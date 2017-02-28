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В России хотят выпустить социальные карты на покупку детских товаров

31 октября 15:55
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
biznesopen.ru

Российские власти придумали, как поддержать семьи с детьми, а заодно отечественных производителей детских товаров.

Минпромторг предложил выпустить социальные карты. Государство будет зачислять на них деньги, на которые родители смогут приобрести коляски, одежду, детское питание российского производства. Об этом пишут «Известия».

Сейчас эта инициатива обсуждается. Предполагается, что на каждого ребёнка в первые годы жизни будет выделяться по 2 тысячи рублей в месяц.

Социальные карты на детские товары планируется ввести в оборот в 2019 году.

Комментарии 3
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Минплан
13 0
Сколько у нас планируется, не перечесть. Все россияне уже давно должны в шампанском купаться и никаких проблем в жизни не знать. Но, "денег нет" и ничего то вы не получите. А если даже такое чудо случится и деньги найдутся, то поставщики продукции "российского производства" будут предоставлять такую дрянь, что никто своих детей этим травить не захочет.
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Лучше бы
3 0
пособие до полутора продлили хотя бы до двух лет, уж до трёх ладно - мечтать не будем! В полтора года в сад идут единицы (если такие вообще есть). Но нет же...
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A-Ю
15 0
Не хотят в стране как полагается, достойно, оплачивать труд людей? Чтобы работающие люди сами достойно жили и детей своих достойно растили, без унизительных подачек крошек с барского стола.
2000 р., примерно 35$, да ОНИ больше отваливают 'на чай' куршавельским и прочим забугорным уличным фотографам и официантам.
И забугорные хозяева нашей страны никогда не позволят нашим отечественным производителям серьезно взяться за восстановление экономики страны, не для этого уничтожили промышленность страны, машино- станкостроение, производство средств производства.
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