Российские власти придумали, как поддержать семьи с детьми, а заодно отечественных производителей детских товаров.

Минпромторг предложил выпустить социальные карты. Государство будет зачислять на них деньги, на которые родители смогут приобрести коляски, одежду, детское питание российского производства. Об этом пишут «Известия».

Сейчас эта инициатива обсуждается. Предполагается, что на каждого ребёнка в первые годы жизни будет выделяться по 2 тысячи рублей в месяц.

Социальные карты на детские товары планируется ввести в оборот в 2019 году.