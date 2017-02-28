В России врачи в среднем получают 52,9 тысячи рублей в месяц.
Это данные 2017 года. По сравнению с 2012-ым годом зарплата врачей выросла на 48 процентов. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, пишет ИА Регнум.
Зарплата среднего медперсонала в первом полугодии 2017 года достигла 29,4 тысячи рублей, а младший персонал получает в среднем 19,3 тысячи рублей. По словам министра, в регионах России продолжается работа по повышению зарплаты медицинских работников.
Как писал ВашГород.ру, в сентябре федеральные СМИ сообщили, что в 2018 году фонду ОМС не хватит денег на зарплату медикам после повышения заработных плат в соответствии с майскими указами президента.
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Где это наш Минфин РФ и Скворцова высокие темпы роста зарплат медицинских работников углядела ? Постоянно сталкиваюсь с этими работниками и ни о каком повышении их доходов за последние три года не слышала. Наоборот, зарплаты им сильно урезали. Мне кажется наш Минфин и Скворцова в какой-то параллельной реальности живет и не знает что в стране происходит.
Доступная недоступность
На тему о доступности медицинской помощи министр бахвалилась долго и изощренно, приводя в пример десятки цифр, говорящих об успехах.
А вот иные цифры. Оптимизация здравоохранения привела к массовому закрытию больниц в России и к падению качества медицинской помощи, утверждают эксперты. В 2020 году страна по количеству больниц может достигнуть уровня 1913 года.
За последние 15 лет количество больниц в России сократилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. подсчитали эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).
А результаты проверки оптимизации здравоохранения Счетной палатой так и говорят - реформа привела к снижению доступности услуг. Кроме того, указывают эксперты, в больницах порой нет, не только дорогих и редких лекарств, но зачастую и самых дешевых и доступных: анальгина, феназепама, аскорбиновой кислоты и т. д.
Где это наш Минфин РФ и Скворцова высокие темпы роста зарплат медицинских работников углядела ? Постоянно сталкиваюсь с этими работниками и ни о каком повышении их доходов за последние три года не слышала. Наоборот, зарплаты им сильно урезали. Мне кажется наш Минфин и Скворцова в какой-то параллельной реальности живет и не знает что в стране происходит.
Доступная недоступность
На тему о доступности медицинской помощи министр бахвалилась долго и изощренно, приводя в пример десятки цифр, говорящих об успехах.
А вот иные цифры. Оптимизация здравоохранения привела к массовому закрытию больниц в России и к падению качества медицинской помощи, утверждают эксперты. В 2020 году страна по количеству больниц может достигнуть уровня 1913 года.
За последние 15 лет количество больниц в России сократилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. подсчитали эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).
А результаты проверки оптимизации здравоохранения Счетной палатой так и говорят - реформа привела к снижению доступности услуг. Кроме того, указывают эксперты, в больницах порой нет, не только дорогих и редких лекарств, но зачастую и самых дешевых и доступных: анальгина, феназепама, аскорбиновой кислоты и т. д.
Где это наш Минфин РФ и Скворцова высокие темпы роста зарплат медицинских работников углядела ? Постоянно сталкиваюсь с этими работниками и ни о каком повышении их доходов за последние три года не слышала. Наоборот, зарплаты им сильно урезали. Мне кажется наш Минфин и Скворцова в какой-то параллельной реальности живет и не знает что в стране происходит.
Доступная недоступность
На тему о доступности медицинской помощи министр бахвалилась долго и изощренно, приводя в пример десятки цифр, говорящих об успехах.
А вот иные цифры. Оптимизация здравоохранения привела к массовому закрытию больниц в России и к падению качества медицинской помощи, утверждают эксперты. В 2020 году страна по количеству больниц может достигнуть уровня 1913 года.
За последние 15 лет количество больниц в России сократилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. подсчитали эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).
А результаты проверки оптимизации здравоохранения Счетной палатой так и говорят - реформа привела к снижению доступности услуг. Кроме того, указывают эксперты, в больницах порой нет, не только дорогих и редких лекарств, но зачастую и самых дешевых и доступных: анальгина, феназепама, аскорбиновой кислоты и т. д.
Мнение главврача поликлиники №10 Юрия Исаева г.Томска.
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- К сожалению, за последние годы необдуманные шаги в этом направлении разрушили устойчивость областной системы здравоохранения, — сказал тогда Юрий Исаев, — у нас слишком увлеклись привлечением частников, особенно, в области услуг, которые должны оказываться по системе ОМС государственными учреждениями. Помнится, бывший глава территориального фонда ОМС Виктор Козлов даже гордился тем, что в Томской области в эту сферу удалось привлечь много частных структур. Федеральный закон, в общем-то, не запрещает это делать, участие частных клиник и больниц в программах по оказанию медицинских услуг гражданам по системе ОМС. Другое дело, что денег-то больше на этом рынке не становится, население у нас бедное, поэтому если по системе ОМС часть жизненно-важных услуг вы отдаете частным клиникам, более того, хотите максимального расширения их участия, то неизбежно будут хиреть областные и государственные клиники и больницы, которые ранее оказывали такие услуги. С такими экспериментами в медицине нужно подходить очень осторожно, здравоохранение — очень тонкая система, где разрушить что-то намного проще, чем создать.
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Он говорит о Томской области,был впоследствии уволен.
Проблема общая для всей страны,ну а частные структуры принадлежат естественно своим людям.
Но, развалив старые клиники и больницы, не могут запустить новые....тоже проблемы.