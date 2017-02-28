Возгорание произошло в производственном цехе.
Вчера, 30 октября, в Новокузнецке на Хлебокомбинате № 1 произошёл пожар. По предварительным данным причиной стала неисправность оборудования и нарушение производственного процесса.
В пресс-службе МЧС по Кемеровской области пояснили, что огонь охватил площадь около 30 квадратных метров. На тушение приехали 9 машин и 29 сотрудников пожарной службы.
Кроме того, погасить возгорание удалось не сразу, поскольку процесс осложнялся отсутствием гидрантов на территории завода.
Также в МЧС отметили, что человеческих жертв нет.
А вот жители Новокузнецка уже почувствовали отголоски произошедшего на Хлебозаводе № 1 «Беляевские продукты».
В частности, в некоторые сады Орджоникидзевского района сегодня не доставили хлеб, рассказала новокузнечанка Novokuznetsk.su.
Однако начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Новокузнецка Светлана Поздеева пояснила, что проблем с хлебом в городе быть не должно. Поскольку помимо Хлебокомбината № 1 есть и другие предприятия, изготавливающие хлебобулочные изделия.Эту же позицию высказали в компании «Сибирский хлеб».
Заместитель директора по производству компании «Сибирский хлеб» Светлана Рацкевич пояснила, что не стоит беспокоиться о поставке хлеба в социально значимые учреждения. Поскольку есть много вариантов, чем можно заменить белый хлеб. Например, в детские сады можно развозить пшеничный батон.
Таким образом, по словам экспертов, пожар на заводе никак не отразится на поставке хлеба в магазины и соцучреждения.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
А вот то, что люди без работы останутся - это страшнее
делают хороший хлеб. Не гоните на Беляевский молодёжь.
делают хороший хлеб. Не гоните на Беляевский молодёжь.
делают хороший хлеб. Не гоните на Беляевский молодёжь.
А вот то, что люди без работы останутся - это страшнее
Получается, что наврала. Но, думаю, все давно уже привыкли к вранью властей, а так же, к их неспособности решения проблем.
И еще, интересно, а как получилось, что на территории хлебзавода, как пишет Кристина Ковалева, не имеется пожарных колодцев, т.н. гидрантов? Чем думают директор и хозяин предприятия? Сэкономили на пожарной безопасности?
Получается пожар тушили только привозной водой, ведь других водоисточников рядом нет. Или тянули пожарные рукава за тридевять земель?
Получается, что наврала. Но, думаю, все давно уже привыкли к вранью властей, а так же, к их неспособности решения проблем.
И еще, интересно, а как получилось, что на территории хлебзавода, как пишет Кристина Ковалева, не имеется пожарных колодцев, т.н. гидрантов? Чем думают директор и хозяин предприятия? Сэкономили на пожарной безопасности?
Получается пожар тушили только привозной водой, ведь других водоисточников рядом нет. Или тянули пожарные рукава за тридевять земель?
К вранью правительства привыкли, будет - значит, будет. Прикроют и все нарушения и ТБ и ПБ, и на людях, и на сырье сэкономят. Народ все схавает, особенно от т.н. "правительства" с заботой о них. Просто закроют глаза на нарушения и денег дадут на восстановление. И будет дешевый хлеб в Новокузнецке
И чтобы таких проблем не возникало город содержит поздеевых.
Как же так вышло, что 2-й хлебзавод на Запсибе фактически развален и закрыт, тот что в Абашево остался в памяти стариков?
До руководились?!
Получается, что наврала. Но, думаю, все давно уже привыкли к вранью властей, а так же, к их неспособности решения проблем.
И еще, интересно, а как получилось, что на территории хлебзавода, как пишет Кристина Ковалева, не имеется пожарных колодцев, т.н. гидрантов? Чем думают директор и хозяин предприятия? Сэкономили на пожарной безопасности?
Получается пожар тушили только привозной водой, ведь других водоисточников рядом нет. Или тянули пожарные рукава за тридевять земель?
Если не знаете о чём говорите, то лучше промолчите!
А лестницы у них определенной длины, те, что на обычных машинах не для высоток, а тех на которых есть особо длинные, не могут стоять в каждом гараже, по этому могут и не сразу приехать, так как их мало.
А вот без воды приехать могут, это если они ехали с одного вызова и их перенаправили на другой. Потому что рядом других машин нет.
А лестницы у них определенной длины, те, что на обычных машинах не для высоток, а тех на которых есть особо длинные, не могут стоять в каждом гараже, по этому могут и не сразу приехать, так как их мало.
А вот без воды приехать могут, это если они ехали с одного вызова и их перенаправили на другой. Потому что рядом других машин нет.