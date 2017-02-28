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Горожане боятся остаться без хлеба — в Новокузнецке сгорел хлебокомбинат

31 октября 17:50
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Rusnovosty.ru

Возгорание произошло в производственном цехе.

Вчера, 30 октября, в Новокузнецке на Хлебокомбинате № 1 произошёл пожар. По предварительным данным причиной стала неисправность оборудования и нарушение производственного процесса.

В пресс-службе МЧС по Кемеровской области пояснили, что огонь охватил площадь около 30 квадратных метров. На тушение приехали 9 машин и 29 сотрудников пожарной службы.

Кроме того, погасить возгорание удалось не сразу, поскольку процесс осложнялся отсутствием гидрантов на территории завода.

Также в МЧС отметили, что человеческих жертв нет.

А вот жители Новокузнецка уже почувствовали отголоски произошедшего на Хлебозаводе № 1 «Беляевские продукты».

В частности, в некоторые сады Орджоникидзевского района сегодня не доставили хлеб, рассказала новокузнечанка Novokuznetsk.su.

Однако начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Новокузнецка Светлана Поздеева пояснила, что проблем с хлебом в городе быть не должно. Поскольку помимо Хлебокомбината № 1 есть и другие предприятия, изготавливающие хлебобулочные изделия.
Эту же позицию высказали в компании «Сибирский хлеб».

Заместитель директора по производству компании «Сибирский хлеб» Светлана Рацкевич пояснила, что не стоит беспокоиться о поставке хлеба в социально значимые учреждения. Поскольку есть много вариантов, чем можно заменить белый хлеб. Например, в детские сады можно развозить пшеничный батон.

Таким образом, по словам экспертов, пожар на заводе никак не отразится на поставке хлеба в магазины и соцучреждения.

Комментарии 42
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аватар
..
14 31
Это что ж за горожане такие?У которых хлеб с этого комбината единственная пища?
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аватар
Прохожий
24 7
Без хлеба однозначно не останемся а вот цена этого"хлеба" может начать кусаться!
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йй
37 39
"бЕЛЯЕВСКИЙ "ХЛЕБ" - это не хлеб, пусть сам его жрет
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аватар
Хапаразигастус
35 19
"бЕЛЯЕВСКИЙ "ХЛЕБ" - это не хлеб, пусть сам его жрет
Только с этого хлебозавода хлеб и берем, Дарницкий, Беляевский. Самый вкусный. Весь остальной хлеб похож по вкусу на дока-хлеб, который продавался когда-то давно, а он был вообще несъедобный.
ответить
аватар
йй
23 3
Только с этого хлебозавода хлеб и берем, Дарницкий, Беляевский. Самый вкусный. Весь остальной хлеб похож по вкусу на дока-хлеб, который продавался когда-то давно, а он был вообще несъедобный.
когда то да, был вкусный,видимо до бЕЛЯЕВА!соглашусь многий реально как дока-хлеб, но сейчас достаточное количество и нормальных мини-пекарен с хорошей продукцией
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Вопрос
33 30
Беляевский хлеб, это тот который сделан из фуражного зерна для корма скотины?
ответить
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Жанна
1 2
И отрубить сейчас модно есть, хороший хлеб.
ответить
аватар
местный-2
16 1
Только с этого хлебозавода хлеб и берем, Дарницкий, Беляевский. Самый вкусный. Весь остальной хлеб похож по вкусу на дока-хлеб, который продавался когда-то давно, а он был вообще несъедобный.
Соглашусь с вами.Все мини-пекарни делают хлеб другого качества,не используя старые, проверенные технологии.
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Марина
32 11
Какой бы он нибыл его берут лучше любого другого. По продажам он намного впереди любых частных пекарней.
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Читатель
14 17
Какой бы ни был хлеб - не велика потеря, да и беляевский гадость давно.
А вот то, что люди без работы останутся - это страшнее
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аватар
старый
23 18
Беляевский хлеб вкусный и полезный. Не все мини-пекарни
делают хороший хлеб. Не гоните на Беляевский молодёжь.
ответить
аватар
Дачник
1 1
В Ильинских д садах тоже хлеба весь день не было
ответить
аватар
л
15 3
Беляевский хлеб вкусный и полезный. Не все мини-пекарни
делают хороший хлеб. Не гоните на Беляевский молодёжь.
согласна с вами полностью, купила как-то хлеб на Левом на рынке, сказали, что сами пекли, да, и аромат, и внешне вроде выглядит аппетитно, но через 2 дня покрылся чёрной плесенью, вот вам и пекарни....
ответить
аватар
бортовой самописец
8 6
Беляевский хлеб вкусный и полезный. Не все мини-пекарни
делают хороший хлеб. Не гоните на Беляевский молодёжь.
да погонь, что хлеб, что мука.
ответить
аватар
я
17 1
В мини-пекарнях делают хлеб на смесях, а не на опаре. Чем же он лучше беляевского? Отрава. А впрочем, кому без разницы какую пищу есть, так каждому по вкусовым добавкам и Е.
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аватар
Миша
15 1
Какой бы ни был хлеб - не велика потеря, да и беляевский гадость давно.
А вот то, что люди без работы останутся - это страшнее
Без какой работы? На "неисправном оборудовании и нарушениями производственного процесса". А там ведь были случаи травматизма и гибели работников. До какой степени нужно дойти, чтобы рваться на работу с риском для жизни и здоровья, совершенно не уважая себя и свой труд, на производстве некачественного продукта, который сами же вынуждены **********
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горожанка
22 5
"бЕЛЯЕВСКИЙ "ХЛЕБ" - это не хлеб, пусть сам его жрет
Слушай,и' и" краткое - не зли меня! Сейчас я не купила Беляевск хлеб ,Поэтому я злая и голодная!.Одни булочки валяются - это едааа?.Что-то много совпадений: то магазины прикрыли, то пожар! Не слишком ли астолько бед на одного нашего горожанина ?! А другие ******* хлеб, а шарики надутые из разрыхлителя !


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аватар
новокузнечагин
8 0
сколько страховка?
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аватар
Anonimus
11 2
В магазинах уже нету хлеба, сейчас прошелся по 4м супермаркетам и не нашел хлеба.
ответить
аватар
Вenz
9 4
В магазинах уже нету хлеба, сейчас прошелся по 4м супермаркетам и не нашел хлеба.
А за хлебом обращайтесь к Паздеевой, она гарантировала, что никаких проблем с ним нет и не будет.
Получается, что наврала. Но, думаю, все давно уже привыкли к вранью властей, а так же, к их неспособности решения проблем.
И еще, интересно, а как получилось, что на территории хлебзавода, как пишет Кристина Ковалева, не имеется пожарных колодцев, т.н. гидрантов? Чем думают директор и хозяин предприятия? Сэкономили на пожарной безопасности?
Получается пожар тушили только привозной водой, ведь других водоисточников рядом нет. Или тянули пожарные рукава за тридевять земель?
ответить
аватар
Мимо проезжал
8 1
Проехался по всем ярче й Заводском хлеба нет!!!!!!
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аватар
Кстати:
6 1
Сразу скачек - 26 рублей за белую булку - худею !
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аватар
да
6 0
Сразу скачек - 26 рублей за белую булку - худею !
Алчность всегда не имеет границ.
ответить
аватар
Аноним
3 10
Беляевский хлеб, это тот который сделан из фуражного зерна для корма скотины?
Ты долбоящер, ты хоть понимаешь что такое фураж. Олень. Иди учись...
ответить
аватар
Аноним
1 9
А за хлебом обращайтесь к Паздеевой, она гарантировала, что никаких проблем с ним нет и не будет.
Получается, что наврала. Но, думаю, все давно уже привыкли к вранью властей, а так же, к их неспособности решения проблем.
И еще, интересно, а как получилось, что на территории хлебзавода, как пишет Кристина Ковалева, не имеется пожарных колодцев, т.н. гидрантов? Чем думают директор и хозяин предприятия? Сэкономили на пожарной безопасности?
Получается пожар тушили только привозной водой, ведь других водоисточников рядом нет. Или тянули пожарные рукава за тридевять земель?
Ну как обычно, лишь бы что написать, хлеба более чем достаточно, сходи в ленту, там пекарский хлеб вкусный. И при чем тут уто-то, кто чем думал... думай своей голооювой
ответить
аватар
Гость
5 0
На вкус и цвет товарищей нет. Сам хлеб не ем, но в магазине сегодня наблюдал большие глаза людей на пустые полки где обычно хлеб лежит. Мне вот интересно, на заводе проверка за проверкой проходили. И якобы все хорошо было. Сначала взрыв- работница сгорела. Опять проверки. Не закрыли-значит у проверяющих вопросов не было. Теперь пол предприятия сгорело. Вопрос к проверяющим- Вам что там хорошо платили что Вам все равно на жизни работников? Куда смотрели раньше, если в момент пожара вдруг выяснилось что тушить то и нечем...
ответить
аватар
ёжик
0 0
На вкус и цвет товарищей нет. Сам хлеб не ем, но в магазине сегодня наблюдал большие глаза людей на пустые полки где обычно хлеб лежит. Мне вот интересно, на заводе проверка за проверкой проходили. И якобы все хорошо было. Сначала взрыв- работница сгорела. Опять проверки. Не закрыли-значит у проверяющих вопросов не было. Теперь пол предприятия сгорело. Вопрос к проверяющим- Вам что там хорошо платили что Вам все равно на жизни работников? Куда смотрели раньше, если в момент пожара вдруг выяснилось что тушить то и нечем...
К великому сожалению, но сейчас везде всем плевать на жизни друг друга, это точно!!! Развели бизнес везде и во-всём, а порядка нигде нет. Зато отчётность на бумагах, всё в шоколаде.
ответить
аватар
ёжик
1 0
На вкус и цвет товарищей нет. Сам хлеб не ем, но в магазине сегодня наблюдал большие глаза людей на пустые полки где обычно хлеб лежит. Мне вот интересно, на заводе проверка за проверкой проходили. И якобы все хорошо было. Сначала взрыв- работница сгорела. Опять проверки. Не закрыли-значит у проверяющих вопросов не было. Теперь пол предприятия сгорело. Вопрос к проверяющим- Вам что там хорошо платили что Вам все равно на жизни работников? Куда смотрели раньше, если в момент пожара вдруг выяснилось что тушить то и нечем...
К великому сожалению, но сейчас везде всем плевать на жизни друг друга, это точно!!! Развели бизнес везде и во-всём, а порядка нигде нет. Зато отчётность на бумагах, всё в шоколаде.
ответить
аватар
Ева
2 0
Реклама и интервью с главным технологом Сибирского хлеба прям вовремя, актуально вышла))) Угадали)))
К вранью правительства привыкли, будет - значит, будет. Прикроют и все нарушения и ТБ и ПБ, и на людях, и на сырье сэкономят. Народ все схавает, особенно от т.н. "правительства" с заботой о них. Просто закроют глаза на нарушения и денег дадут на восстановление. И будет дешевый хлеб в Новокузнецке
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аватар
женя
1 2
да погонь, что хлеб, что мука.
Сами вы погань!
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аватар
?!
6 1
Ну как обычно, лишь бы что написать, хлеба более чем достаточно, сходи в ленту, там пекарский хлеб вкусный. И при чем тут уто-то, кто чем думал... думай своей голооювой
Хлеб, один из основных продуктов человека. Он должен быть не в Ленте, что у черта на куличках, а в шаговой доступности.
И чтобы таких проблем не возникало город содержит поздеевых.
Как же так вышло, что 2-й хлебзавод на Запсибе фактически развален и закрыт, тот что в Абашево остался в памяти стариков?
До руководились?!
ответить
аватар
?!
5 0
На вкус и цвет товарищей нет. Сам хлеб не ем, но в магазине сегодня наблюдал большие глаза людей на пустые полки где обычно хлеб лежит. Мне вот интересно, на заводе проверка за проверкой проходили. И якобы все хорошо было. Сначала взрыв- работница сгорела. Опять проверки. Не закрыли-значит у проверяющих вопросов не было. Теперь пол предприятия сгорело. Вопрос к проверяющим- Вам что там хорошо платили что Вам все равно на жизни работников? Куда смотрели раньше, если в момент пожара вдруг выяснилось что тушить то и нечем...
Да все проверки это фикция, судя по пожарам и авариям. Все эти проверяльщики из кабинетов не вылазят, где микроклимат и стены грамотами да лицензиями обвешаны.
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аватар
Вася
1 0
Предлагаю поздееву натянуть на кукан с последующим увольнением. Пусть шурует в шаурмячную и пекёт булки у Ашота!
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аватар
Крис
4 0
Не могу понять, почему столько озлобленных людей в сторону Беляева!? Конечно, на вкусовые качества и марку хлебобулочного продукта мнения разные, но это не дает никакого права ********* производителя и сам хлеб! Во первых хлеб это еда. И что бы он был по вкусу каждого, то пеките дома сами так, как вы желаете! Во вторых понятное дело, что после такой трагедии, обеспечить весь город хлебом не возможно. Другой хлебзавод предназначен для производства батонов и булочек, но не хлеба. И им пришлось отказаться от этого и по возможности обеспечить учреждения хлебом, а не прилавки магазинов батонами и булочками. Я думаю это элементарно и можно понять,а не писать гадости в сторону производства! Хоть за это им можно сказать спасибо. Лично мое мнение! И в 1 хлебозаводе были налажены лучше всех остальных санитарные нормы. Даже въезд на территорию осуществлялся в строгом порядке. Так что зачем писать тут то, что незнаете толком.
ответить
аватар
123
0 0
А за хлебом обращайтесь к Паздеевой, она гарантировала, что никаких проблем с ним нет и не будет.
Получается, что наврала. Но, думаю, все давно уже привыкли к вранью властей, а так же, к их неспособности решения проблем.
И еще, интересно, а как получилось, что на территории хлебзавода, как пишет Кристина Ковалева, не имеется пожарных колодцев, т.н. гидрантов? Чем думают директор и хозяин предприятия? Сэкономили на пожарной безопасности?
Получается пожар тушили только привозной водой, ведь других водоисточников рядом нет. Или тянули пожарные рукава за тридевять земель?
Колодцы с гидрантами есть, но они мертвые. Тушили привозной водой. Тянуть рукава можно было от железной дороги, там рядом, но как всегда подвел русский авось - приехали наверное без рукавов, как в тот раз приехали на Ноградскую без лестницы, тогда несколько детей сгорели заживо.
ответить
аватар
Харе Кришна
0 1
Не могу понять, почему столько озлобленных людей в сторону Беляева!? Конечно, на вкусовые качества и марку хлебобулочного продукта мнения разные, но это не дает никакого права ********* производителя и сам хлеб! Во первых хлеб это еда. И что бы он был по вкусу каждого, то пеките дома сами так, как вы желаете! Во вторых понятное дело, что после такой трагедии, обеспечить весь город хлебом не возможно. Другой хлебзавод предназначен для производства батонов и булочек, но не хлеба. И им пришлось отказаться от этого и по возможности обеспечить учреждения хлебом, а не прилавки магазинов батонами и булочками. Я думаю это элементарно и можно понять,а не писать гадости в сторону производства! Хоть за это им можно сказать спасибо. Лично мое мнение! И в 1 хлебозаводе были налажены лучше всех остальных санитарные нормы. Даже въезд на территорию осуществлялся в строгом порядке. Так что зачем писать тут то, что незнаете толком.
Ты был на "однешке", чтобы говорить о соблюдении сантитарных норм? :-):-):-) Может тебя дальше проходной не пускали, там у них охранники реально "голодные" работают, злючие и тупые до ужаса. Не буду раскрывать всех подробностей этой конторы, им и так досталось за их грязную карму и хитрожёппость.
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Камю
3 0
согласна с вами полностью, купила как-то хлеб на Левом на рынке, сказали, что сами пекли, да, и аромат, и внешне вроде выглядит аппетитно, но через 2 дня покрылся чёрной плесенью, вот вам и пекарни....
Там делают из беляевской муки. Сам видел мешок 50 кг., как привозили. После этого там не покупаю.
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аватар
Камю
2 0
Ты долбоящер, ты хоть понимаешь что такое фураж. Олень. Иди учись...
Вы знаете что такое М53 - мука общего назначения, она тоже соответствует нормам ГОСТ Р 52189-2003.
Если не знаете о чём говорите, то лучше промолчите!
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аватар
Елена
1 0
Когда жили в Прокопьевске только Беляевский хлеб и муку покупали.Кто,простите,зажрался,тому хочется сказать,кушайте,господа,что хотите и покупайте,там ,где хотите,а нам Беляевская продукция нравилась.Вы бы в Питере поискали вкусный хлеб.Выбор большой,а кушать не хочется.(((
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аватар
валерий
0 0
зажрались *** \ наши родители в войну муку с древесной корой мешали\ а блокадном питере с клеем ели . ХАРИ НЕ ТРЕСНУТ
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аватар
да-да
0 1
Колодцы с гидрантами есть, но они мертвые. Тушили привозной водой. Тянуть рукава можно было от железной дороги, там рядом, но как всегда подвел русский авось - приехали наверное без рукавов, как в тот раз приехали на Ноградскую без лестницы, тогда несколько детей сгорели заживо.
Когда они без рукавов приезжали? Не придумывайте! У них много рукавов.
А лестницы у них определенной длины, те, что на обычных машинах не для высоток, а тех на которых есть особо длинные, не могут стоять в каждом гараже, по этому могут и не сразу приехать, так как их мало.
А вот без воды приехать могут, это если они ехали с одного вызова и их перенаправили на другой. Потому что рядом других машин нет.
ответить
аватар
горожанка
0 0
Когда они без рукавов приезжали? Не придумывайте! У них много рукавов.
А лестницы у них определенной длины, те, что на обычных машинах не для высоток, а тех на которых есть особо длинные, не могут стоять в каждом гараже, по этому могут и не сразу приехать, так как их мало.
А вот без воды приехать могут, это если они ехали с одного вызова и их перенаправили на другой. Потому что рядом других машин нет.
Как без воды они могут приехать? Они же пожарные!Фуфайками что- ли тушить будут или снегом?
ответить
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