Полиция Мариинского района продолжает поиски пропавшего 20 октября рыбака. 55-летний Олег Коваленко ушёл из дома 20 октября.

Известно, что он отправился ловить рыбу на реке Кия, однако его пока не могут найти, сообщили в кузбасской полиции. На пропавшем был зелёный комбинезон, две куртки, одна из них синего цвета с надписью «Сервисные технологии» и изображением трубы с пламенем спереди. На ногах у него были сапоги, один — с зимним чулком.

Тех, кто видел пропавшего 23 октября и позже, просят позвонить в полицию по номерам 8-(38 443)-5−06−29, 8−999−306−7565 или 02.