Возгорание произошло в производственном цехе.

Вчера, 30 октября, в Новокузнецке на Хлебокомбинате № 1 произошёл пожар. По предварительным данным причиной стала неисправность оборудования и нарушение производственного процесса.

В пресс-службе МЧС по Кемеровской области пояснили, что огонь охватил площадь около 30 квадратных метров. На тушение приехали 9 машин и 29 сотрудников пожарной службы.

Кроме того, погасить возгорание удалось не сразу, поскольку процесс осложнялся отсутствием гидрантов на территории завода.

Также в МЧС отметили, что человеческих жертв нет.

А вот жители Новокузнецка уже почувствовали отголоски произошедшего на Хлебозаводе № 1 «Беляевские продукты».

В частности, в некоторые сады Орджоникидзевского района сегодня не доставили хлеб, рассказала новокузнечанка Novokuznetsk.su.