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Кемеровчане возмущены пивточкой вместо аптеки

Сегодня 07:30
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
molochnaja-zheleza.ru, Инцидент Кемерово

Кемеровчане возмущены очередной строящейся пивной точкой на месте аптеки.

«Аптека стояла больше шести лет. Меня спасала неоднократно, но пивнушек-то мало. Мир сходит с ума», — высказался участник группы «Инцидент Кемерово».

Автор сообщения приложил фотографию с монтажом вывески новой пивной точки. Адрес заведения неизвестен.

В комментариях к записи согласились, что в городе появилось слишком много магазинов с пенными напитками. Так, в сервисе 2ГИС говорится, что в городе располагается более 460 подобных заведений, аптек при этом на 200 меньше.

Ранее ВашГород.ру публиковал результаты исследования социологов, в котором сказано, жители каких городов больше остальных пьют пиво.

Комментарии 2
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Лена
1 0
В городе "мало" пивнушек. На каждом метре по 2-3.
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