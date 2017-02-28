Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
3 Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В России должникам по алиментам усложнили жизнь

31 октября 13:36
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1line.info

Судебным приставам разрешили самостоятельно задерживать неплательщиков по алиментам.

Федеральный закон подписал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Под действие закона попадают должники, которые не выплачивают алименты в течение двух и более месяцев. Мера касается тех, кто не оплачивает содержание своих детей или нетрудоспособных родителей.

Ранее у судебных приставов не было полномочий задерживать неплательщиков алиментов. Им приходилось обращаться за помощью к сотрудникам полиции. Теперь работу приставов упростили, а жизнь должникам усложнили.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Чит
6 0
Правильно, нужно оплачивать содержание своих ЕТЕЙ, особенно в Кузбассе!)
ответить
аватар
!
11 4
Мамашам не что шмотки, бухло и курево покупать!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ