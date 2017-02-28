В России врачи в среднем получают 52,9 тысячи рублей в месяц.

Это данные 2017 года. По сравнению с 2012-ым годом зарплата врачей выросла на 48 процентов. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, пишет ИА Регнум.

Зарплата среднего медперсонала в первом полугодии 2017 года достигла 29,4 тысячи рублей, а младший персонал получает в среднем 19,3 тысячи рублей. По словам министра, в регионах России продолжается работа по повышению зарплаты медицинских работников.

Как писал ВашГород.ру, в сентябре федеральные СМИ сообщили, что в 2018 году фонду ОМС не хватит денег на зарплату медикам после повышения заработных плат в соответствии с майскими указами президента.