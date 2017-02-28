На ЕВРАЗ ЗСМК побывала делегация РЖД в рамках двухдневной конференции «Новые решения для железных дорог».

Специалисты РЖД смогли своими глазами увидеть процесс производства 100-метровых рельсов от заготовок температурой 1200 градусов до их отгрузки на платформы. Гостей увиденное впечатлило.

«Конечно, впечатляет! Я бывал и на Мечеле тоже на подобном производстве — но отличие существенное!», — поделился впечатлениями первый заместитель центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Борис Соловьёв.

РЖД — один из ключевых партнёров ЕВРАЗ ЗСМК. Комбинат постоянно совершенствует технологии производства. Благодаря чему разработана технология рельсов, по ряду параметров не имеющих аналогов в мире. Ежегодно объём приобретаемой железнодорожниками продукции увеличивается.

«С каждым годом, в общем-то, мы растём и в количестве, и в качестве. Если мы говорим про 2016 год, то было произведено 550 тысяч тонн рельсов для РЖД. В 2017 году планируем отгрузить до 700 тысяч тонн, а в 2018 предполагаем — 730 тысяч тонн, т. е. наблюдается планомерное поступательное движение», — рассказал директор по рельсовому производству ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Головатенко.

На комбинате реализуется проект по увеличению производительности выпуска 100-метровых рельсов, будет смонтирована ещё одна линия отделки. Кроме того, специалисты ЕВРАЗ ЗСМК изучают передовые решения в области рельсосварки.

«Предполагается строительство [на территории ЕВРАЗ ЗСМК] рельсосварочного предприятия, где будут вариться 800-метровые плети и, скажем так, сейчас нужно развивать базы под увеличение объёмов 100-метровых рельсов. Нужно проводить реконструкцию рельсосварочных предприятий и приобретать подвижной состав. Это — перспектива ближайших двух-трёх лет, я думаю, не раньше», — отметил Борис Соловьёв.

Задача комбината — предложить РЖД рельсы с повышенной стойкостью к термомеханическим воздействиям, способные в полной мере проявить свой потенциал в текущих и перспективных условиях эксплуатации.

«Совместная работа ЕВРАЗа и РЖД направлена на достижение общей цели — повышение транспортной безопасности нашей страны и качества железнодорожных перевозок. ЕВРАЗ ЗСМК постоянно работает над новыми продуктами для железных дорог, учитывая актуальные задачи ключевого партнёра», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев.

Отметим, в настоящее время производство ЕВРАЗ ЗСМК остаётся флагманом среди российских предприятий, его мощность составляет 950 тысяч тонн рельсов в год. Это более 20 видов рельсов по отечественном и зарубежным стандартам.