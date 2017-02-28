В редакцию ВашГород.ру обратился новокузнечанин с жалобой на работу аварийной службы.

По словам новокузнечанина, в арке между домами № 5 и 9 на проспекте Металлургов ещё в начале октября разрыли яму. Завтра уже наступит ноябрь, а яма до сих пор не зарыта.

Это причиняет жителям немало неудобств. Во-первых заехать во двор через эту арку теперь нельзя.

Приходится делать большой крюк, чтобы подъехать к дому, так как теперь единственная возможность попасть во двор — с проспекта Курако или через другую арку на Металлургов. Однако при таком маршруте приходится петлять по дворам, проезжать лишних 500 метров.

«Проблема даже не в том, что нужно проехать эти лишние 500 метров, а в том, что разрыли и не заделали. Уже почти месяц прошёл», — пояснил житель Новокузнецка.

Кроме того, чем дольше яму не закапывают, тем больше в ней мусора скапливается.

В УК «Проспект» ВашГород.ру пояснили, что яму в начале октября разрыли сотрудники аварийной службы «Сибирской сбытовой компании», чтобы устранить протечку в одном из магазинов, который находится в доме № 9.

Соответственно заниматься устранением ямы тоже должны сотрудники ССК. В компании же пояснили, что управляющая компания должна отправить им телефонограмму о необходимости ликвидирования ямы. Только после этого сотрудники аварийной бригады смогут выехать на место и устранить плоды своей работы.

В УК «Проспект» в свою очередь ответили, что уже неоднократно оповещали ССК о необходимости ликвидации ямы, однако пока никаких действий от них не последовало.