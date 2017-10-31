Ноябрь принесёт с собой ряд изменений, которые отразятся на жителях нашей страны.

О том, что нового будет в России, и о чём нельзя забывать, рассказала «Российская газета».

Обходной доступ к заблокированным сайтам станет вне закона

С 1-го ноября все технологии, которые дают доступ к заблокированным сайтам, окажутся под запретом. Также операторы поисковых систем обязаны прекратить выдачу ссылок на заблокированные информационные ресурсы.

Россияне смогут купить турецкие помидоры

С 1-го ноября в Россию разрешили ввозить помидоры из Турции. Правда, в ограниченных количествах. Первой партией ввезут 50 тысяч тонн томатов.

Албания отменит безвизовый режим для россиян

Съездить в Албанию без визы россияне смогут до 15 ноября.

На оплату имущественных налогов остался месяц

До 1-го декабря россияне обязаны оплатить налоги на землю, недвижимость и автомобиль. Отмечается, что если собственник не получил уведомление из налоговой, это не освобождает его от уплаты налога. В таком случае нужно самому сообщить о наличии объекта. Иначе собственнику грозит штраф — 20 процентов от неуплаченной суммы.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в начале ноября россиян ждут длинные выходные — с 4-го по 6-ое число.