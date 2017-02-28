В Кемерове запустили фотоконкурс «Я и мой город». К участию приглашают молодёжь 12−18 лет с ограниченными возможностями здоровья.
А конкурсе выберут три лучших снимка в номинациях: «Нет края на свете красивей…» (городские виды), «Портрет жителя Кемерова» (портрет, отражающий внутренний мир человека и эпохи), «Будет и на нашей улице праздник» (фото городских событий, праздников и так далее).
Работы можно присылать до 25 ноября, от каждого принимают до пяти снимков.
«Конкурс по фотографии проводим впервые», — уточнил корреспонденту «ВашГород.ру Кемерово» директор кузбасского портала для людей с ограниченными возможностями «Лабиринт42» Никита Асеев.
Снимки нужно присылать по адресу sila-dukha@labirint42.ru.
Ранее кузбассовцы с ограниченными возможностями участвовали в конкурсе сочинений, писал ВашГород.ру.
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