бедные в России и за рубежом», пишут «Известия».
Если говорить о численном выражении, то, по словам эксперта управления социальной политики аналитического центра Владимира Трубина, за чертой бедности живут около 12,1 миллиона россиян.
Больше всего работающих бедных — это женщины и люди без высшего образования, которые трудятся в сфере услуг, образовании, сельском и лесном хозяйстве. Меньше всего бедных среди молодёжи, а в разрезе секторов — в добыче полезных ископаемых, финансах, госуправлении, на военной службе.
Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении минимального размера платы труда (МРОТ). Напомним, с 1 января 2018 года она вырастет на 21,7 процента до 9 489 рублей. Между тем, эксперты прогнозируют в России массовую безработицу.
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Такие политизированные "опросы" с украинской тематикой, которые проводит "Левада-центр" - безусловно, заказные. И результаты их – тоже заказные. Социология при авторитарных режимах умирает вместе с независимыми СМИ, это надо понимать. Поэтому "результат опроса" скорее говорит не о настроениях населения, а о намерениях Кремля "плавно отползать с территории Донбасса". Как говорится, "Путин попытался, но не получилось".
А денег, действительно, нет. Ни на Крым, ни на Донбасс, ни на Сирию, ни на саму Россию. Денег нет даже на то, чтобы напечатать карточки для малоимущих россиян. Скоро их не останется и на москвичей. И население это чувствует, как-то доживая последний "сегодняшний день" в надежде, что он каким-то чудом продлится чуть дольше…
Пациенты абсолютно уверенны,
Что только в их заведении
Живут нормальные люди,
А за пределами-все сумашедшие.
И ) должны понимать, что в их ментальности вечная война со всем Человечеством. Они живут в московско-северокорейской парадигме: "Мы последняя надежда Бога на планете земля"… Для них вокруг уроды, гоблины, сектанто-раскольнико-отступники, фашисты, капиталисто-бандеровцы. В их доме так принято…. Все, всегда, всем враги…
Пациенты абсолютно уверенны,
Что только в их заведении
Живут нормальные люди,
А за пределами-все сумашедшие.
И ) должны понимать, что в их ментальности вечная война со всем Человечеством. Они живут в московско-северокорейской парадигме: "Мы последняя надежда Бога на планете земля"… Для них вокруг уроды, гоблины, сектанто-раскольнико-отступники, фашисты, капиталисто-бандеровцы. В их доме так принято…. Все, всегда, всем враги…
Такие политизированные "опросы" с украинской тематикой, которые проводит "Левада-центр" - безусловно, заказные. И результаты их – тоже заказные. Социология при авторитарных режимах умирает вместе с независимыми СМИ, это надо понимать. Поэтому "результат опроса" скорее говорит не о настроениях населения, а о намерениях Кремля "плавно отползать с территории Донбасса". Как говорится, "Путин попытался, но не получилось".
А денег, действительно, нет. Ни на Крым, ни на Донбасс, ни на Сирию, ни на саму Россию. Денег нет даже на то, чтобы напечатать карточки для малоимущих россиян. Скоро их не останется и на москвичей. И население это чувствует, как-то доживая последний "сегодняшний день" в надежде, что он каким-то чудом продлится чуть дольше…
Такие политизированные "опросы" с украинской тематикой, которые проводит "Левада-центр" - безусловно, заказные. И результаты их – тоже заказные. Социология при авторитарных режимах умирает вместе с независимыми СМИ, это надо понимать. Поэтому "результат опроса" скорее говорит не о настроениях населения, а о намерениях Кремля "плавно отползать с территории Донбасса". Как говорится, "Путин попытался, но не получилось".
А денег, действительно, нет. Ни на Крым, ни на Донбасс, ни на Сирию, ни на саму Россию. Денег нет даже на то, чтобы напечатать карточки для малоимущих россиян. Скоро их не останется и на москвичей. И население это чувствует, как-то доживая последний "сегодняшний день" в надежде, что он каким-то чудом продлится чуть дольше…
• Мы всё прекрасно понимаем! Я очень надеюсь, что кровопийцам недолго осталось мозолить нам глаза на центральном телевидении и во Власти…
• Россия стала жертвой мировой финансовой мафии, окончательно захватившей власть в начале 90-х годов прошлого столетия и устроившей «пир во время чумы» (первоначально иудейская финансовая мафия захватила Россию в 1917 году. Но потом Ёся Сталин перехватил у них инициативу и сам стал диктором). Сейчас в России создано паразитическое государство, основу которого составляет коррупция.
–- с доходом ниже 3422 руб. в месяц (т.е. в крайней нищете) живут 13,4% населения;
-– с доходом от 3422 до 7400 руб. в месяц (в нищете) живут 27,8% населения;
-– с доходом от 7400 до 17 000 руб. в месяц (в бедности) живут 38,8% населения;
-– 10,9% населения с доходом от 17000 до 25000 руб. в месяц можно назвать «богатыми среди бедных»;
-– на уровне среднего достатка – с доходом от 25000 до 50000 руб. в месяц – живут 7,3% населения;
-– к числу состоятельных относятся граждане с доходом от 50000 до 75000 руб. в месяц. Их число составляет 1,1% населения России;
-– т.н. «богатые» составляют 0,7% населения. Их доходы оцениваются свыше 75000 рублей в месяц.
А на подлый народ, его здоровье и благосостояние можно и не обращать внимания.
Народ он такой - все стерпит.
А в это время пенсионеры, которые посвятили всю жизнь труду на созидание богадств СССР - копаются на помойках, что бы выжить. Вот сдадут цветмет и доктору заплатят.
–- с доходом ниже 3422 руб. в месяц (т.е. в крайней нищете) живут 13,4% населения;
-– с доходом от 3422 до 7400 руб. в месяц (в нищете) живут 27,8% населения;
-– с доходом от 7400 до 17 000 руб. в месяц (в бедности) живут 38,8% населения;
-– 10,9% населения с доходом от 17000 до 25000 руб. в месяц можно назвать «богатыми среди бедных»;
-– на уровне среднего достатка – с доходом от 25000 до 50000 руб. в месяц – живут 7,3% населения;
-– к числу состоятельных относятся граждане с доходом от 50000 до 75000 руб. в месяц. Их число составляет 1,1% населения России;
-– т.н. «богатые» составляют 0,7% населения. Их доходы оцениваются свыше 75000 рублей в месяц.
В бюджет на 2018-20 гг, поступивший на утверждение в Госдуму в октябре, денег на продовольственную помощь не заложено, сообщила в четверг директор департамента бюджетной политики Минфина РФ Светлана Гашкина на совещании в Совете Федерации."