Кемеровчане возмущены очередной строящейся пивной точкой на месте аптеки.

«Аптека стояла больше шести лет. Меня спасала неоднократно, но пивнушек-то мало. Мир сходит с ума», — высказался участник группы «Инцидент Кемерово».

Автор сообщения приложил фотографию с монтажом вывески новой пивной точки. Адрес заведения неизвестен.

В комментариях к записи согласились, что в городе появилось слишком много магазинов с пенными напитками. Так, в сервисе 2ГИС говорится, что в городе располагается более 460 подобных заведений, аптек при этом на 200 меньше.

Ранее ВашГород.ру публиковал результаты исследования социологов, в котором сказано, жители каких городов больше остальных пьют пиво.