В Кемерове запустили фотоконкурс «Я и мой город». К участию приглашают молодёжь 12−18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

А конкурсе выберут три лучших снимка в номинациях: «Нет края на свете красивей…» (городские виды), «Портрет жителя Кемерова» (портрет, отражающий внутренний мир человека и эпохи), «Будет и на нашей улице праздник» (фото городских событий, праздников и так далее).

Работы можно присылать до 25 ноября, от каждого принимают до пяти снимков.

«Конкурс по фотографии проводим впервые», — уточнил корреспонденту «ВашГород.ру Кемерово» директор кузбасского портала для людей с ограниченными возможностями «Лабиринт42» Никита Асеев.

Снимки нужно присылать по адресу sila-dukha@labirint42.ru.

Ранее кузбассовцы с ограниченными возможностями участвовали в конкурсе сочинений, писал ВашГород.ру.