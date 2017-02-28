G-Drive Racing второй год подряд стала сильнейшей командой ELMS.

Команда G-Drive Racing защитила титул в Европейской серии Ле-Ман (ELMS), став сильнейшей в этом первенстве второй год подряд. Напомним, что G-Drive — топливо нового поколения, которое реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть».

G-Drive Racing второй год подряд стала сильнейшей командой ELMS. Чемпионский статус команда получила в ходе шестиэтапного гоночного сезона Европейской серии Ле-Ман в португальском Портимане.

В заключительной гонке чемпионата на автодроме Альгарве экипаж Лео Русселя, Мемо Рохаса и Рио Хиракавы надежно преодолел дистанцию, финишировав на четвертой позиции. Этого было достаточно, чтобы сохранить первую строчку в общем зачете, которую команда прочно захватила еще после второго этапа первенства.

Ближайших соперников G-Drive Racing опередила на 12 очков. В личном зачете титул также завоевали пилоты G-Drive Racing — француз Лео Руссель и мексиканец Мемо Рохас.