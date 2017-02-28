Администрация города Кемерово объявила конкурс по содержанию и ремонту дорог в Лесной Поляне. Начальная цена контракта превышает 42,5 миллиона рублей.
Подрядчик должен будет заниматься зимним и летним содержание дорог: чистить снег, остановки и парковки, посыпать дороги песком, содержать в чистоте тротуары, лестницы и подходы к пешеходным переходам, вывозить мусор из урн. Летом нужно будет мыть остановки, косить траву, срезать мелкие деревья, восстанавливать повреждения на плиточном покрытии и так далее, говорится в обосновании цены, подписанном заместителем начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства кемеровской администрации Павлом Мальцевым.
Сумма предназначена для содержания дорог в течение трёх лет. В 2017 году подрядчик получит 6,2 миллиона рублей, в 2018 — 13,7 миллиона, в 2019 — 22,6 миллиона.
Заявки на участие в аукционе принимают до 15 ноября, победителя выберут 16 ноября.
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