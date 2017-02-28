Судебным приставам разрешили самостоятельно задерживать неплательщиков по алиментам.
Федеральный закон подписал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Под действие закона попадают должники, которые не выплачивают алименты в течение двух и более месяцев. Мера касается тех, кто не оплачивает содержание своих детей или нетрудоспособных родителей.
Ранее у судебных приставов не было полномочий задерживать неплательщиков алиментов. Им приходилось обращаться за помощью к сотрудникам полиции. Теперь работу приставов упростили, а жизнь должникам усложнили.
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