G-Drive Racing второй год подряд стала сильнейшей командой ELMS.
Команда G-Drive Racing защитила титул в Европейской серии Ле-Ман (ELMS), став сильнейшей в этом первенстве второй год подряд. Напомним, что G-Drive — топливо нового поколения, которое реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть».
G-Drive Racing второй год подряд стала сильнейшей командой ELMS. Чемпионский статус команда получила в ходе шестиэтапного гоночного сезона Европейской серии Ле-Ман в португальском Портимане.
Роман Русинов, пилот и менеджер команды G-Drive Racing:
«Команда успешно провела сезон в ELMS, продемонстрировав отличную скорость и завидную стабильность. Гонщики, инженеры и механики нашего коллектива великолепно выполнили свою работу. Мы рады, что G-Drive Racing снова стала сильнейшей в Европейской серии Ле-Ман — одном из ведущих чемпионатов по гонкам на выносливость. Таким образом, наша команда завоевывает титул третий год подряд: в 2015-м мы стали чемпионами мира FIA WEC, а в двух последующих сезонах выиграли европейскую серию ELMS. Это демонстрирует, что мы выбрали правильные инструменты для достижения триумфа».
Справка:
G-Drive — топливо нового поколения, которое реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок, — увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунды, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.
G-Drive — официальное топливо команды G-Drive Racing. Премиальное топливо «Газпромнефти» используется командой во время тестов, что позволяет проводить испытания его моторных характеристик в экстремальных гоночных условиях на сложнейшей технике.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.