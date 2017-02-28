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Кузбасского рыбака не могут найти уже больше 10 дней

31 октября 16:00
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vnovgorode.ru

Полиция Мариинского района продолжает поиски пропавшего 20 октября рыбака. 55-летний Олег Коваленко ушёл из дома 20 октября.

Известно, что он отправился ловить рыбу на реке Кия, однако его пока не могут найти, сообщили в кузбасской полиции. На пропавшем был зелёный комбинезон, две куртки, одна из них синего цвета с надписью «Сервисные технологии» и изображением трубы с пламенем спереди. На ногах у него были сапоги, один — с зимним чулком.

Тех, кто видел пропавшего 23 октября и позже, просят позвонить в полицию по номерам 8-(38 443)-5−06−29, 8−999−306−7565 или 02.

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