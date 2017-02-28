Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
3 Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

Жители Новокузнецка уже месяц не могут заехать во двор из-за разрытой ямы

31 октября 13:40
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию ВашГород.ру обратился новокузнечанин с жалобой на работу аварийной службы.

По словам новокузнечанина, в арке между домами № 5 и 9 на проспекте Металлургов ещё в начале октября разрыли яму. Завтра уже наступит ноябрь, а яма до сих пор не зарыта.

Это причиняет жителям немало неудобств. Во-первых заехать во двор через эту арку теперь нельзя.

Приходится делать большой крюк, чтобы подъехать к дому, так как теперь единственная возможность попасть во двор — с проспекта Курако или через другую арку на Металлургов. Однако при таком маршруте приходится петлять по дворам, проезжать лишних 500 метров.

«Проблема даже не в том, что нужно проехать эти лишние 500 метров, а в том, что разрыли и не заделали. Уже почти месяц прошёл», — пояснил житель Новокузнецка.

Кроме того, чем дольше яму не закапывают, тем больше в ней мусора скапливается.

В УК «Проспект» ВашГород.ру пояснили, что яму в начале октября разрыли сотрудники аварийной службы «Сибирской сбытовой компании», чтобы устранить протечку в одном из магазинов, который находится в доме № 9.

Соответственно заниматься устранением ямы тоже должны сотрудники ССК. В компании же пояснили, что управляющая компания должна отправить им телефонограмму о необходимости ликвидирования ямы. Только после этого сотрудники аварийной бригады смогут выехать на место и устранить плоды своей работы.

В УК «Проспект» в свою очередь ответили, что уже неоднократно оповещали ССК о необходимости ликвидации ямы, однако пока никаких действий от них не последовало.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
.
2 0
Во двор они не могут заехать....мы уже года три в подъезд по земле попадаем после ремонтных работ с трубами....летом травка появляется....мох...."красота"....тоже ССК....и по фигу. Адрес Орджоникидзе,25, третий подъезд.
ответить
аватар
....
1 0
ССК банкрот. Они и не будут устранять.То у них нет техники, то рабочих.
ответить
аватар
Что поделаешь
2 0
ССК банкрот. Они и не будут устранять.То у них нет техники, то рабочих.
Им зарплату не платят, а кто будет бесплатно работать?
Так что жильцам надо скинутся и засыпать.
ответить
аватар
уг
0 1
На Строителей 100 вообще из-за стройки весь двор в пробку встал и не разъехаться. Куда там на берегу Абы два дома впихивать собрались? Вон на Ильинке поля, строй-нехочу
ответить
аватар
lex
2 0
Раскопать во всех дворах! Для пеших мостки соорудить,а технике нехрен коптить под окнами...
ответить
аватар
Ъ
0 0
Может, там мореходное училище хотят строить? Море давно усердно копают, а мореходного училища до сих пор нет.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ